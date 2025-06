El presidente del Tribunal de Cuentas de Santa Fe, Oscar Biagioni, sigue en una posición complicada tras quedar en evidencia sus vínculos con el ex jefe de Policía Rafael Grau, juzgado por corrupción junto con otro a quien sucedió en el máximo cargo en 2016, Omar Odriozola. Grau declaró ayer en el juicio oral, confirmó el diálogo telefónico con el funcionario pero no lo despegó del escándalo: "No me puedo hacer cargo de las cosas que dicen los demás", alegó el comisario general retirado cuando Fiscalía indagó sobre el audio de una charla telefónica entre ambos, que se ventiló en el juicio. Esto alcanza para que en la Legislatura el diputado Fabián Palo Oliver sostenga su pedido de juicio político al histórico funcionario encargado de velar por la transparencia y legalidad de los actos de gobierno, en especial los que comprometen los dineros públicos.

Grau y Odriozola declararon ayer ante el tribunal integrado por los jueces Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert en el proceso que los tiene por imputados de la investigación denominada "causa D4", por el nombre del departamento de Jefatura de Policía de Santa Fe que operaba la logística de la fuerza y el arreglo de los vehículos oficiales, y donde se pergeñó un desvío de fondos estimado en unos 45 millones de pesos a valores de 2016. La acusación que encaran los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera ya tiene a 9 condenados por asociación ilícita y defraudación al Estado: 3 policías y 6 civiles que en juicio abreviado reconocieron la existencia del fraude y haber participado de ella.

Grau y Odriozola no lo aceptan, por eso están en juicio oral. Los fiscales sostienen que ellos por su autoridad permitieron y propiciaron desvíos de fondos destinados a pagar arreglos mecánicos que nunca se realizaron. Pero en el inicio del juicio, una de las pruebas de Fiscalía fue la reproducción de una escucha telefónica entre Grau y Biagioni, en la que éste se mostró en un tono inusitadamente afable para con el comisario, y lamentó la denuncia que inició el entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. "No hay peor cosa que un idiota con iniciativa", soltó el jefe del Tribunal de Cuentas en aquella charla con Grau acerca de Pullaro.

Ayer Grau se declaró inocente. Expuso un repaso del final de su carrera, de que aceptó a pedido de Antonio Bonfatti la jefatura provincial solo para mejorar su chance jubilatoria, y que todo le cayó encima sin que él tuviera conocimiento de ese mecanismo que muchos entienden que es tan viejo como la Policía misma.

Pero en los audios quedó comprobado su relación amistosa con Biagioni, quien incluso llegó a revelarle el nombre del autor de la denuncia anónima que le llegó a Pullaro en aquel entonces: "El buchón fue Barrios", le dijo Biagioni a Grau en referencia a un empleado policial testigo de la maniobra.

"Hay que decir que él (Biagioni) renegaba de las personas que habían denunciado. Concretamente, reniega de quien fue quien los delató, tal cual se lo había dicho "Pauli", Paulichenko un empleado del Senado que falleció algunos años y que en otras causas aparece vinculado con algunos actores políticos. Le manifestó que había que devolverle una trompada (a Barrios) y que sepa de dónde venía. Barrios a los dos días de esta comunicación telefónica apareció en la vía pública golpeado, y relató que lo abordaron dos desconocidos, que lo amenazaron, le dijeron 'sabemos donde vivís, que tu esposa está embarazada y está todo el día sola. No hablés'", rememoró ayer Oliver al comentar las alternativas del juicio y la exposición ahora del jefe del Tribunal de Cuentas, que atravesó todos los gobiernos provinciales siempre con perfil bajo.

Oliver ayer le anticipó a Rosario/12 que "si Grau y Odriozola son condenados haré una presentación al Ministerio Público de la Acusación para que amplíe la investigación a Biagioni y se determine si tuvo participación. Si fue así, qué grado de participación tuvo en la asociación ilícita. Estoy convencido de que Biagioni no era ajeno a la distribución de dinero y a la asociación ilícita", sostuvo el legislador.

Al decir del diputado, Grau sabía desde un año antes de ser imputado que lo estaban investigando y por qué motivo. "Quien le brindó esa información fue el propio Biagioni, el mismo que después le señala a quien originó la denuncia, incita a que se lo golpee como escarmiento, y reprocha que el gobernador haya denunciado. Justo quien debe velar por el control de los actos de todas las agencias estatales y cómo gastan. Es gravísimo, hay incumplimineto de los deberes de funcionario público, como mínimo", afirmó.