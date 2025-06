El plantel de Newell’s se rearma con la llegada de los primeros refuerzos y las decisiones de Cristian Fabbiani en cuanto a qué jugadores tendrá en cuenta para la próxima temporada. Darío Benedetto firmó ayer contrato con los leprosos y esta mañana tendrá su primera práctica formal. El uruguayo Martín Fernández Figueira fue el primero en llegar y ayer practicó. Mientras que otros cinco jugadores fueron desplazados porque no jugarán con la rojinegra el próximo torneo y el club deberá negociar con ellos.

La contratación de Darío Benedetto es la mayor apuesta de Newell’s en el mercado de pases. Cristian Fabbiani asumió los riesgos de traer a un jugador que hace dos años no convierte goles ni encuentra buen nivel. El ex delantero de Olimpia firmó ayer contrato con los leprosos por un año y con su llegada, Fabbiani desplazó a Juan Manuel García, quien no seguirá en el club. El ex Unión entrenó separado del plantel superior, al igual que otros jugadores.

Porque Fabbiani decisión correr también a Saúl Salcedo, Fernando Cardozo y Juan Ignacio Méndez. El defensor paraguayo no convenció a pesar de que su nivel estuvo en sintonía con el equipo en la temporada pasada. En el caso del volante paraguayo y el ex Vélez, en cambio, nunca se entendió por qué los contrató el club, dado que mostraron rendimientos irrelevantes, y ambos tuvieron oportunidades de jugar.

En los cuatro casos, la dirigencia busca negociar sus respectivos pases para así desprenderse de la deuda que hay con cada uno de ellos y de sus respectivos contratos. A esta lista se sumó el lateral Brian Calderada, quien había vuelto al club el año pasado luego de una temporada a préstamo en Barracas Central.



Ayer completó su primer día de trabajo el uruguayo Martín Fernández Figueira. El club le compró el pase al volante central en 1.200.000 dólares. Viene de jugar en Gimnasia y Esgrima de La Plata y se suma por pedido del técnico. “Estoy muy feliz e ilusionado. Mi llegada se da porque me llama el Ogro (Fabbiani) y hablé con él. Que te llame el técnico es muy importante. Con lo que me dijo, inclinó bastante la decisión”, reconoció Figueira.

“Vine a pelear mi lugar, sumar donde me toque y dejar a Newell’s lo más arriba posible. Jugar en el Coloso es algo que me motiva e ilusiona. Me han hablado mucho de lo que es el estadio, la gente y la locura que hay. Estoy muy ansioso”, asumió el volante uruguayo. Gimnasia no compró su pase y Newell’s negoció directamente con Boston River de Uruguay por su ficha. Pero sobre su reciente paso por el bosque platense, Figueira contó: “Este es un fútbol muy lindo, muy dinámico y el contexto también es hermoso”.