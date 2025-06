En la esquina de San Martín y Avenida Nuestra Señora del Rosario, ángulo sudoeste, hay un banco de madera. El banco está en la entrada de una heladería y forma parte de ella. Es como los antiguos bancos de las plazas: una estructura de hierro donde se afirma una curva de listones de madera, suaves, que reciben amables el cuerpo fatigado del transeúnte.

En esa misma vereda, sobre el cordón de la calle, hay una mesita metálica con dos sillas, y todo está bordeado por un cantero de ligustrinas.

Se dice que quien se siente en aquel banco, en un día de sol sin una sola nube en el cielo, y levante la vista a lo alto, puede pedir un deseo y se le cumple. Con al menos una condición: no basta con sentarse.

Hay que entrar a la heladería, acercarse a su mostrador orlado de mayólicas estilo andaluz, pedir un helado de tiramisú, pagarlo en la caja, sentarse a tomarlo en ese banco (donde no tiene que haber nadie más, salvo la compañía que uno traiga) y no derramar ni una gota de helado derretido cuando se levante la vista al cielo, o el deseo no se cumplirá.

Hay también al menos un límite: no se puede ir todos los días; una vez al mes, como máximo. Si coinciden dos deseantes sobre un mismo objeto, le será otorgado al más devoto. Y el deseo que se pida no puede ser algo que perjudique a terceros, o se volverá en contra. Y esto es muy importante: debe estar formulado con precisión.

El 29 de febrero de 2024, a las 12 del mediodía, era un día claro de verano, sin una nube en el cielo. Marisa, la empleada de la zapatería de la cuadra, lo notó. Salió de trabajar, se acomodó el flequillo lacio y dejó que su vista recorriera la amplitud celeste que cubría el barrio como un manto.

En seguida caminó media cuadra hacia el sur, en dirección opuesta a la de la heladería. Se apuró en llegar hasta Hilarión de la Quintana y entrar al banco de la otra esquina para extraer unos últimos billetes de su sueldo.

No encontró la cola de gente variopinta que suele juntarse a esa hora. A lo mejor el calor los acobardaba, pensó con alivio. Insertó su tarjeta en la ranura, tecleó una serie de números y opciones, y comprobó con horror que le quedaba apenas el mínimo extraíble. Lo extrajo. Un puñadito de billetes cayó en sus manos; los contó, por las dudas. Apenas si le alcanzaban para pagarse un helado. Se acordó de la heladería milagrosa y decidió tenerle fe.

Se consoló del derroche optando por no considerarlo un gasto, sino una inversión. Caminó una cuadra, se detuvo en la esquina, se armó de confianza y entró a la heladería. Miró a los ojos al chico de la caja y le pidió un helado de una bocha.

Entregó sus últimos pesos mientras decía, como un conjuro: “De tiramisú. En cucurucho”. El chico, avisado de la leyenda, le clavó una mirada cómplice. El aire acondicionado congelaba el instante.

Marisa le agradeció y salió al banco vacío. Se sentó, sosteniendo el helado con cuidado de no derramar nada, desafiando los rayos solares que amenazaban diluirlo. Reclinó el cuerpo acalorado contra el respaldo de madera y, mirando al cielo, leyó el cartel indicador de la avenida y dijo, en voz alta: “Oh, Nuestra Señora del Rosario, oh, cielo, oh, universo, escucha mi plegaria: quiero un millón de pesos en efectivo, ahora mismo. Así sea”.

Mientras así oraba, por tener los ojos elevados al cielo no vio que en el banco de la otra esquina se arremolinaba un gentío: “¡La jubilada! ¡La señora! ¡Alguien llame al 911!”, gritaban todos, alarmados. Tampoco vio pasar corriendo con rumbo norte al ladrón que llevaba una cartera ajena, pequeña, de cuero muy gastado, con un millón de pesos en su interior, también ajenos. Ni lo vio caer desplomado entre la mesita metálica y el cantero, a pocos metros de ella; apenas si oyó el impacto, y no se inmutó.

Estaba muy concentrada en no derramar ni una gota de helado. Con una serenidad que le pareció extraña, terminó de masticar el cucurucho y se inclinó a levantar la gastada carterita de cuero que estaba caída a sus pies, como si se la hubiera lanzado el cielo. Caminó pocos pasos rumbo al oeste por la avenida.

Se detuvo a pispear el contenido: emocionada, vio que en la carterita había decenas y decenas de billetes azules. “¡Gracias, Nuestra Señora del Rosario! ¡Gracias, cielo! ¡Gracias, universo!” fueron las últimas palabras que atinó a decir Marisa antes de que alguien la desmayara de un garrotazo en la cabeza.

Nunca vio, por estar inconsciente, cómo los agentes de policía contenían a la turba de linchamiento para protegerla a ella, cómo la esposaban y la subían a un patrullero, cómo la carterita le era devuelta a la frágil anciana de liviano vestido beige que recién llegaba de caminar una cuadra completa a pasos cortos, lentos, la recibía entre sus manos nudosas, pispeaba el contenido, extraía una estampita de la Virgen, besaba la imagen bendecida y exclamaba, levantando los ojos al cielo: “¡Gracias, Virgencita del Rosario! ¡Gracias, porque al fin cobré la pensión, y doblemente gracias porque a pesar de que me la quisieron robar, la arrancaste de las garras de los injustos y me la devolviste! ¡Gracias, a pesar de todo, por concederme lo que te pedí hoy a la mañana en el banco de la heladería Charlot!”.