Dua Lipa, la reconocida estrella pop británica, confirmó su compromiso con el actor Callum Turner en una entrevista exclusiva para British Vogue, desatando una ola de reacciones entre sus fanáticos en todo el mundo. La noticia pone fin a meses de especulaciones y rumores que habían comenzado a circular desde diciembre de 2024, y los usuarios de Google no pararon de buscar a la cantante y detalles sobre este anuncio.

En la edición de julio de la prestigiosa revista de moda, la cantante de 29 años reveló que el compromiso es oficial y que está atravesando un momento muy especial en su vida.

“Sí, estamos comprometidos. Es muy emocionante”, afirmó en la entrevista, acompañada por una producción fotográfica que muestra el anillo por primera vez.

Cómo fue la propuesta y qué dijo sobre el anillo

Según contó Dua, la propuesta ocurrió de forma íntima y romántica durante Navidad, rodeados de sus seres queridos. Callum habría planificado cada detalle con ayuda de la hermana de la cantante y algunas amigas cercanas. “Estoy obsesionada con el anillo, es tan yo”, confesó la artista.

El anillo de compromiso fue diseñado a medida, con un estilo que refleja el gusto personal de la intérprete de Houdini. Durante varios meses, evitó mostrarlo públicamente, pero las sospechas comenzaron cuando en enero se la vio con una joya especial en una publicación de Instagram.

A pesar del anuncio, la pareja dejó en claro que aún no hay fecha definida para la boda. Tanto Lipa como Turner tienen agendas cargadas: ella se encuentra promocionando su nuevo álbum Radical Optimism, y él está involucrado en varios proyectos cinematográficos.

En sus declaraciones, Dua también se refirió a cómo se siente ante esta nueva etapa: “Nunca me imaginé cómo sería mi boda, pero ahora empiezo a pensar en cómo me vestiría, cómo me sentiría...”. Además, no descartó la posibilidad de formar una familia en el futuro, aunque aclaró que no tienen prisa.

Qué es lo que más se busca en Google sobre "Dua Lipa"

"Callum Turner"

Dua Lipa y Callum Turner comenzaron su relación en 2024, luego de coincidir en un evento en Londres. Según reveló la cantante, ambos estaban leyendo el mismo libro en ese momento, lo que dio inicio a una conexión instantánea.

Durante el año, fueron vistos juntos en varias ocasiones: primero en un restaurante del barrio de Notting Hill, luego en eventos como la premiere de "Masters of the Air" y el festival Glastonbury, hasta hacer su debut oficial como pareja en la alfombra roja del Met Gala 2025.

Turner, de 35 años, es un actor británico conocido por su participación en películas como Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Emma, y la miniserie de Apple TV+ Masters of the Air. Con una carrera en ascenso, también fue modelo antes de dedicarse a la actuación.

"British Vogue"

El anuncio del compromiso en British Vogue no solo confirma la seriedad del vínculo, sino que posiciona a la pareja como una de las más influyentes del año. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitaciones y teorías sobre una futura boda con invitados de alto perfil del mundo del espectáculo y la moda.

Mientras tanto, los fans de Dua celebran esta nueva etapa de su ídola, que atraviesa uno de los mejores momentos tanto en lo personal como en lo profesional. Con su carrera en ascenso y un vínculo estable, la artista demuestra que se puede equilibrar el amor y el éxito.

