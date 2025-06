Según la organización Global Footprint Network, el día donde Argentina consume más recursos de los que la Tierra puede regenerar en un año llega este 2025 el 3 de julio. El promedio mundial para este año es apenas 21 días después: el 24 de julio. Con respecto a esta fecha, la organización internacional de sustentabilidad difundió: "Actualmente, la humanidad utiliza la naturaleza un 80% más rápido de lo que los ecosistemas terrestres tardan en regenerarse, haciendo que este sobregiro sea equivalente a usar 1.8 planetas Tierra".

Así, explicaron que este nivel de sobreexplotación se debe al agotamiento del "capital natural" que compromete la seguridad de los recursos a largo plazo. "Las consecuencias son visibles en la deforestación, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto contribuye a una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y a la disminución de la producción de alimentos", detallaron.

Lucas Micheloud, co-director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, describió la situación actual como una "regresión ambiental inaceptable" en diálogo con Página/12. Advirtió que estar cerca de la fecha de sobregiro es "una grave alarma". Sin embargo, puntualizó: "la responsabilidad no está distribuida de manera equitativa. No son los sectores populares quienes empujan este colapso, sino un modelo económico basado en el sobreconsumo de recursos, la exportación de naturaleza y la profundización del extractivismo como modelo de (mal)desarrollo".

El artículo 41 de la Constitución Nacional "implica una obligación concreta del Estado: no sólo evitar el daño ambiental, sino prevenirlo, restaurarlo y garantizar el principio de sustentabilidad. Sin embargo, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), junto con la profundización del modelo extractivista --basado en el saqueo de bienes comunes como el litio, los hidrocarburos y los minerales--, va en sentido contrario", comentó el abogado. Actualmente, 16 provincias están adheridas al RIGI.

Micheloud indicó que este régimen vulnera el ambiente --entendiéndolo como el "entramado vital que sostiene nuestras vidas y donde se desarrolla la vida humana y no humana"-- de manera estructural, ya que "promueve la megaminería, el fracking, el offshore y el agronegocio sin participación ciudadana, sin licencia social y sin estudios de impacto ambiental serios".

En retirada

Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, explicó en comunicación con Página/12: "Mientras que combatir el cambio climático ayuda a proteger las especies y su hábitat, la preservación de la biodiversidad también juega un papel esencial en la regulación del clima a nivel global". Sin embargo, la biodiversidad nacional fue afectada. La superficie de bosques patagónicos quemada esta temporada estival se cuadruplicó en comparación con la anterior: se afectaron 31.722 hectáreas en seis meses. En Greenpeace lo describieron como de los peores incendios --por su magnitud e impacto-- de las últimas tres décadas. La retirada del Estado en las políticas públicas ambientales contribuyó a esa estadística: "prácticamente todas las áreas sensibles como el control forestal, la fiscalización ambiental, el sistema de cuencas o el acceso a la información ambiental están siendo desguazadas", agregó Micheloud.

"Se paralizan programas, se despide personal técnico, se desfinancian organismos de control, se ataca a los científicos y se desoye la voz de las comunidades", denunció Micheloud y ejemplificó: "Áreas clave como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) fue transferido del ex Ministerio de Ambiente --hoy reducido a una Secretaria junto a Turismo y Deportes-- al Ministerio de Seguridad de Bullrich". Así, el SNMF cambió una lógica de prevención, restauración y gestión ecosistémica del fuego por "una mirada punitiva y militarizada, donde el fuego se aborda como una amenaza a ser 'controlada', y no como un fenómeno complejo a ser entendido y prevenido con enfoque ambiental", describió el abogado.

Alrededor del 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen de la deforestación, la ganadería y la agricultura. En este sentido, Micheloud reiteró que "no se trata de cambiar hábitos individuales, sino de transformar estructuras. Necesitamos frenar el avance de los proyectos extractivos, fortalecer las economías regionales, respetar los límites ecológicos, proteger a las comunidades campesinas, indígenas y urbanas vulnerables y defender nuestros ecosistemas. También es clave apoyar las luchas territoriales y construir una transición justa, que entienda que no hay justicia ambiental si no hay justicia social". Para él, la pobreza y la desigualdad son el resultado directo de un "sistema extractivo que contamina y mata".

Extintos

Las organizaciones alertaron sobre la pérdida de diversidad: a nivel mundial, más de un millón de especies se están extinguiendo y en Argentina aves, peces, reptiles y mamíferos están en peligro de extinción. Arrigazzi destacó al yaguareté "que ocupa un rol fundamental en la cadena trófica y en el equilibrio de sus ecosistemas", pero que actualmente corre este peligro porque se pierde su habitat, debido a la deforestación y al cambio climático. Sin embargo, existen proyectos de reintroducción de la especie para repoblar los Parques Nacionales y Arrigazzi contó el trabajo de la organización para lograr la "deforestación cero y la conservación de corredores biológicos en el Gran Chaco".

"Cada día que pasa sin medidas concretas es una oportunidad perdida para proteger el ambiente en todas sus formas. Restaurar y conservar nuestros ecosistemas es esencial para garantizar agua, aire limpio y alimento para las generaciones presentes y futuras", concluyó Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace.

Informe: Natalia Rótolo.