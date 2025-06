La Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación de Córdoba dará a conocer este miércoles el veredicto en el juicio por jurados populares por la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo y que tiene como principal acusada a la enfermera Brenda Agüero.

En primer lugar, la ex vicedirectora del nosocomio Claudia Ringelheim, imputada por omisión de los deberes de funcionaria pública, pronunciará sus últimas palabras y luego se dictaminará la sentencia.

Los fiscales Sergio Moreno y Mercedes Ballestrini pidieron que la enfermera sea condenada a prisión perpetua por considerarla culpable de "cinco homicidios calificados por aplicar método insidioso" y "ocho tentativas de homicidio calificadas por aplicar método insidioso".

Los funcionarios dieron por probado en el juicio que la enfermera actuó por un deseo malsano de querer llamar la atención. Según ellos, la mujer estaba convencida de que si era la primera en dar la alarma por el estado de los bebés, se destacaría sobre sus compañeros y sus superiores la tendrían en alta estima y la considerarían para un ascenso.

"Soy inocente, jamás hice nada", sostuvo Agüero, que está alojada en el penal de Bouwer, y según su abogado, dijo que "pase lo que pase, está sumamente tranquila" . La enfermera se encuentra detenida en la cárcel de Bouwer desde el 19 de agosto de 2022.

Agüero es la única persona que estuvo en contacto con los 13 bebés. Las muertes y descompensaciones repentinas sucedieron entre el 18 de marzo y el 7 de junio de 2022, aunque la trágica cadena de hechos se denunció recién un mes más tarde.

"No sé cómo decirlo nuevamente, no sé por cuántas veces. Soy inocente de lo que se me está acusando", reiteró, a la vez que calificó la causa de "mediática" y afirmó: "No soy una asesina serial, realmente amo a los niños".

Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que la ex directora del centro de salud Liliana Asís reciba cuatro años de cárcel por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad de los sucesos precedentes y por la calidad de funcionaria pública y omisión de los deberes de funcionaria pública.

En el caso del ex ministro de Salud Diego Cardozo, los funcionarios judiciales reclamaron que reciba tres años de cárcel condicional por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y en calidad de funcionario público y tres años de inhabilitación.

Por otro lado, los acusadores pidieron tres años de prisión condicional y tres años de inhabilitación por encubrimiento doblemente calificado para el ex secretario de Salud Pablo Carvajal y el ex secretario de Coordinación y gestión administrativa de la cartera sanitaria provincial Alejandro Gauto.

Pedido de penas para el resto de los imputados

Claudia Ringelheim: ex subdirectora del centro de salud y ex jefa de tocoginecología clínica. Un año de cárcel, inhabilitación y el máximo de la multa por omisión de los deberes de funcionaria pública en concurso ideal.

ex subdirectora del centro de salud y ex jefa de tocoginecología clínica. Un año de cárcel, inhabilitación y el máximo de la multa por omisión de los deberes de funcionaria pública en concurso ideal. Blanca Ariza: ex jefa de enfermería. Los fiscales solicitaron un año de inhabilitación y el máximo de la multa por omisión de los deberes de funcionaria pública.

ex jefa de enfermería. Los fiscales solicitaron un año de inhabilitación y el máximo de la multa por omisión de los deberes de funcionaria pública. Marta Gómez Flores: ex jefa de neonatología del nosocomio. Solicitaron cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial de tres años por omisión de los deberes de funcionaria pública, encubrimiento doblemente calificado y en carácter de funcionaria pública y falsedad ideológica.

ex jefa de neonatología del nosocomio. Solicitaron cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial de tres años por omisión de los deberes de funcionaria pública, encubrimiento doblemente calificado y en carácter de funcionaria pública y falsedad ideológica. Adriana Moralez: ex coordinadora del comité de seguridad del paciente del hospital. Reclamaron tres años de prisión condicional e inhabilitación por el mismo lapso por ser considerada responsable de los ilícitos de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público en concurso ideal.

ex coordinadora del comité de seguridad del paciente del hospital. Reclamaron tres años de prisión condicional e inhabilitación por el mismo lapso por ser considerada responsable de los ilícitos de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público en concurso ideal. María Luján: ex coordinadora de la unidad de terapia intensiva neonatal, a cargo de la supervisión de neonatología en algunas guardias. Sergio Moreno y Mercedes Ballestrini pidieron que sea absuelta de la falsedad ideológica y solicitaron para ella una pena de un año e inhabilitación y el máximo de la multa por la omisión de deberes.

ex coordinadora de la unidad de terapia intensiva neonatal, a cargo de la supervisión de neonatología en algunas guardias. Sergio Moreno y Mercedes Ballestrini pidieron que sea absuelta de la falsedad ideológica y solicitaron para ella una pena de un año e inhabilitación y el máximo de la multa por la omisión de deberes. Alejandro Escudero Salama: ex subdirector de gestión administrativa del nosocomio. Acusado de omisión de los deberes de funcionario público en concurso ideal y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Pidieron que sea condenado a la pena de cuatro años de cárcel de cumplimiento efectivo y reciba una inhabilitación especial de tres años.

Los hechos

Entre marzo y junio de 2022 murieron cinco bebés y otros 13 sufrieron diversas heridas y secuelas, lo que dio origen a un investigación judicial, ante la cantidad de recién nacidos fallecidos en ese corto lapso. Y lo que en un principio parecía un caso de presunta negligencia tuvo otras derivaciones, cuando el Ministerio de Salud de la provincia detectó ese patrón alarmante.

De acuerdo con las autopsias y otros estudios preliminares había indicios de una acción deliberada, ya que se encontraron sustancias no aptas en los cuerpos de las víctimas.

En consecuencia, la justicia provincial dispuso una exhaustiva investigación en la sala neonatal del nosocomio, tras la cual Agüero apareció como la principal sospechosa, pero no la única, ya que también están involucrados médicos, otras enfermeras y personal administrativo.