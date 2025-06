La decisión del jugador por volver al club y el deseo de Ariel Holan de sumarlo al plantel hacen que Central mantenga contacto con Tottenham por el pase de Alejo Veliz. “No hay avances, pero no está caído”, confió un colaborador de la dirigencia canaya. El esfuerzo de la dirigencia de Arroyito por mantener abierto el diálogo con los ingleses se sostiene a partir de las lesiones que sufrieron en la pretemporada Enzo Copetti y Santiago López, quienes no podrán formar parte de los primeros partidos de la temporada.

La falta de variantes en ofensiva preocupa a Holan para el inicio del torneo Clausura. Porque ante las ausencias de Copetti y López hasta agosto, al menos, el equipo debe recurrir a Agustín Módica, quien viene de superar una lesión de ligamentos que lo tuvo hace diez meses sin jugar. Es por eso que Holan quiere un delantero y el elegido es Veliz. La chance de contratar al ex jugador del club se mantiene porque Tottenham no tiene mejor oferta hasta el momento que la de los auriazules y el propio Veliz quiere volver a Arroyito.

“Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo en lo económico, pero no se pudo avanzar en nada todavía. Ellos (los ingleses) se mantienen en la idea de vender su pase”, aclaró un colaborador de la comisión directiva. La propuesta es obtener un préstamo con cargo, aunque no se habló de números por el momento porque el club de Londres no mostró interés aún por volver a ceder al jugador, decisión que se cree puede cambiar a medida que se acerque el cierre del libro de pases y Veliz no reciba mejor propuesta.

Holan está dispuesto a esperar y por eso el entrenador desestima otros ofrecimientos que tiene el club, incluso en algunos casos por jugadores que pueden interesar. "Veliz hará todo lo que esté a su alcance para lograr la vuelta a Central, está convencido que es lo mejor para su carrera volver ahora al club y eso es fundamental para nuestras aspiraciones. Pero hay que esperar hasta julio para esperar por novedades", aclararon en Arroyito.

Por lo pronto hoy Central juega un amistoso en Arroyo Seco con Sarmiento y Módica será el punta titular de la ofensiva. Será el único ensayo de la pretemporada. La formación hará fútbol pensando en el partido del próximo sábado ante Unión por los 16avos de final de Copa Argentina. El once que hoy evalúa Holan es con Broun; Coronel o Giménez, Mallo, Quintana, Sandez; Ibarra, Navarro, Giaccone; Malcorra, Campaz; Módica.

Por otra parte, mañana la reserva de Central jugará ante San Lorenzo la semifinal del campeonato Apertura en el Gigante de Arroyito. El encuentro comenzará a las 15 y los socios podrán acceder a presenciar el encuentro a partir de las 14. El requisito es tener paga la cuota de junio para acceder al estadio.