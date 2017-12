El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid confirmó que la CGT comenzará un paro de actividades de 24 horas desde las 12 de este lunes, aunque el transporte de pasajeros urbanos estará asegurado hasta la medianoche. Schmid volvió a cargar contra la "mal llamada reforma previsional, que no es más que una rebaja de los haberes de los jubilados", calificó de "burla" el bono propuesto por el Ejecutivo para negociar con los diputados del bloque Argentina Federal y confirmó que "si la ley no se vota, el paro se levanta".

Además, Schmid señaló que para el Consejo Directivo de la CGT debe convocarse a un referéndum como manera de solucionar el conflicto, ya que "por más que sea votada por el Congreso, la reforma tiene una raíz ilegítima", en referencia a la falta de debate durante la campaña electoral sobre las modificaciones en la fórmula de cálculo, que afecta los pagos a jubilados, pensionados y niñas y niños que reciben asignaciones universales.

En cuanto a la movilización al Congreso convocada por las dos CTA, la Corriente Federal, los partidos de izquierda y los movimientos sociales, la cúpula de la CGT indicó que no se movilizará en conjunto sino que lo hará cada gremio en particular, por lo que el triunviro Héctor Daer solicitó "no caer en la violencia porque lo que se hace es desligitimar cualquier reclamo haciendo foco en la violencia y no en el problema de fondo".

"El bono es una burla lisa y llana, porque el ajuste que hay es infinitamente mayor que el alcance de ese bono que fue puesto como un parche de superviviencia", sentenció Schmid, mientras que el triunviro Carlos Acuña le propuso al presidente Mauricio Macri que "vete la reforma como lo hizo con la ley antidespidos" en caso de que el Congreso la sancione en la sesión especial que comenzará a las 14.

"Van a estar garantizados los transportes para que los trabajadores que hayan concurrido a sus lugares de trabajo tengan la seguridad de que pueden volver a sus hogares", resaltó Schmid al precisar que el paro de 24 horas, que comienza a las 12, excluirá a los transportes de pasajeros urbanos, que iniciará recién a las 12 de la noche. "Sin embargo, hay modalidades de distintas características", reconoció Schmid como en el caso de los sindicatos aéreos que desde el mediodía paralizarán todos los vuelos.

"Lo que queremos dejar claro es el rechazo absoluto a este proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo nacional, no estamos de acuerdo de que se lleve adelante un ajuste de esta naturaleza", insistió el triunviro y titular de la CATT.

Luego de eso, Schmid cargó contra el Ejecutivo por la falta de debate durante la campaña de la reforma previsional: "En ningún momento, ninguna fuerza política, ni funcionarios, ni el Presidente, ni el jefe de gabinete manifestaron que este iba a ser un pacto fiscal que se iba a descargar sobre las espaldas de los jubilados".

En ese punto, Schmid elevó una propuesta del Consejo Directivo de la CGT que implicaría llamar a un reféredum de consulta popular para avanzar sobre la reforma propuesta desde el Ejecutivo. "Si tras la consulta se está de acuerdo, habremos allanado el conflicto, por que por más que ahora esté votada en el Congreso, la reforma tiene una raíz ilegítima y habrá una catarata de demandas judiciales".

Respecto de la movilización convocada por las dos CTA, los partidos de Izquierda y los movimientos sociales, la CGT indicó que no participará de manera conjunta sino que marcharán los gremios de forma particular, entre ellos, los de la Corriente Federal liderada por el titular La Bancaria, Sergio Palazzo.

"Lo que les pedimos a todos es que no caigamos en la violencia porque lo que hace es desligitimar cualquier reclamo, se hace foco en la violencia y no en el problema de fondo", señaló el triunviro y secretario general de Sanidad, Héctor Daer.

"Ha habido un giro porque la Gendarmería están fuera del perímetro, esperamos que tengan la prudencia que no tuvieron el otro día", valoró. Por su parte, Schmid reiteró su rechazo a la política de Seguridad comandada por Patricia Bullrich: "Es conveniente que el presidente tome cartas en el asunto y revise su política de seguridad interior, ya tenemos dos muertos a partir de una política que es 'primero tiro y después pregunto'".