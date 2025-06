A Lionel Scaloni se le cruzaron diferentes sensaciones por lo que vio en la noche del Monumental. Por momentos sintió impotencia, porque su equipo no podía imponer su juego y era superado por el planteo inteligente de Colombia. Pero a su vez también se quedó con el orgullo de que sus jugadores apelaron a otros factores para equilibrar el desarrollo y llegar al empate, pese a jugar con un hombre menos tras la expulsión de Enzo Fernández. Por eso, dos mensajes bien marcados y diferentes quedaron en sus palabras tras el 1-1 ante los colombianos en el cierre de la doble fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

"El equipo no encontró el funcionamiento en el primer tiempo", sintetizó Scaloni en su análisis del encuentro. “Hay que darle merito al rival, se jugaban un montón. El partido para ellos era importante y vinieron a hacer su planteo, sobre todo en el primer tiempo que no encontramos el funcionamiento", resaltó el seleccionador argentino, que por ello rescató la otra cara del equipo en la parte complementaria. “El futbol no es solo jugar bien. En el segundo tiempo el equipo cambió la dinámica y llegamos más, aun con la expulsión de Enzo Fernández. Fue una muy buena prueba de carácter y demuestra que no se ha perdido. En líneas generales estamos satisfechos por lo hecho en complemento", completó Scaloni.

Uno de los temas del encuentro fueron los cambios que introdujo, desde la aparición de Giuliano Simeone y la salida de Rodrigo De Paul en el arranque del segundo tiempo hasta el más llamativo, el reemplazo de Lionel Messi con Argentina perdiendo. “En principio Leo no iba a salir, pero cuando él vio que estábamos por hacer dos cambios, me pidió salir y por eso lo saqué. Ya saben lo que pienso con respecto a este tema", remarcó Scaloni. En reiteradas ocasiones, el seleccionador expresó que siempre que el astro no le diga que no está en óptimas condiciones para jugar, él va a optar por mantenerlo dentro del campo de juego.

Por el contrario, sobre la salida de De Paul y las entradas de Simeone y Nicolás González, el exmediocampista los atribuyó a variantes que quería implementar, a partir del buen planteo centralizado de Colombia. “Los cambios en el entretiempo fueron tácticos. Con Giuliano Simeone y Nicolás González buscábamos llegar más por los costados. Nico estuvo cerca de hacer un gol. Creo que el quipo pegó un buen cambio. Son decisiones que se toman durante el partido y creo que la prueba fue positiva para lo que viene", resaltó Scaloni, en una noche de sensaciones cruzadas por los errores y las virtudes de su equipo.