La licenciada en Comunicación Social, Noelia Piñeiro, dialogó con la 750 sobre los dichos del diputado libertario José Luis Espert, en el marco del XVII Congreso Internacional de Comunicación Política realizado en la Universidad Católica de Argentina (UCA), donde llamó a Florencia Kirchner una “hija de una gran puta” y se tuvo que retirar del salón abucheado y explicó cómo se vivió dentro del auditorio la lamentable escena.



“La verdad, una situación inesperada. No por el personaje en sí, sino por el contexto en el cual se dio”, comentó la también subsecretaria de comunicación y prensa de Florencio Varela. “Estamos hablando de un congreso internacional de comunicación política que se hace todos los años”, afirmó.

El panel legislativo estuvo conformado por José Luis Espert, diputado por La Libertad Avanza, Maximiliano Abad, senador de la UCR, Sergio Uñac, senador nacional de San Juan, y Martín Yeza, diputado por el PRO. “No había ahí un representante del peronismo, eso hay que decirlo, era un panel bastante sesgado”, opinó Piñeiro.

“Estaba Espert, el diputado, y en ese momento citó un tweet propio que hizo hace algunos años en donde le responde a Florencia Kirchner a lo que ella había puesto que estaba triste, y que él la insulta diciéndole ‘cómo no vas a estar triste si sos una hija de una gran puta’”, aclaró.

La reacción de los profesionales que estaban presenciando el panel fue negativa y repudiaron fuertemente lo dicho por Espert. “Al unísono sonó un gran repudio de parte de la audiencia, quienes estaban atrás mío empezaron a decir que estas no son las formas, no es lo que corresponde. Empezamos a decir todos que no”, relató la licenciada.

“Gran parte del auditorio también empezó a decir gorila, basta, hasta acá no. Obviamente estamos todos muy sensibles con lo que pasó”, refiriéndose a la sentencia de Cristina Fernández de Kirchner. Luego de lo ocurrido, el panel finalizó debido al enojo que causó esta situación en todos los profesionales de la comunicación allí presentes.

“Quienes estábamos presentes ahí y creemos en la democracia y la república creemos que tenemos que poner un freno dentro del marco del respeto, dentro de lo discursivo”, remarcó la comunicadora. “Yo entiendo que él pensaba que iba a caer en gracia y sinceramente no fue así, se cortó de manera abrupta el panel, tuvo que terminar en ese instante”.

“No era para nada un espacio peronista ni por asomo, pero para quienes creemos en la república y la democracia es un punto en común”, agregó.