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Una vida en efectivo que no puede explicar
Los gastos de Adorni, al detalle: viajes, inmuebles y deudas por más de USD 800.000
Los ingresos del deslomado jefe de Gabinete no tienen un respaldo documental claro y las cuentas no le cierran a él ni a la Justicia.
05 de mayo de 2026 - 21:52
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Adorni abrió la billetera durante la reciente misa en homenaje al Papa Francisco
(noticias argentinas)
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