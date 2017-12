#Papelón #Vergüenza ajena. El Concejo Deliberante de Ushuaia mandó a archivo cuatro proyectos de paridad para cargos electivos de esa ciudad. El papelón tiene que ver, además, con que en el lapso de una hora pasó de devolver a comisión los proyectos que proponían la paridad de género a cargos electivos, a girarlos a archivo. La foto: cinco señores, sobre siete, decidiendo sobre el destino de las mujeres. “Consideraron que la carta orgánica garantiza la participación de la mujer. Salvo que en esta confirmación del Concejo no hay ninguna mujer”, dijo Natalia Caso, periodista e integrante del Movimiento de Mujeres de Ushuaia.

“Por mayoría, devolvieron a comisión todos los asuntos vinculados a la paridad de género y el sistema de preferencias”, twittearon desde el Concejo deliberante de Ushuaia. Horas más tarde, tuvieron que desdecirse y aclarar que en realidad los proyectos fueron girados al archivo. “No existió la voluntad de estudiar los proyectos de paridad”, opinó la periodista de género Lorena Uribe. “Vergüenza los concejales de Ushuaia archivando proyectos de paridad”, apuntó Florencia Basso, otra activa impulsora de la paridad.

En julio, el Movimiento de Mujeres de Ushuaia había presentado un proyecto que buscaba impulsar la paridad para cargos electivos en esa ciudad. Paralelamente, se presentaron otros tres proyectos tratando de dar solución a este mismo problema.

En realidad, en Ushuaia ya rige la paridad. Sin embargo, desde 2015 ni una mujer logró ser electa. Lo que pasa es que en el 2002, año en que se dictó la Carta Orgánica Municipal, se estableció en el artículo 218 la paridad en la conformación de las listas y, en el artículo siguiente, el sistema de preferencias, sin subsumirlo a la discriminación positiva establecida en el artículo anterior, algo totalmente contradictorio que fue una barrera para el acceso de las mujeres.

El proyecto del Movimiento de Mujeres de Ushuaia proponía que se combinara el sistema D´Hont (el método que se aplica en Argentina para la distribución de cargos legislativos, en todos los niveles), las preferencias y la paridad. Se presentó por la modalidad de “iniciativa popular”, lo que implica que el Concejo Deliberante tiene seis meses para dar una respuesta fundamentada a favor o en contra de la aprobación de la ordenanza. El tiempo pasó “y no nos citaron ni una vez”, contó Fabiana Ríos, ex gobernadora de Tierra del Fuego e integrante del Movimiento de Mujeres. “Cuando nos enteramos que se hacía la última reunión de comisión nos presentamos. El presidente dijo que iba a pedir el paso a archivo de todos los proyectos. Tanto presionamos que logramos una segunda reunión el lunes pasado en la que dijeron que el tema iba a ir al recinto”, explicó Ríos.

Finalmente, el Concejo Deliberante sesionó el jueves por la tarde. En un primer momento se aprobó, por cuatro votos contra tres, el envío de los proyectos de paridad a Comisión para que siguieran en debate el año próximo.

Pero llamativamente, una hora más tarde, el presidente del Concejo, Juan Carlos Pino, pidió que se volviera a tratar el tema. Se votó nuevamente y el concejal Hugo Romero (quien había presentado uno de los proyectos) cambió su voto y otra vez, por cuatro votos contra tres, se decidió pasar los proyectos al archivo.

Las organizaciones de mujeres, que habían estado presentes desde el comienzo y habían vuelto a sus tareas festejando el pequeño logro de que el proyecto fuera considerado el año próximo, volvieron apenas se enteraron del cambio en los votos y reclamaron. Pero la respuesta fue que no podían volver a considerarlo. “Lo más indignante es que somos un grupo de mujeres como pares que habíamos reconocido un tema como propio”, comentó Ríos.

Entre los fundamentos para el archivo, el dictamen dice que los proyectos “no representan la voluntad del votante, sino una búsqueda de una igualdad o paridad de géneros que ya está establecida en el artículo 218 de la Carta Orgánica Municipal” y que “la igualdad de oportunidades debe darse desde la perspectiva del candidato como la del votante. No se puede condicionar al votante a elegir de una u otra manera” (sic).

Caso evaluó la reacción como producto de la “ignorancia, los concejales no están bien asesorados”. “En el tratamiento en comisión antes de la sesión se notó a las claras que los que votaron por el rechazo no habían leído la totalidad de los proyectos ni sus fundamentos. Creo que están resguardando su posibilidad de reelección con un sistema electoral que ya saben manejar”. Y aseguró que desde el colectivo de mujeres van a recurrir a la justicia: “iniciaremos la vía legal para asegurar que en las próximas elecciones, en 2019, se asegure la ocupación efectiva de bancas por mujeres”.

Otra foto que circula en las redes es la de los siete concejales posando cada uno con una imagen de #Niunamenos en sus manos. Como si una cosa no tuviera que ver con otra, como si negarles derechos a las mujeres no tuviera relación con la violencia que se ejerce sobre ellas, como si al archivar proyectos de paridad no estuvieran ejerciendo violencia.