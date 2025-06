James Gunn ha sido reconocido por su enfoque creativo distintivo al desarrollar la franquicia Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, la última entrega generó controversias significativas, especialmente por la ausencia del Dios del Trueno, Thor. Esta decisión causó revuelo entre los seguidores más acérrimos del universo Marvel, que esperaban con expectación un nuevo cruce de personajes.

Visión artística frente a fórmulas establecidas

James Gunn dejó claro desde el principio su intención de mantenerse fiel a su propia visión. Tras su regreso para dirigir la tercera película después de algunos desacuerdos con Marvel, el cineasta deseaba centrarse exclusivamente en el arco argumental de los Guardianes originales. La inclusión de Thor en la narrativa parecía más un artificio que aportaba poco a los desarrollos planeados por Gunn.

"Lo dije en las notas del guion: ‘No lo voy a incluir. No quiero que Thor aparezca en 'Guardianes'. No quiero hacer una película con Thor’. No entiendo mucho al personaje. Me encanta ver sus películas y me encanta Chris Hemsworth, pero no sé cómo escribir teniendo en cuenta a su personaje", comentó Gunn en declaraciones a recientes. "Thor desafía esa esencia".

El desafío de los cruces de personajes

Respecto a Endgame, Gunn afirma que el final con Thor fue solo un montaje para mantener a los seguidores de Marvel sorprendidos y deseosos de más. Sin embargo, él no participó significativamente en aquello, lo que más tarde le permitió disfrutar de plena libertad creativa para su proyecto independiente.

Para Marvel, el impacto económico y cultural de los cruces de personajes ha sido inmenso, permitiendo explorar alianzas inverosímiles en batallas intergalácticas. No obstante, la estrategia también ha sido criticada por algunos cineastas que sienten que sus visiones individuales quedan comprometidas.

Reacciones y manifestaciones de los fanáticos

Pese al enfado de algunos fanáticos, gran parte de la comunidad ha elogiado la apuesta decidida y el enfoque integral de Gunn por mantenerse fiel a sus principios. Las críticas sobre la omisión de Thor han sido marginales en contraste con la amplia recepción positiva de la película entre la audiencia y la crítica.

Plataformas como X (antes Twitter) han sido testigo de opiniones polarizadas, con debates acalorados sobre el futuro de la saga Guardianes o sobre cómo influirá este precedente en otros proyectos cinematográficos basados en cómics.

Ante el inminente estreno de Superman, dirigida por James Gunn, parece que la publicitada rivalidad entre Marvel y DC Comics tendrá nuevos episodios bajo la supervisión de este director audaz que sigue desafiando las doctrinas establecidas en la industria.