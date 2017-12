El titular del sindicato de mecánicos (Smata), Ricardo Pignanelli, advirtió hoy que la reforma previsional “va a perjudicar a mucha gente” y que no debe resolverse “sólo por un acuerdo”. En tanto, confirmó que su gremio resolverá si va al paro el lunes en función de lo que decida la CGT.

Pignanelli, cuyo gremio fue el único de la central mayoritaria que cumplió el paro del viernes incluso cuando la CGT lo había levantado, le dijo al programa Toma y Daca, Radio El Mundo, que a partir de algunos cuestionamientos realizados al Gobierno comenzó una pesquisa de la AFIP sobre Smata: “Soy secretario general desde 2012 pero me piden papeles de 1996”.

El dirigente, quien señaló que Smata tiene "suspensiones en pocos lugares", consideró con respecto a la reforma previsional que "una ley es parte de la vida de mucha gente, no puede salir sólo por un acuerdo. Esta ley va a afectar a los jubilados de hoy y de mañana".

En cuanto al paro de mañana, dijo: ""Vamos a ver qué resuelve la CGT el día lunes a las 7 de la mañana con el Consejo Directivo. Según dispongan, Smata resolverá".

Agregó: "El viernes hicimos paro a pesar de que la CGT lo había levantado, porque no jugamos con la gente. No podés levantar una medida, si no estás jugando con la gente".