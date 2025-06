La utilización de la capacidad instalada (UCI) en la industria manufacturera fue del 58,3 por ciento en abril, según informó Indec. Un nivel bajo en términos históricos, aunque por arriba del dato de abril de 2024, cuando la industria estaba paralizada, con una UCI del 56,6 por ciento. La manufactura todavía está en crisis enfrentando una caída en las ventas internas, la competencia importadora y el incremento en los costos en pesos. La industria textil es el sector más golpeado, con una UCI del 42,6 por ciento en abril.

La UCI en torno al 58,3 por ciento no es un dato alentador, poco menos de la mitad de la capacidad industrial está en desuso. Las máquinas no se encienden porque la producción todavía está afectada por una coyuntura débil en el mercado interno. Existe una fragmentación del consumo: con sectores de consumo masivo todavía en retaguardia, porque los ingresos de la clase media y media-baja todavía no se recuperan, mientras otros sectores –como la venta de electrodomésticos, artículos electrónicos, vehículos e inmobiliaria– más ligados al consumo de las clases acomodadas tienen un panorama más alentador. Al igual que los viajes al extranjero.

La UCI de abril se ubicó 1,7 puntos porcentuales por arriba del dato de abril de 2024, mes en el cual la producción industrial enfrentaba una crisis severa luego de la devaluación e incertidumbre provocada en diciembre de 2023. Luego la industria se vino a pique y en la segunda mitad de 2024 mermó la caída pero los datos en lo que va de 2025 no reflejan un rebote productivo.

Al comparar el dato entre sectores, no sorprende encontrar a la refinación de petróleo con la UCI más alta en un 84,2 por ciento: es el sector estrella del Gobierno de Milei aunque le debe mucho a la herencia kirchnerista, y venía mostrando buenos niveles de uso de la capacidad también en 2024. En segundo lugar se ubicó la rama de papel y cartón con una UCI del 67 por ciento, inferior en 2,5 pp. al dato de 2024 por la recesión en la actividad interna.

En tercer lugar aparecen las industrias metálicas básicas, con una UCI de 63,9 por ciento (0,2 puntos arriba de abril de 2024). El último sector con UCI mayor al promedio general fue el de alimentos y bebidas con un 61,5 por ciento (con 3,6 pp. arriba de 2024). Este top 4 de sectores que vienen empujando la actividad productiva se repite desde el año pasado.

La industria automotriz aparece quinta en el podio con una UCI del 56,8 por ciento en abril, que supera al dato del año anterior en 4,2 pp. Y niveles similares tuvieron la elaboración de sustancias y productos químicos con una UCI del 56,5 por ciento –debido a la fabricación de agroquímicos fundamentalmente– y la fabricación de productos minerales no metálicos con una UCI del 56,2 por ciento, vinculada a la actividad en la construcción. Ambos mostrando aumentos respecto a abril del 2024.

Las ramas de la industria con una UCI sensiblemente más baja fueron la edición e impresión con un 53,8 por ciento en abril de este año, seguida por la metalmecánica excluida la automotriz con un 49,3 por ciento, los productos de tabaco con un 45,7 por ciento, seguidas por productos de caucho y plástico con un 45,2 por ciento de UCI. También estos sectores se mantienen en la base baja del podio desde 2024.