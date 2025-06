Facultades tomadas. Colegios secundarios tomados. La ola expansiva de la decisión de encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner y prohibir que se la pueda elegir por el resto de su vida sigue creciendo. Los rectores y vicerrectores de diversas universidades del conurbano sacaron una carta titulada "hoy, nuestro país es menos justo". En tanto, los estudiantes de distintas facultades de la UBA, como Sociales o Filosofía y Letras, además de -por primera vez en mucho tiempo- toda Ciudad Universitaria, tomaron los lugares de estudio. También ocurrió lo mismo en la Universidad de La Plata. Las y los estudiantes secundarios decidieron no quedarse atrás y la lista de secundarios tomados iba creciendo con el correr de las horas.

Los rectores y vicerrectores de diversas universidades del conurbano y de distintas provincias firmaron una carta conjunta en la que repudian el fallo de la Corte Suprema. Entre los que suscribieron está, por mencionar solo dos de una lista larga, Jaime Percyk, actual rector de la universidad de Hurlingham, o Beatriz Gentile, rectora de la universidad de Comahue. La carta dice: "El fallo que condena a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se enmarca en una decisión política que afecta a nuestra democracia. Hoy asistimos a un golpe al corazón del sistema republicano: la atribución de responsabilidades que corresponde al sistema de justicia en un estado constitucional de derecho". "Es inadmisible una doble vara en virtud de la cual se acelera e interviene cuando se trata de juzgar a los dirigentes de un partido y se demora o no se aplica el mismo criterio cuando se trata del resto de las fuerzas políticas", remarcaron las autoridades de las universidades.

"La defensa de los intereses de los grupos económicos concentrados por sobre los de los sectores populares dañan la legitimidad de las instituciones de la democracia y la República", indicaron. "La negación a considerar un recurso en el cual se analice o se profundice un caso de estas características, que le asisten por otra parte a todo ciudadano, no es otra cosa que la violación flagrante de las garantías constitucionales. Hoy Argentina es un país menos justo, en donde existe un contexto en el cual prevalece el “vale todo” para confirmar una narrativa, y se interfiere en el proceso electoral, principio esencial de una sociedad democrática", remarcaron. En contraste, el Consejo Superior de la UBA rechazó un proyecto de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner tras la confirmación de su condena.

Al repudio se sumaron acciones concretas de los centros de estudiantes que tienen agrupaciones tanto del peronismo como de la izquierda, que parecen estar entrando en una fase de "unidad en la lucha". Concretamente, los centros de estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias Sociales, Arquitectura, y Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvieron ocupar las facultades en reclamo de que se de marcha atrás con el fallo de la Corte y se revise la causa por la que se la condenó.

“Facultad tomada en defensa de la democracia. Estudiantes con Cristina”, decia una de las banderas que colgaron en Sociales, sobre Santiago del Estero, en Constitución, cerca del epicentro de las manifestaciones de apoyo a la ex presidenta, donde también había un paro de docentes y no docentes. “Somos una generación de universitarios que creció abrazando la política con la sanción de la Ley de Centros de Estudiantes, una generación que se forjó al calor de la lucha por los derechos humanos, siguiendo el camino que nos marcaron las Madres y Abuelas”, remarcó Agostina Olivera, presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (Cecso).

Por su parte, en Puan 480, donde está la Facultad de Filosofía y Letras hubo otra ocupación pacífica y los estudiantes durmieron (como pudieron) en el viejo edificio que supo ser una fábrica de cigarrillos antes de que lo adquiriera la UBA. Por su parte, los centros de Exactas y Ciencias Naturales también iniciaron una toma con pernocte. La medida coincidió con un paro de no docentes que se estaba llevando a cabo en simultaneo. “Tres jueces, que nadie eligió, buscan definir los destinos de las próximas elecciones impidiendo que la principal dirigenta de la oposición se presente. En el supuesto país de la libertad no se respetan los derechos básicos de la democracia“, consideró Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

“La medida busca expresar una respuesta contundente de la comunidad universitaria en defensa de Cristina Fernández de Kirchner quien es injustamente perseguida por defender los intereses populares”, señalaron en un comunicado. “Atacan a Cristina porque es la figura que sintetiza todo lo que los poderes concentrados de este país odian. No le perdonan la enorme batería de políticas que desarrolló junto a Néstor durante sus 12 años de gobierno: la redistribución de la riqueza, la Asignación Universal por Hijo, el Conectar Igualdad, la construcción de 13 Universidades Nacionales, entre otras medidas”, afirmó Isabel González Puente, militante del Frente Patria Grande, y presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CeFyL).

En Puan, la medica coincidió con un paro de 48 horas de Conadu y Conadu Histórica que siguen reclamando por los salarios, una discusión que comenzó en el primer año de Milei y que, pese a las masivas marchas que hubo en 2024, no tuvo respuesta favorable del Gobierno nacional. Las autoridades de Filosofía y Letras emitieron una resolución en la que manifiesta su “enérgico repudio” a la persecución política y judicial contra la expresidenta. El documento, firmado por el decano ad-referéndum del Consejo Directivo, condenó el “criterio selectivo y sesgado” en una causa quetuvo “gravísimas irregularidades”. “No estamos discutiendo si estamos a favor o no de Cristina. Yo soy de izquierda, fuimos oposición durante su gobierno, pero nos parece que es un ataque democrático a las pocas libertades que nos quedan”, señaló Micaela Martín, consejera directiva de Filosofía. “Tres tipos que no los elige nadie atentan contra nuestro derecho a decidir. No lo podemos dejar pasar. Si hay que tomar todas las universidades como el año pasado, lo vamos a hacer”, destacó.

Además, hubo asambleas en la Facultad de Psicología de la UBA. En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), los alumnos nucleados en la federación (FULP) resolvieron movilizarse a la ciudad de Buenos Aires, a la sede del PJ nacional y el departamento de CFK en Constitución, y marchar a 7 y 50, en el epicentro platense. Un grupo resolvió anoche hacer una “toma simbólica” en el rectorado de la institución.

En la Ciudad de Buenos Aires, la protesta comenzó a extenderse hacia la tarde del miércoles a los secundarios. Se preparaban tomas en el Carlos Pellegrini, el Julio Cortázar, el Mariano Acosta, el Liceo 9, el Fader y el Esnaola. Se iban sumando asambleas donde se debatía cual era la mejor medida a tomar frente al fallo.