Vance Boelter, el principal sospechoso del asesinato de la congresista demócrata por Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo, compareció este lunes ante la justicia tras ser capturado por la madrugada, luego de una intensa operación de búsqueda que, según autoridades, se convirtió en la "mayor en la historia del estado".

El arresto se produjo en la noche del domingo, en una zona boscosa ubicada a más de una hora al oeste de Minneapolis, cerca de su residencia en Green Isle, condado de Sibley. Boelter, de 57 años, fue capturado sin ofrecer resistencia por una fuerza compuesta por 20 equipos SWAT, tras hallarse uno de sus vehículos y pertenencias en el área.

Está acusado de asesinar a tiros a la legisladora y a su esposo en su domicilio en los suburbios de Minneapolis, durante la madrugada del sábado. También se lo responsabiliza de herir gravemente al senador estatal demócrata, John Hoffman, y a su esposa, en un ataque que generó una fuerte conmoción en la política estadounidense, en un clima de polarización creciente y tensiones en torno a las políticas del presidente republicano, Donald Trump.

“Después de dos días de búsqueda y noches sin dormir, las fuerzas del orden han detenido a Vance Boelter”, anunció en conferencia de prensa el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Conectar los puntos

La Oficina del Sheriff del Condado de Ramsey anunció la captura del sospechoso, y publicó en Facebook que “tras un trabajo policial incansable, el asesino está bajo custodia”, acompañando el mensaje con un video del momento de la captura de Boetler, al que calificaron como “el rostro del mal”.

Según informaron medios estadounidenses como la AP y el New York Times, Boelter fue avistado armado mientras huía hacia el bosque, tras una búsqueda de más de 43 horas. Rodeado por los equipos SWAT, "se arrastró" hasta los agentes y fue arrestado sin incidentes, según relató el teniente coronel de la Patrulla Estatal de Minnesota, Jeremy Geiger .

Fue detenido poco antes de las 22 del horario local del domingo (medianoche de Argentina), y permaneció recluido en una cárcel del condado de Hennepin hasta su comparecencia ante el tribunal, este lunes a las 13.30 del horario local.

El fiscal general interino a cargo del caso, Joe Thompson, informó que se le imputaron seis cargos federales, incluyendo dos de asesinato con arma de fuego, que podrían derivar en cadena perpetua sin libertad condicional.

Boelter ya enfrenta dos cargos de homicidio en segundo grado y dos de intento de homicidio en segundo grado, que pueden conllevar hasta 40 años de prisión, y está retenido con una fianza de 5 millones de dólares. Sin embargo, la Fiscalía del condado de Hennepin anunció que pedirá que los cargos se eleven a homicidio en primer grado.

Un "crimen políticamente motivado"

Durante la madrugada del sábado, Boelter se habría presentado en los domicilios de los legisladores Hoffman y Hortman, disfrazado con un uniforme policial y una máscara de látex, según una imagen difundida por la policía, donde se lo ve tocando el timbre de una casa con lo que parece ser una patrulla detrás. Durante la audiencia, se confirmó que también acudió a otros dos domicilios de políticos demócratas esa misma noche, pero no encontró a nadie en casa en uno de ellos y fue disuadido por la presencia de un agente en el otro, según precisó el fiscal. Tras cometer los ataques, huyó a pie y se enfrentó con la policía en las inmediaciones del hogar de Hortman, abandonando otro vehículo en el lugar.

Dentro del vehículo de Boelter se hallaron tres fusiles AK-47, una pistola 9 mm y un cuaderno con una lista de 70 posibles objetivos, entre ellos médicos, clínicas de Planned Parenthood, empresarios, líderes comunitarios y políticos demócratas como las senadoras Amy Klobuchar y Tina Smith, y las congresistas Kelly Morrison e Ilhan Omar.

Las autoridades intentan ahora esclarecer el motivo del ataque. Boelter tenía vínculos con ministerios evangélicos y aseguraba haber trabajado en seguridad internacional en Gaza y África.

“Comienza ahora el trabajo difícil de entender el motivo”, dijo el jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley. “Fue una cacería humana sin precedentes; ahora el foco está en la justicia”, zanjó Bruley, añadió que la lista de objetivos hallada en su vehículo sugiere una motivación política y un vínculo con el tema del aborto.

Por otro lado, Boelter había compartido un puesto en la Junta de Desarrollo Laboral del estado con Hoffman. Según The New York Times, ambos coincidieron en una reunión virtual en 2022, aunque no está claro si se conocían personalmente. Según informó la senadora Amy Klobuchar, Hoffman recibió nueve disparos y su esposa, ocho. “La última información es que Hoffman salió de su última cirugía y está progresando en su recuperación”, informó el gobernador Walz.

Amigos del sospechoso declararon al Star Tribune que atravesaba serias dificultades económicas luego de perder su trabajo en una empresa de seguridad y fracasar en un emprendimiento en la República Democrática del Congo.

El mismo sábado del ataque, su esposa, Jenny Boelter, fue detenida brevemente en un control de tráfico pero no quedó bajo custodia. El auto en que viajaba contenía pasaportes y dinero en efectivo. Según el sheriff del condado de Mille Lacs, Jenny iba acompañada de varios familiares.

Hortman, de 55 años y madre de dos hijos, presidió la Cámara de Representantes de Minnesota para el partido demócrata, y había hecho del derecho al aborto su principal bandera política, lo que podría haberla convertido en blanco del ataque.

“Estoy muy preocupada por todos nuestros líderes y organizaciones políticas”, declaró Klobuchar. “Fue un acto motivado políticamente, y la lista deja claro el vínculo con el tema del aborto”, agregó.

Tiempos violentos

Este atentado se suma a otros recientes episodios de violencia política en Estados: el propio Trump sobrevivió a un intento de asesinato durante un mitin el año pasado durante la campaña presidencial; la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, fue incendiada este año; y en 2022, el esposo de Nancy Pelosi, la representante republicana devenida demócrata, fue atacado con un martillo. “Estamos en un momento en el país en el que la violencia brota por todas partes”, dijo el gobernador Walz tras el arresto.

Consultado por ABC News, Trump condenó los asesinatos pero también aprovechó para criticar a Walz, quien también fuera candidato demócrata a la vicepresidencia: “Es terrible lo que ocurrió. Creo que es un muy mal gobernador. Pero podría llamarlo, como a otras personas”.

Sin embargo, el gobernador reiteró su llamado a calmar las aguas en la política estadounidense. En un comunicado, Walz condenó “las acciones impensables” de Boelter, que acabaron con la vida de una mujer que “moldeó el núcleo de lo que somos como estado” y apreciada de ambos lados del espectro político. “No podemos permanecer indiferentes ante esta violencia. Somos una nación profundamente dividida. Eso ha quedado aún más claro en estos días”, afirmó.

El gobernador expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y agradeció a las fuerzas de seguridad: “han salvado vidas” con su trabajo. “Mientras sanamos, no dejaremos que el miedo gane. Avanzaremos en honor a Melissa, con comprensión, servicio y, por encima de todo, humanidad”, concluyó.

Luto en las Ciudades Gemelas

La violencia política ha ido en aumento en Estados Unidos, y muchos líderes se manifestaron impactados por el ataque, mientras los residentes de las "Ciudades Gemelas" lloraban la pérdida de la legisladora.

El domingo, la senadora Klobuchar compartió un mensaje de Yvette Hoffman, esposa del senador herido: “John está siendo operado varias veces y cada hora está más cerca de salir del peligro. Recibió nueve disparos. Yo recibí ocho. Somos increíblemente afortunados de estar vivos. Estamos destrozados por la pérdida de Melissa y Mark”.

Flores y pequeñas banderas estadounidenses fueron colocadas en el Capitolio estatal de Minnesota, junto con una foto de los Hortman. Pam Stein, una ciudadana local, se arrodilló ante el memorial y calificó a Hortman como “una fuerza imparable” y “la verdadera heroína olvidada del gobierno de Minnesota”.