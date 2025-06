En la sede nacional del Partido Justicialista no hubo feriado. Durante la tarde del lunes las puertas del edificio ubicado en la calle Matheu estuvieron abiertas y los grupos de jóvenes entraban y salían cantando, entre otras cosas, “somos los pibes que bancamos a Cristina/ por la patria venimos a militar”. También circulaban junto a ellos diputados, senadores, intendentes y sindicalistas. Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, entre la casa de ella, ubicada en el barrio de Constitución, y la Sede del PJ, ubicada en Balvanera, el peronismo armó una especie de corredor por el que las 24 horas del día, todos los días, circula la militancia. Este lunes, sin embargo, fue especial porque, además de ser la previa de la movilización masiva que se espera para el miércoles, también se cumplían 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo.

Rodeado de jóvenes, familiares de las víctimas de los bombardeos y Madres de Plaza de Mayo, el diputado Máximo Kirchner expresó: "Decían que Cristina era mala, pero es una mujer que no se arrodilló, que no les obedeció y que se fue con una plaza llena". Además, opinó que la condena contra su madre fue ratificada porque ella "no les dio nada a los grandes grupos económicos y los tuvo con límites". "Para un sector tener límites es una afrenta", puntualizó.

A 70 años del bombardeo

El 16 de junio de 1955 las fuerzas armadas intentaron matar a Perón arrojando a la Casa Rosada --y a la población civil que estaba en las inmediaciones-- entre 9 y 14 toneladas de explosivos. Tras ese atentado que provocó más de 300 muertes y mil heridos, los autores intelectuales emitieron un mensaje por radio Mitre que decía: "argentinos, escuchad este anuncio del cielo volcado por fin sobre la tierra argentina. El tirano ha muerto. Nuestra Patria hoy es libre. En estos momentos, las fuerzas de la liberación económica, democrática y republicana han terminado con el tirano". Desde el PJ trazaron un paralelismo entre ese contexto político y la situación actual que vive el peronismo con el intento de proscripción de su principal líder que, en el primero de septiembre de 2022, también sufrió un intento de magnicidio.

"El bombardeo fue el punto de partida del gobierno autodenominado 'la libertadora', a fuerza de no poder ganarle a Perón en las urnas ya habían intentado un golpe y fracasaron, por eso decidieron bombardear Buenos Aires", recordó la historiadora Araceli Bellota. Y añadió: "No existe otro país en el mundo en el que una fuerza armada haya bombardeado a su población civil. El objetivo era matar a Perón, pero también lanzaron bombas en el Hospital Ramos Mejía, en donde hoy está la Biblioteca Nacional, entre otros lugares porque el objetivo no era solamente matar a Perón, sino, además escarmentar a un pueblo que insistía con votarlo". Marcó, además, que, más allá de las fuerzas armadas, detrás de ese atentado estuvieron los grandes grupos económicos del país.

A su turno, Máximo Kirchner añadió: "No solo fueron capaces de bombardear su país, fueron capaces de asesinar, de fusilar y de apropiarse bebés". En esa línea, el presidente del PJ bonaerense destacó "el coraje" de la expresidenta y contó que en 2023 él le pidió que “sea senadora por la provincia de Buenos Aires” y ella “no quiso”. “No tuve manera de convencerla, porque sabía lo que iban a hacer, y ella decidió no hacerlo cuando podía ganar la provincia de punta a punta”, agregó. Por otra parte, añadió que el peronismo debe ser "inteligente, creativo, firme, decidido para no caer en las provocaciones". "Provocan, provocan y acá tenemos que ser inteligentes para hacer una mayoría social y una mayoría política", indicó.

Además, el diputado expresó que en la causa contra CFK "se han violentado todas las garantías del debido proceso. Nunca pedimos que no se investigue solo que sean jueces imparciales no los amigos de Macri que iban a jugar a la quinta del ex presidente", y añadió que "su condición de mujer agrava todo. Eso les genera más deseo de imponer el poder y por eso les molesta verla bailar en su balcón con su pueblo". "No se puede ser tan cruel e insensible y esperar que el pueblo no se enoje", espetó contra el gobierno nacional.

Por último, Máximo Kircher dijo que a su madre le hace bien la movilización popular y destacó: "Ustedes no saben la sonrisa que la sacan cuando la van a ver, porque para ella eso es sentir que todo valió la pena". También tomó la palabra Jorge "Topo" Devoto, que pidió homenajear a Juan Manuel Abal Medina (padre), que falleció esa misma jornada, y habló de la proscripción de Perón.

La previa de la marcha a Comodoro Py

La actividad por los 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo no fue la única que se hizo en el PJ el lunes. Antes hubo un encuentro de mujeres y diversidades que fue convocado bajo la consigna “feminismos contra la proscripción. Feminismos con Cristina”. Luego de la actividad todas las que participaron marcharon hasta la casa de CFK.

Cristina, mientras tanto, siguió recibiendo dirigentes y a los organismos de Derechos Humanos. El martes a las 18 el PJ recibirá gobernadores y habrá otra reunión con la CGT. “Esperamos que todos adhieran y también movilicen”, expresaron cerca de la expresidenta. Quienes la vieron durante estos días, dicen que CFK “está entera” y de buen humor.

Durante las últimas horas corrió el rumor de que quizás, ante el temor por la movilización popular, el poder judicial podría retirar el pedido a la expresidenta para que el miércoles se presente en Comodoro Py. Sin embargo, desde su entorno aseguran que la convocatoria sigue firme y fijaron como horario las 10 am. “Vamos de la casa de CFK a Comodoro Py y de Comodoro Py a la casa de CFK”, repite la militancia como consigna, para aclarar que el fin de la movilización es que la prisión domiciliaria se conceda de manera inmediata. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se adelantó a la reunión del martes y publicó en sus redes sociales la convocatoria y escribió: "Este miércoles 18 acompañamos a CFK hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa. Defenderla es defender la democracia".