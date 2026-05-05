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River: Chacho Coudet delinea el mercado de pases de invierno
Los uruguayos Aramberri y Canobbio serían los elegidos del DT para reforzar el plantel.
05 de mayo de 2026 - 22:23
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Eduardo Coudet, entrenador de River.
(PRENSA RIVER)
Temas en esta nota:
Fútbol
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