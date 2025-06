En la Avenida Corrientes una jubilada mira la cartelera del teatro y suspira: “No me alcanza”. Antes, ir al teatro era un ritual de clase media. Era lo suyo, como para otros lo era el café de los domingos o las vacaciones de verano a la costa. Pero una nueva postal se repite en miles de familias: menos salidas, menos compras, más facturas por pagar.



Según la politóloga y profesora titular de la UBA, Mara Pegoraro, este fenómeno es mucho más que una sensación: es un fenómeno al que miles de familias fueron empujadas producto de las políticas de ajuste de Javier Milei.

“Lo que hicimos en el centro fue analizar cómo cambió la composición del gasto de los sectores medios y cómo marca un deterioro en su condición de clase media. Vemos un incremento del gasto del ingreso a servicios en detrimento de los bienes”, explicó por la 750.

El informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA revela que, durante el primer año de la gestión de Javier Milei, la clase media perdió poder adquisitivo y acceso a bienes y actividades que históricamente definieron su identidad.

Pegoraro advirtió que “independientemente de que el número de inflación pueda surgir que va bajando, los sectores medios se ven muy perjudicados por cómo cambia el patrón de gastos”. Hoy, casi el 60% del ingreso familiar se destina a servicios esenciales: luz, gas, transporte, colegios, expensas.

“Uno no puede elegir no pagarlo”, remarcó la politóloga. Así, la recuperación salarial que el Gobierno exhibe en términos nominales no alcanza a cubrir el aumento real necesario para mantener el consumo de bienes.

La diferencia entre lo que aumentó el salario y el acceso a bienes es del 6%, “algo que es mucho”, señaló Pegoraro. Aunque la inflación se desacelera en los últimos meses, el impacto interanual fue “estrepitoso”: “Uno pagó 700 por ciento más en transporte, 600 más en gas, 300 por ciento más en agua. Y el incremento en alimentos fue casi del 130 por ciento. No hay una correspondencia”.

En este contexto, la reorientación del consumo es inevitable. “La gente deja de consumir carne, no compra bienes porque tiene que pagar el colegio de los chicos. Deja de viajar en subte porque se ha encarecido mucho y toma más colectivo”, describió Pegoraro

Es que el ajuste impuesto por el Gobierno, con el dólar pisado y paritarias retrasadas, profundiza la crisis de la clase media, que ve cómo se esfuman sus pequeños lujos y hasta sus necesidades básicas.

“La clase media, más allá de poder tener un indicador en términos de ingresos, es una construcción social. Y se sienten clase media según el tipo de bienes que pueden consumir, sobre todo vinculado a la cultura y el ocio”, reflexionó. Cuando esos consumos desaparecen, también se resquebraja la identidad colectiva.

“Dejar de hacer eso altera la percepción que uno tiene sobre sí mismo. Eso, trasladado al conjunto social, marca un deterioro creciente de la clase media en Argentina que se ha agravado”, concluye Pegoraro.