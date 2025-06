Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de ratificar la condena a prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por la Causa Vialidad, referentes aliados del peronismo y de otros bloques políticos se pronunciaron para respaldarla y advertir la gravedad que el fallo tiene por el sistema político argentino.

El respaldo de los gobernadores peronistas

Axel Kicillof reposteó una publicación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que el gobernador bonaerense lanzó en febrero, para afirmar que "condenan a Cristina por gobernar en favor de las mayorías y en defensa de los intereses nacionales. Condenan a Cristina, atacan la democracia. Nos organizamos para defender la justicia social, el voto de las mayorías y el derecho colectivo a soñar con una Argentina más justa".



"Festeja Milei, festeja Macri, festejan en la embajada de Estados Unidos. Pero el pueblo la abraza: el pueblo unido jamás será vencido", remarca la publicación.

Entre los gobernadores del peronismo, el riojano Ricardo Quintela, quien disputó la presidencia del PJ con Cristina, advirtió: "Nos preocupa profundamente que, una vez más, se intente utilizar al Poder Judicial como herramienta para resolver lo que debería dirimirse en el terreno de la política y el debate democrático".

Y pidió: "No podemos ni debemos naturalizar que a una dirigente política se la quiera excluir del juego democrático por lo que representa, por su trayectoria o por las convicciones que defiende. Eliminar al adversario político no es ni será nunca una forma legítima de construir país".

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, también se refirió al fallo, y consideró que "suma más despprestigio social a un poder del Estado que privilegia intereses políticos sectoriales por encima del estricto cumplimiento de su rol constitucional".



El mandatario de Tierra del Fuego Gustavo Melella dijo que "impedir su candidatura no afecta solo a una persona: es limitar el derecho de millones de compatriotas a elegir libremente, dentro del sistema representativo y democrático que construimos con esfuerzo desde 1983. No hay democracia plena cuando se restringe la voluntad popular".

Desde el peronismo también se expresó el ex gobernador de Salta y aliado del peronismo cordobés, Juan Manuel Urtubey, quien señaló: "Desde la primera instancia, esto se pareció más a linchamiento contra Cristina que a debido proceso. Un disparate jurídico con tufillo a proscripción".

Más apoyo desde el peronismo

El exministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa había solicitado, junto a una carta de su partido el Frente Renovador, que la Corte Suprema revise la sentencia dictada por el TOF N.º 2 contra Cristina. Y advirtió: "Con este antecedente, todo líder de cualquier organización política, empresaria o social puede ser culpado por los actos de sus subalternos inferiores".

"La judicialización de la política no puede reemplazar el funcionamiento pleno de la democracia en nuestra república", agregó Massa y sostuvo que la decisión de la Corte ocurre en un contexto donde "parece que vale todo para confirmar prejuicios y movilizar la opinión pública", "es una nueva interferencia en el proceso electoral y democrático".

En la previa de conocerse la decisión de la Corte también habló el ex presidente Alberto Fernández y afirmó que a los opositores "no se los persigue judicialmente" sino que se los juzga "conforme a la ley". "Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK", expresó Fernández.

El senador Wado de Pedro realizó una serie de tuits en los que defendió la figura de Cristina y advirtió que la condena va contra todo el pueblo. "Si piensan que metiendo presa a Cristina van a solucionar los problemas de la gente, se equivocan. No hay solución para el país con esta política. Y lo saben", aseguró De Pedro, quien publicó un video de 2012 en el que Cristina hablaba sobre la persecusión judicial.



Por su parte, Mayra Mendoza sostuvo que no se trata de justicia sino de "revancha contra un pueblo por los buenos años que Cristina le hizo pasar. Es quitarle a ese pueblo, como ya le están arrancando su dignidad, la esperanza que le queda de recuperarla", sentenció la diregente de La Cámpora. Mendoza compartió también un video del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el que señalaba la falta de pruebas contra la ex presidenta.

La izquierda bancó a Cristina

Los dirigentes de la izquierda salieron a condenar el fallo.

"Más cantado que Despacito. Esta acción no constituye un acto de subsanación de la corrupción que recorrió a su gobierno y que, como se supo, incluyó negocios con el primo de Mauricio Macri, sino que es un acto de intromisión política de la Corte para proscribir a una dirigente política y candidata ya anunciada públicamente que finge ejercicio del derecho en este caso mientras deja pasar otros hechos de corrupción por parte de otros referentes politicos", posteó Vanina Biasi.



"Fallo infame, Claro avance antidemocrático. Hay que repudiarlo. Lo que vemos es escandaloso: un Poder Judicial turbio que se caracteriza por manejar los tiempos con una elasticidad enorme, como por ejemplo en los crímenes de lesa humanidad, donde se puede esperar por años una condena", denunció Myriam Bregman, ex diputada y dirigenta del PTS.



"Todo nuestro repudio a la proscripción de CFK dictada por la Corte. Es inadmisible que esta justicia corrupta se atribuya la potestad de definir quiénes pueden ser candidatas/os y quiénes no. Muchos integrantes de esa justicia responden al poder económico y a sectores políticos como el macrismo", denunció Nicolás Del Caño y recordó que "al propio Macri lo han absuelto en varias causas, demostrando que no les interesa investigar la corrupción de los gobiernos".



También se pronunció en contra de la condena el ex dirigente del Partido Obrero Jorge Altamira quien resaltó: "Primero vienen por Cristina y después vienen por vos. Este Gobierno, Bullrich, Milei". Altamira describió al gobierno actual como "una ultradercha que comulga con el fascismo y no está dispuesta a respetar ninguna libertad democrática".