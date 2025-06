Hijo del malogrado Pascual, nacido en Lanús en 1911 y fallecido en Capilla del Monte 70 años después, José María Contursi trascendió en la historia del tango como un letrista clave. De su pluma melancoromántica nacieron “Como dos extraños”, “En esta tarde gris”, “Bajo un cielo de estrellas” y la preciosa “Gricel”, entre otras piezas clásicas del género. Justicia artística resulta entonces que a dos voces de hoy, Patricia Malanca y Walter Romero, se les haya ocurrido volver a cantarlo, incluso sin que haya aniversario de por medio. Junto al pianista y guitarrista Hernán Reinaudo al frente de un sexteto, Romero y Malanca concretarán la idea este viernes 20 a las 21 en el CAFF (Sánchez de Bustamante 772) mediante un espectáculo cuyo nombre habla por sí: "Solo Contursi, Katunga Orquestado”.

“En tiempos de crisis, parece que el mandato en el tango es achicarse. Durante los años '90, las orquestas se disolvieron y hubo que empezar todo de nuevo en nuestro género. Nosotros nos pusimos a desafiar ese destino fatídico y, en este caso, nos agrandamos con la orquesta que dirigirá Reinaudo, con pareja de baile y cruces de los tangos de Contursi con rock y rap”, desafía la brava Malanca. “Esto en cuanto a la música. Respecto de las letras, bueno, la intención fue seleccionar las más populares, como para llegar al público más joven. Me refiero a esas que incluso saben quienes creen que no saben de tango, algo atávico y que hace a la cultura de nuestro pueblo”, amplia la cantora, posada en el criterio utilizado para la elección de un repertorio que musicalmente ejecutará el predicho sexteto dirigido por Reinaudo: los bandoneonistas Matías Rubino y Franco Brusquini; las violinistas Gemma Scalia y Carolina Ramírez Mitchell, y Patricio Cotella en contrabajo.

Las 18 piezas de Contursi hijo que cantores y músicos recrearán en el Fierro irán deviniendo por segmentos. Uno, con foco en los clásicos orquestales. Otro, en los temas más criollos. Y un tercero orientado a una especie de “grandes éxitos”. “Se trata de un aporte para mantener vivo el legado de Contursi, que ocupa un lugar de privilegio en la poesía del tango”, refrenda Reinaudo. “Viendo la letrística como una línea evolutiva, Contursi deja atrás el lunfardo o la poesía más descriptiva asociada con las décadas anteriores, y se vuelca a buscar su propia voz con una pluma más lírica y pura. De ahí que nos haya dejado joyas que estarán en lo más alto de nuestra música popular, quizá de las más ricas del mundo”.

-¿Qué tratamiento decidieron darle a las versiones, para estar a la altura?

Walter Romero: -Hay un trabajo sobre la sensibilidad y cómo ella repercute en nuestras voces, y en las resonancias expresivas de cada quien -porque cada uno canta con su azar único y la voz, que es lo más personal que tenemos-, asume esa distinción para darle cuerpo a una poética. Ayudó mucho la manera en que Reinaudo le ha dado una impronta romántica y actual al repertorio.

Hernán Reinaudo: -Es que además tenemos la suerte de contar con distintas formaciones dentro del mismo espectáculo. Por un lado, la sonoridad arrolladora del sexteto emulando la época dorada del tango, sus orquestas y su tímbrica única. Por otro, versiones criollas con guitarra y bandoneón; versiones más despojadas, y momentos más íntimos con piano solo.

Patricia Malanca: -Como dice Walter, un aspecto novedoso serán las interpretaciones vocales porque, tanto a él como a mí nos reconocen mucho más por otro tipo de formatos. Hacía mucho que personalmente no emprendía un romance tan fraterno con lo clásico y me parece que lo que se va a encontrar el público es un modo fresco, maduro pero no impostado.

Malanca y Romero coincidieron hace tres años, durante una gira por Grecia en 2022, donde interpretaron tangos y valses gardelianos. Ambos tenían ya una historia destacada detrás. Él, como singular y “literario” intérprete de tangos con cuatro discos solistas en su haber entre 2004 y la fecha (Charlemos, Guapo, Romero canta a Romero y Buffo!), un EP junto a “Dipi” Kvitko llamado Tangoville y varios viajes por el globo. Ella –psicóloga, además- como una cantautora de fuste que viene bregando por mantener vigente al tango a través de una acendrada alteridad con otros géneros. De ello hablan los discos Traerán ríos tango las páginas de un libros, Plebeyas (ellas, yo y superellas) y Aunque nadie te vea nunca conmigo, donde traduce a estética de tango once canciones de Silvio Rodríguez.

“A partir de ese momento de 2022 comenzamos a gestar la idea de un espectáculo de tangos clásicos pero orientado a público local”, evoca ella. “Nos preguntamos qué puede aportar el tango clásico en tiempos de odio y fue que allí nos pusimos a revisar los tangos que se compusieron durante otros períodos convulsionados del mundo como, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Digo esto porque fueron épocas donde se escribieron las metáforas más románticas por los destinos fatales y los adioses más categóricos. También nos preguntamos qué podíamos rescatar de aquello para repensar este presente tan deshumanizado, y apelar a la palabra y su potencia transformadora. La respuesta, claro, fue José María Contursi”.

-¿Qué representa Contursi para ustedes?

P.M.: -La amistad entrañable de la bohemia poética tanguera. Si bien él nunca utilizó ese lenguaje, puso el hombro a la grey tanguera y concurrió a la cita, junto con Manzi, Filiberto, Lomuto y otros, cuando en 1949 Perón levantó por decreto la prohibición del lunfardo en el tango. Por lo demás, su poética me inspira la compasión que hay que poner en práctica con esos amigos que la están pasando mal, que están sufriendo mentalmente y que están siendo atormentados por conflictos existenciales, vinculares amorosos o políticos.

W.R.: -Contursi es un poeta purista, de una sencillez muy difícil de alcanzar que le canta al amor imposible, al amor puesto en desacuerdo pero empecinadamente el sentimiento fundamental de la lírica toda. En definitiva, el tango tiene su Petrarca en Contursi y “Gricel” como amada.