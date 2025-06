La espera terminó. Morrissey, el eterno crooner del pop británico, confirmó su regreso a Buenos Aires y ya hay fecha oficial: será el próximo 8 de noviembre en el Movistar Arena, en lo que promete ser un repaso vibrante por sus himnos más oscuros, románticos y feroces.

Las entradas saldrán a la venta esta semana, con preventa exclusiva para clientes BBVA el martes 10 de junio a las 13 y venta general a partir del viernes 13 a través de movistararena.com.ar. Como dato tentador, quienes tengan tarjeta BBVA podrán aprovechar hasta seis cuotas sin interés, un alivio ante la inflación y los precios que, aún sin confirmar, seguramente no serán módicos.

Morrissey no es cualquier artista. Es, para buena parte de una generación, la voz que supo cantar la tristeza como nadie. Desde su irrupción con The Smiths en los ’80, dejó clásicos como "There Is A Light That Never Goes Out", "This Charming Man" o "How Soon Is Now?", canciones que, a fuerza de melodías y letras punzantes, se convirtieron en banda sonora de miles.

Como solista, siguió su propio camino y no se quedó corto: 13 discos en el Top 10 británico, con títulos como "Viva Hate" y "You Are The Quarry", y éxitos como "Suedehead", "First of the Gang to Die" y "Irish Blood, English Heart".

Será su primera visita a Buenos Aires desde 2018 y, como entonces, se espera una mezcla de fervor, nostalgia y elegancia desafiante. Morrissey llega con su estampa intacta, en un presente donde sus opiniones polémicas conviven con un legado musical indiscutible.

El Movistar Arena se vestirá de culto para recibir al hombre que hizo de la melancolía un arte.

