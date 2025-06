En el principio de su universo creativo estaba la poesía. “No sé, yo solamente versifico/ pura conversación a mi manera”, decía en el poemario para adultos Hecho a mano. De los primeros versos a la canción, de la estrofa a la narración de largo aliento, “Nuestra Cervanta” tenía un excepcional dominio del lenguaje y una plasticidad para crear mundos maravillosos que perduran en las retinas de varias generaciones: El reino del revés, El país de Nomeacuerdo, el bosque de Gulubú con su brujito, Manuelita la tortuga, la vaca de Humahuaca, Osofete, Doña disparate, El Mono Liso, La reina Batata, Don Fresquete, los personajes del Zooloco y el encantador Dailan Kifki, entre muchos otros. Celebrar su obra narrativa y lírica, sus canciones y sus intervenciones periodísticas en el 95° aniversario de su nacimiento es apuntalar el legado de una de las artistas más influyentes de la cultura argentina. Las jornadas académicas María Elena Walsh. La ruptura, que se realizarán en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno desde este martes 9 hasta el viernes 13 con entrada libre y gratuita, reunirán a especialistas, artistas e investigadores que explorarán la vigencia de Walsh desde la poesía, la música, el periodismo, el feminismo y las infancias.

Durante cuatro días, de manera presencial y por streaming, habrá clases magistrales a cargo de especialistas de universidades y centros de investigación de todo el país, mesas temáticas y conversatorios en los que participarán Cristina Mucci, Carlos Ulanovsky, Natalí Schejtman, Maxi Legnani, Graciela García Romero, Diana Maffia, Cristina Noble, María Inés Aldaburu, Tamara Tenenbaum, Leticia Manauta, Graciela Perosio, Andi Nachón, Anahí Mallol, Gustavo Álvarez Núñez, María Fernanda Maquieira, Alicia Origgi, Georgina Barbarossa y Mariana Ruiz Johnson. A la par de las jornadas, se podrá visitar la exposición María Elena Walsh en todos sus formatos, que incluye ediciones, registros y piezas únicas relacionadas con la obra de Walsh, hasta el 3 de agosto en la Sala del Tesoro Paul Groussac de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

“Estas jornadas se proponen establecer un diálogo que casi nunca existió entre el mundo académico y María Elena”, plantea Graciela García Romero, presidenta de la Fundación María Elena Walsh-Sara Facio. “Hoy se hace más necesario ese diálogo porque el mundo académico busca más respuestas en la obra de María Elena. Lo que detectamos fue un interés en todo el país por abordar su obra a través de distintos ejes como el género, la literatura infantil, y el periodismo, un eje bastante desconocido, que le hizo escribir una gran cantidad de notas, sobre todo en la última etapa de su vida”. María Elena Walsh. La ruptura tendrá cada día un cierre artístico diferente. El martes, en la inauguración, participará el Coro del Colegio Público de Traductores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el cierre quedará en la voz de Sandra Mihanovich. El miércoles 11, la cantante Lidia Borda cerrará la jornada. El Joven Ballet Argentino ofrecerá una función especial el jueves 12. Finalmente, la clausura estará a cargo de Lula Bertoldi.

En el arranque de las jornadas, el martes a las 15.30, se desplegarán varias ponencias de Lucía Belén Couso, Gabriela A. Marrón y Laura R. García. Después llegará la experiencia taller “María Elena Walsh iluminada”, con Lucero Guadalupe Arcella y Alina Lusiana Colombo; y la intervención artística “Primera mandarina y última flor”, del proyecto “Demorar la mirada para renovar el asombro”. Luego de las palabras de bienvenida de Graciela García Romero, presidenta de la Fundación María Elena Walsh-Sara Facio, y Susana Soto, la directora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, llegará el conversatorio de apertura, “María Elena Walsh, el periodismo y sus apuntes para salir del soliloquio”, con Carlos Ulanovsky, Natalí Schejtman y Maxi Legnani, y coordinación a cargo de Cristina Mucci.

El miércoles se analizará la ruptura e innovación en la literatura infantil, con ponencias y trabajos de Cristina Blake, Anabella Poggio, Carolina Mathieu, Guillermo Negri y Mirta Gloria Fernández. En una segunda mesa, se reflexionará sobre género y feminismo, con trabajos de Gisela Manzoni, Mónica Ávila, Albertina Klitenik, Muriel Troncoso, María Cecilia Romero, Verónica París e Irene Gerez. “La Cigarra y la primera derrota del feminismo en la primavera alfonsinista” es el título del prometedor conversatorio en el que participarán Tamara Tenenbaum, Diana Maffía, Cristina Noble, Leticia Manauta y María Inés Aldaburu, con moderación a cargo de Graciela García Romero. El título se refiere al programa de televisión La cigarra, que Walsh condujo junto a Susana Rinaldi y María Herminia Avellaneda por canal 11.

“Lo que más me interesa de la poética de Walsh es una rúbrica singular y excéntrica, muy fresca y ligada a la imaginación, que de pronto irrumpe en sus poemas con absoluto desparpajo y hace que su poética sea esquiva, difícil de catalogar”, plantea la poeta y docente Andi Nachón, que formará parte del conversatorio “Lo que hay adentro de las nueces: el poema como lugar de resistencia”, junto a Anahí Mallol y Gustavo Álvarez Núñez, con moderación a cargo de Graciela Perosio. “Si pienso el poema en general como lugar de resistencia, pienso en cómo ante el estremecimiento del afuera, hoy más que nunca para mí, el poema opera como centro, espacio donde aquello que se borra o tacha encuentra un lugar y logra dialogar con ese estremecimiento. Resiste los embates de lo impensable que acontece, diría, y lo testimonia. No sólo desde lo vivencial, el poema es experiencia de lenguaje: en ese aspecto resiste también desde la imaginación, la reflexión o la proyección”.

La palabra “ruptura” es clave para analizar la condición transgresora de Walsh. “Su modo estético y artístico fue rupturista respecto de lo que se venía haciendo hasta el momento, tanto en lo poético como en lo que escribió para niños -explica García Romero-. María Elena marcó un antes y un después porque no decía lo que se esperaba; para ser coherente con su pensamiento, no le importó si tenía que enfrentarse con cualquier poder, de manera que no solamente fue rupturista como artista sino que nunca se quedó callada”.

*La programación completa se puede consultar en https://fundacionmariaelenawalsh.com/noticias/jornadas/