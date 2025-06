DOMINGO 22

MÚSICA

Gardel Pop Dentro del ciclo de conciertos del Palacio Libertad se conmemoran los 90 años de la muerte de Carlos Gardel con dos conciertos en espejo; es decir, con el mismo repertorio pero abordados desde una óptica completamente diferente: Gardel Clásico y Gardel Pop. Este último será el que tendrá lugar esta noche con invitados que, bajo la curaduría de Marcelo Ezquiaga, se encargarán de darle un giro contemporáneo a los clásiscos del tanguero como Kevin Johansen, Goyo Degano, Príncipe Idiota, María Ezquiaga, Dina, TiziShi y Nico Kramer. Se interpretarán éxitos del repertorio gardeliano como “Melodía de arrabal”, “Lejana tierra mía” y “Mano a mano” entre otros.

A las 19, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

Las Armas Se presenta esta banda hardcore punk bonaerense surgida en los dos mil, que tiene un par de discos editados y otro nuevo en camino, Sus integrantes son Sergio Grossi (voz), Ezequiel Escobar (guitarra), Nicolás Mirasson (guitarra), Jonathan Saladino (bajo) y Rodrigo Barrios (batería). Est noche los acompañan Mosaico y Kuri.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $7000.

CINE

El método Livingston Arquitecto exitoso ignorado por el statu quo, polemista infatigable, bon vivant de la vieja escuela y santo hereje en la Cuba castrista. Muchas vidas caben en la de Rodolfo Livingston, como lo demuestra este retrato de quien parece haber estado allí, desde siempre, listo para la cámara. Tomando como eje central su figura, la película de Sofía Mora no se aparta del modelo clásico del documental de retrato, en el que el protagonista goza del atributo de la omnipresencia. La directora acompaña en diferentes actividades a este arquitecto prestigioso, pero no siempre debidamente reconocido, sobre todo por sus pares.

A las 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 19.45, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

ETCÉTERA

Grabado en Buenos Aires Se inicia la segunda temporada de este ciclo que propone la escucha en alta calidad y el encuentro con los productores e ingenieros encargados de dar vida a algunos de los discos más entrañables de la música argentina. En esta ocasión, el tecladista y productor Tweety González compartirá historias, anécdotas y detalles de la grabación de Ciudad de pobres corazones (1987), disco de culto de las primeras épocas de Fito Páez. También habrá escucha en alta definición del álbum.

A las 18, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

Jugando con el Cine El ciclo para las infancias vuelve a llenar las tardes de magia, humor y buenas pelis. Bajo la guía de Alejandra Ruiz y Luciana Zylberberg, chicxs y grandes serán invitados a un viaje por la historia del cine en busca de tesoros perdidos de los albores de este arte, con paradas imprescindibles en las grandes películas de esa historia. El público podrá disfrutar de divertidísimas escenas del cine cómico mudo, descubrir los trucos que usaron lxs realizadorxs pionerxs cuando aún no habían ni computadoras ni internet y volar con la imaginación buceando en mundos mágicos de clásicos que hicieron historia. Actividad para toda la familia. Recomendada a partir de 5 años.

A las 16, en Café Artigas, J. G. Artigas, 1850. A la gorra.

LUNES 23

ARTE

Nosotros y los murciélagos Con la curaduría de Emmanuel Franco se exhibe la muestra de Barro, Pomenarec y Soto Roland. Estos artistas proponen una narración a partir de la iconografía del cómic, los superhéroes, los imaginarios sobre el totalitarismo, los conflictos bélicos y sus consecuencias sobre la sociedad. Extraña cruza entre manifiesto, diario de guerra y panfleto político, la exposición Nosotros y los murciélagos propone hacer un zoom sobre aquellos símbolos que construyeron una cultura del conflicto y que generan hasta el día de hoy peligrosos fanatismos y el resurgimiento de discursos radicales.

De lunes a viernes de 10 a 19, y los sábados de 12 a 18, en el CCEBA. Paraná 1159.

María Elena Walsh Voz fundamental de la cultura argentina, la Biblioteca Nacional atesora en su acervo parte de la obra de María Elena Walsh. Los diversos soportes son albergados en las áreas de Archivos y Colecciones Particulares, Audioteca, Formatos Accesibles, Hemeroteca, Libros, Tesoro y Fototeca.

De lunes a viernes de 9 a 21, sábados y domingos de 12 a 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

Liana Strasberg La exposición Los olvidos de la memoria presenta un recorrido pictórico de los años noventa hasta el post 2001, material de politización del arte que cruza la historia y las guerras. Anticipa su curador Ernesto Pereyra: “Las imágenes cambian pero los ciclos de la historia se repiten indefinidamente. Quizás debemos aprender algo de ellas: la necesidad de demorarnos, de dar lugar a un destiempo crítico de la realidad. Si algo tienen las pinturas de Strasberg para decirnos hoy, no es solo para hablar de las guerras, sino sobre nuestra forma de mirar, sentir y recordar”.

De lunes a viernes de 12 a 20 y sábados y domingos de 14 a 22, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis. Gratis.

TEATRO

Los bienes visibles La obra de Juan Pablo Gómez transcurre en un espacio minimalista que es espesado por los sonidos y las miradas de los espectadores desde distintos puntos; las actuaciones son un tónico reconfortante contra el desaliento. Los bienes visibles es un drama sonoro hecho de ruido y silencio, de música y susurros. Dos hermanos cuidan de su anciano padre que “se aleja a mil kilómetros por hora” en un espacio de delirio, poblado de sonidos extraños y de voces invisibles que empujan este relato sobre envejecer. Con Enrique Amido, Patricio Aramburu, Guadalupe Otheguy, Agustina Reinaudo y Carolina Saade.

A las 20, en Dumont 4040, en Santos Dumont 4040. Entrada: $2000.

CINE

Misericordia Sigue en salas la nueva película de Alain Guiraudie. Jérémie regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de su antiguo jefe, el panadero del pueblo. Decide quedarse unos días con Martine, su viuda. Una misteriosa desaparición, un vecino amenazador y un cura con extrañas intenciones hacen que la corta estancia de Jérémie en el pueblo de un giro inesperado. Desde sus primeros cortos en los '90, Guiraudie se ha dedicado a sorprender y provocar. Vínculos humanos, peripecias del deseo, raptos de humor y absurdo irrumpiendo en los ambientes más diversos campearon en películas como Ese viejo sueño que se mueve y El rey de la evasión.

A las 19, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $2050.

MARTES 24

MÚSICA

Montarosa Como parte del ciclo Visäge que reúne propuestas musicales del panorama local, se presenta un proyecto de canciones de amor. Rock y poesía se entrelazan con bits que van coqueteando desde la trova trava al pop. En la escena del under desde el 2018, Montarosa va y viene con formaciones eléctricas, acústicas, poéticas y disidentes. Su discografía se compone de los álbumes Fuega camina conmigo (2020), La reina del páramo (2023) y el EP Dos piedras (2021). En esta ocasión se presenta con su banda estable en formato acústico, un show que estará atravesado por la intimidad y nuevas sonoridades. Curado por Fabián Jara.

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $5000.

ARTE

Incluso el apocalipsis es fugaz Se encuentra inaugurada la muestra de Manuel A. Fernández junto a Erica Bohm, Martín Bollati, Max Gómez Canle (foto), Miguel Harte, Julia Padilla, Florencia Rodriguez Giles, Gabriel Rud y Rosana Schoijett. Curaduría: Rafael Cippolini. Dice el texto de sala: “Sabemos que cada artista que (se) inventa un mundo se nutre de otros mundos de otros artistas, tanto como que la noción de Apocalipsis no implica sólo la situación extrema, fulminante, sino la paulatina sorpresa, el horror que nos atrapa: el fin de una realidad y el comienzo de otra”.

De martes a viernes de 15 a 20, en galería Quimera, Güemes 4474. Gratis.

Narraciones del encierro Las cartas, documentos, ficciones, ensayos, poemas, publicaciones periódicas y fotografías de gran valor documental que se exponen en Cárceles: narraciones del encierro (1878-2025) funcionan como una mirilla que deja ver la presencia de la cárcel como motor de la historia, una institución significativa y poderosa capaz de organizar el espacio público, el lenguaje y la sociedad y también plena en resistencias. Desde la prisión de indígenas en la Isla Martín García a fines del siglo XIX y las teorías positivistas criminológicas que forjaron los criterios del castigo carcelario en el nacimiento de la nación argentina, hasta los documentos de presos políticos del siglo XX.

De lunes a viernes de 9 a 21, sábados y domingos de 12 a 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

CINE

El día que me quieras A noventa años de la muerte de El Zorzal Criollo, se proyectarán largometrajes protagonizados por Carlos Gardel en copias restauradas. Con dirección de John Reinhardt, El día que me quieras (1935) cuenta con las interpretaciones de Carlos Gardel, Rosita Moreno, Tito Lusiardo, José Luis Tortosa y Francisco Flores del Campo, entre otros. Tremendo melodrama en el que la mujer amada por “el Mudo” muere, lo que da pie a Gardel para cantar uno de los más profundos tangos: “Sus ojos se cerraron”.

A las 15, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $7000.

TEATRO

Festival Independiente de Clown Llega la cuarta edición del Festival Independiente Internacional de Clown en Buenos Aires que se despliega hasta el 29 de junio con una amplia grilla de actividades con obras, clases magistrales, talleres y hasta “jam” de payasos. Hoy será el turno de Hamster, una obra hecha por artistas de CABA cuyo texto curatorial dice: “Dando vueltas se está pensando. Dando vueltas se pregunta, que tiene que querer para salir. Dando vueltas encuentra todos los límite y los deja ahí”.

A las 20, en Espacio Cultural Resurgimiento, Artigas 2262. A la gorra.

MIÉRCOLES 25

FOTOGRAFÍA

Mundos únicos Se presenta una exposición que reúne el trabajo de ocho fotógrafos contemporáneos estadounidenses cuyas prácticas visuales, enraizadas en experiencias individuales, configuran un panorama diverso y complejo de la fotografía como medio expresivo, documental y poético. A través de una aproximación intimista, cada autor articula una mirada singular sobre los espacios, sujetos y temporalidades que constituyen su entorno inmediato. Exponen Agnieszka Sosnowska, Colby Deal, Erinn Springer, Jenia Fridlyand, Lisa Elmaleh, Matthew Genitempo, Richard Rothman y Sasha Phyars-Burgess (foto).

De martes a viernes de 14 a 20, sábados de 15 a 20, en Arte x Arte, Lavalleja 1062. Gratis.

ETCÉTERA

Rodolfo Durán Se presenta el libro Mis días con el cine, del director Rodolfo Durán, quien conversará con la actriz Malena Solda. Durán conoce todas las áreas del quehacer del cine gracias a su carrera en la industria, al lado de grandes directores. Pero además, cuenta con una filmografía como director, guionista, productor, a lo largo de la cual tuvo el privilegio de dirigir a actores emblemáticos como Ulises Dumont, Ana María Picchio y Daniel Fanego, entre otros. Mis días con el cine recoge los recuerdos de un cinéfilo.

A las 18, en la Sala Dunken, Ayacucho 357. Gratis.

ARTE

Liv Schulman Ya sea religiosa, económica o afectiva, el razonamiento vertiginoso de Liv Schulamn es la retórica elegida para captar una realidad igualmente acelerada y absurda. Todo es prestado reúne dos narraciones paralelas: el film Un círculo que se fue rodando (2024) y Dios (2025), una obra de teatro sin actores, o tal vez una radionovela visual. Las criaturas de cerámica que dan la bienvenida a la muestra visten las remeras de la película, cuyas frases participan de la conversación infinita de los peatones. Como fragmentos desprendidos del film, estos móviles hechos de pistolas, flores, botellas de ginebra y de licor condensan una realidad hecha de piezas sueltas y signos rotos.

De miércoles a domingo de 14 a 19, en Piedras Galería, Perú 1065. Gratis.

CINE

Infancia en dictadura Continúan las funciones del documental de Lucas Brunetto, quien cuenta: “Me propuse contar las historias de quienes fuimos niños durante la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976-1983. En lugar de filmarlas, me pareció interesante que dialoguen con fragmentos de películas hogareñas de la época. Así surgió Sapos: momentos de infancia en dictadura. Un mosaico audiovisual compuesto por juegos infantiles, fiestas escolares, desfiles militares, libros prohibidos, un viaje al exilio, una lluvia de batracios y la misteriosa aparición de un pingüino en la casa de un desaparecido”.

A las 21, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: desde $6000.

MÚSICA

Conjunto Nueve Nacido con la idea de tocar las obras de este noneto, que Astor Piazzolla mantuvo activo en los años 1971 y 1972, surgió el Conjunto Nueve. La agrupación está integrada por Julián Hermida en guitarra eléctrica y dirección, Christine Brebes y Javi Kase en violines, Luka Giangualani en piano, Nico Velázquez en bandoneón, Gustavo Barahona en viola, Titi Chiappero en cello, Nacho Piana en percusión y Pablo Motta en contrabajo.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $14000.

JUEVES 26

CINE

Playback Se celebra la tercera edición del Festival Internacional de Cortometrajes de la Ciudad de Buenos Aires con una programación de más de cincuenta obras, tanto nacionales como internacionales. Uno de los títulos que se proyectará es Playback: ensayo de una despedida (2019) de Agustina Comedi (El silencio es un cuerpo que cae). En Córdoba, el fin de la dictadura militar promete una primavera que no durará mucho. La Delpi es la única superviviente de un grupo de mujeres transexuales y drag queens. Habla de cómo sus shows guiaron a la comunidad y ayudaron a su lucha contra el sida y la violencia policial.

A las 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $7000.

MÚSICA

Dum Chica Si con su álbum debut Dum pidieron cancha en el rock argentino, la secuela Súper premium ultra demostró que Dum Chica nació para hacer historia. Sólo pasó un año entre la salida de uno y otro, y en el medio Lucila Storino (voz) y Juana Inés Gallardo (bajo) tocaron en cuanta sala y festival les permitió foguearse. Hoy vuelven al escenario de Niceto para sumar una noche histórica a su trayectoria.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $12000.

ARTE

Francisca Amigo Matar el tiempo es la exhibición individual donde la artista presenta pintura e instalación. Las dos sugieren vías de Francisca Amigo para encontrarse con la demora, la repetición y el ejercicio de pintar. Entre la razón y la huida, aparece una promesa sostenida en el tiempo. La idea de grilla se rompe y se vuelve necesario dar un rodeo, por momentos evasivo, antes de entrar. Al descubierto quedan unas líneas antes invisibles y la espesura de la materia que recubre todo.

De miércoles a viernes de 15 a 19.30, en Galería Selva Negra, Av. Córdoba 433. Gratis.

Kami Koni Máscara de Sueño es un ciclo de activaciones que parten de la literatura para expandirse hacia otros formatos como las artes visuales, la música, la lectura fácil y la lengua de señas. Se exhibe en ese marco la instalación Mushigrama de la artista Kami Koni, hecha en diálogo con la cultura de los fanzines. Explican los curadores: “Cuenta la leyenda que los mushis son criaturas mágicas que dependen de la vida humana para existir, lenguajes que se activan con la interacción. En la ciudad, encuentran su hábitat en los textiles. Todos están invitados a echarse a leer, pensar, escuchar y aprender el idioma de estas criaturas misteriosas”.

De miércoles a domingo de 14 a 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Incidente en Vichy La acción sucede en una comisaría de Vichy, Francia, a mediados de la Segunda Guerra Mundial. Es la ciudad francesa donde se instaló el mariscal Philippe Petain, presidiendo un gobierno autoritario colaboracionista de la ocupación nazi en Francia. Nueve hombres y un adolescente son detenidos en la calle para verificar sus documentos de identida. Ellos no demuestran saber por qué están detenidos en verdad, aunque en esa espera comenzarán a descubrirse sus personalidades, sus miedos y sospechas. A medida que son llamados por los oficiales nazis y los policías franceses, algunos prisioneros salen de esa oficina y otros no. Dirige Pablo Gorlero.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $15000.

VIERNES 27

MÚSICA

Festival Territorio Este encuentro es una celebración de la contracultura. Sello, estudio y escuela, Territorio es una construcción colectiva, sinónimo de música desafiante, emotiva y sin concesiones. En esta tercera edición se ofrece un line up cargado de sonido y furia con Juan Ibarlucía y La Destrucción, Francis Amante (foto) y más. Al llegar la medianoche se desatarán dj sets que destilan swing rioplatense hasta entrada la madrugada. Fundado en Buenos Aires y activo en todo el mundo, Territorio promete una nueva coronación de gloria. Una noche para sostener lo que nos une.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $12000.

Los Tabaleros Se presenta en vivo la banda que fusiona el folklore con distintos géneros invitando al encuentro y al baile. Un canto mimoso al amor con esa picardía y alegría llegan con todo su frenesí al Teatro Vorterix. En una experimentación sonora totalmente innovadora, la banda fusiona el folklore con distintos géneros en una combinación mágica y deslumbrante que invita al encuentro y al baile. Un canto mimoso al amor con esa picardía y alegría tan propias del grupo de Roberto Luis Martínez con Beto en guitarra y voz, José María Martínez en guitarra y voz, Félix Mateos bombo y voz y Joaquín Lagos en bajo y voz.

A las 21.30, en Vorterix, Lacroze 3455. Entrada: $25000.

Piazzolla electrónico Este espectáculo ofrece una reinterpretación innovadora de los clásicos del gran Astor Piazzolla, maestro indiscutido del tango. El público podrá disfrutar de sus composiciones en una versión electrónica que fusiona la esencia del género con nuevas sonoridades. Se trata de una propuesta única que brinda una experiencia sonora envolvente y cautivadora: un verdadero encuentro entre lo clásico y lo contemporáneo. Tras más de dos años de funciones con localidades agotadas en diversos escenarios de la ciudad, Nicolás Sorín regresa con un show que se ha consolidado como una de las grandes revelaciones de la escena porteña.

A las 20 y a las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $17000.

ARTE

Boz Esta serie de pinturas vuelve a mostrar los fondos de las mismas, parte fundamental del proceso creativo de Boz, interrumpidos también por un catálogo de gestos, de intervenciones, de chorreaduras, de manchas y trabajados a partir de la idea de quebrar el color, de ensuciarlo. Un poema inédito de Mariano Blatt, “Reflexiones de un barrendero”, acompaña la serie como un retrato oblicuo de esta práctica, un circuito gestual, demorado en una reflexión, que destila una pequeña epifanía sobre la potencia poética de la rusticidad.

De lunes a viernes de 12 a 18, en Barro, Caboto 531. Gratis.

Lola Orge Benech Se inaugura Nueva devotio moderna, una exhibición donde la artista presenta objetos-collages realizados a partir de tapas de libros, papeles, monedas, fragmentos de cortezas de árboles o pequeñas banderas. El ensamblaje de estos materiales dispersos, su colección y posterior reordenamiento construyen un nuevo sentido sostenido por una crítica al presente social y tecnológico. Curada por Nahuel Risso.

De miércoles a viernes de 15 a 19.30, en Galería Selva Negra, Av. Córdoba 433. Gratis.

SÁBADO 28

MÚSICA

Bestia Bebé El grupo de Tom Quintans vuelve a Niceto. La banda de Boedo armó una mezcla entre melodías de Oasis, Guided By Voices, y Jesus and Mary Chain. A todo esto se le suma la influencia del punk rock y el metal, el indie platense, los amigos, el amor, el fútbol, los perros, los autos y las vivencias personales. Completa la noche Polgar 3, el resultado de cuatro grandes músicos de la escena independiente local combinando sus poderes: Gustavo Monsalvo (guitarrista de El Mató a Un Policía Motorizado y Sue Mon Mont), Micaela García (Las Ligas Menores) Lu Glass (conocida por su proyecto Glass) y Marcos Díaz (Entidad Animada).

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $16000.

CINE

Pensé que iba a haber fiesta Escribió Horacio Bernades sobre este film estrenado en 2013 y protagonizado por Elena Anaya y Valeria Bertucelli: "Uno sabe que hubo y hay cineastas varones dueños de una intensa afinidad con el universo femenino. Pero una cosa es la afinidad o comunión y otra la sensibilidad. ¿Será por eso que tantas escenas de Pensé que iba a haber fiesta tienen lugar junto a una piscina o dentro de ella? En la película de Victoria Galardi (Amorosa soledad, Cerro bayo) es como si los cuerpos de las actrices circularan en algo que pudo haber sido una comedia, mientras sus cabezas están en una de Bergman”.

A las 16.30, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

Nyfes El cine griego es un cine que combina la mirada social y la descripción de un mundo con los elementos narrativos de muchos géneros. Dirigida por Pantelis Voulgaris y producida por Scorcese, Nyfes cuenta la historia de una joven griega, novia por correspondencia, que viaja desde su país a Estados Unidos en 1922 para encontrarse en Chicago con aquel que será su esposo. Pero en ese viaje se enamora de un fotógrafo estadounidense, lo que lleva el cuento al terreno del melodrama.

A las 18, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

TEATRO

No hay banda Para superar un bloqueo creativo, un dramaturgo decide revisar en público el proceso de una obra trunca. Pero ¿cualquier relato es ficción? ¿Dónde empieza una obra? No hay banda propone revisar el proceso de creación y montaje de una obra preguntándose sobre los límites de la existencia y la representación. El trabajo de Martín Flores Cárdenas es una oda a ese momento frágil, incierto y poderoso de la experimentación.

A las 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

ETCÉTERA

Músicas y Fábulas Como parte de la exposición La fábula de la razón, se realiza este ciclo, que busca transformar el espacio de las salas y sus obras mediante un cruce de imágenes y sonidos provenientes de distintas épocas y regiones. Bajo la dirección de Sebastián Pardo, se reunieron varios músicos: el dúo integrado por Cecilia Pahl y Matías Rojas en canto y guitarra; el Dúo Pulsados, conformado por Miguel de Olaso en guitarra barroca y laúd y Manuel de Olaso en espineta, y Juliana Moreno en flauta contrabajo y electrónica. Ellos interpretarán un repertorio que buscará dialogar con algunas de las obras de la muestra.

A las 16, en Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

