Una tarde lluviosa, la del lunes 16 de junio de este 2025, con esa humedad de Buenos Aires que penetra todo lo que tenga superficie. Nos habían citado para las 16 hs en la ahora mítica y épica dirección de San José 1111, en el barrio de Constitución, el domicilio de Cristina Fernández de Kirchnner, la compañera Cristina, a quien fuimos a llevarle nuestra solidaridad, y el deseo de reflexionar junto con ella sobre el significado antidemocrático y de avasallamiento del Estado de Derecho que significa el fallo condenatorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La fecha coincidía con los 70 años del brutal bombardeo a Plaza de Mayo, llevado a cabo por los mismos odiadores de hoy, que están proscribiendo a Cristina.

Este encuentro había sido largamente esperado por el conjunto de Organismos de DD. HH. que conformamos la Mesa. La última cita con la compañera había sido para el día 2 de octubre del año pasado en el Instituto Patria. Ese día se llevaba a cabo en Congreso, la concentración por la Marcha Federal Universitaria, por lo que decidimos suspender el encuentro, ya que resultaría muy complicado para nuestras Madres desplazarse por la zona colmada de una muchedumbre que exigía al gobierno de Milei más presupuesto para las universidades. Quién iba a imaginar (o sí), que también este nuevo encuentro estaría rodeado por la enorme cantidad de gente, que, desde el día de la ratificación de la condena, se da cita en la puerta de su casa.

A los nueve organismos que conformamos la Mesa, se sumaron a último momento HIJOS Capital y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Es así que la comitiva sobrepasaba las 18 personas originarias y fuimos más de veinte integrantes quienes estábamos asistiendo al encuentro. Queda para la anécdota la llegada de nuestras queridas Taty Almeida y Vera Jarach, con sus 90 largos añitos, que bajaron en sus sillas de ruedas de los autos que las traían saludadas por la multitud con el clásico “Madres de la plaza el pueblo las abraza”, y el esfuerzo de los compañeros para subirlas a como dé lugar, pero con sumo amor y cuidado, hasta el segundo piso del departamento de la compañera Cristina.

En la puerta del departamento nos recibía ella con una sonrisa y un beso a cada unx de quienes íbamos llegando, dándonos la bienvenida. Ingresamos a un living, donde la cantidad de personas que éramos nos fuimos ubicando de la mejor manera posible. La calidez que se respiraba allí adentro hacía que todxs nos sintiéramos muy cómodxs.

Abrió Taty el encuentro, pidiéndonos que nos presentáramos. Así fuimos haciendo, mientras Cristina iba reconociendo a quienes habíamos estado con ella en reiteradas ocasiones. Como suele ocurrir en estos encuentros, la mayoría de los Organismos tenía un obsequio para entregarle, también una carta o un dibujo infantil. Los recibía con mucha calidez, pidiendo ella misma una foto con cada presente. Recordaba con muchxs de los integrantes alguna anécdota; con nuestra compañera Mabel mencionó su cercanía con el Papa Francisco y las dos películas sobre él, que había visto, marcando las diferencias entre una y otra. Así, todos los detalles que no se le escapan. Pasadas las presentaciones, ella tomó la batuta, para no decir el bastón de mariscala, y comenzó a delinear aquello que, según su análisis, con el que coincidimos, está detrás de toda esta persecución y condena injusta que la tienen como blanco.

De ese modo, fue desgranando sus ideas y conclusiones, entre ellas, que los poderes concentrados de la economía junto con los centros internacionales de las finanzas, como siempre en la historia argentina, están detrás de estos experimentos que inexorablemente fracasan, como fracasará este. Desde el inicio mismo de la Patria, la famosa grieta se manifestó, según su análisis, no por ideologías, sino por intereses contrapuestos de los patriotas con los que se aferraban al yugo de españoles primero, luego al de los ingleses y finalmente a los EE. UU. Esa oligarquía nativa y maldita que se enfrenta a su propio pueblo como lo hizo hace 70 años con los bombardeos sobre Plaza de Mayo.

En el contexto de analizar el proceso de desindustrialización de nuestro país, por la implementación de políticas neoliberales de la última dictadura, citó y recomendó el libro que -junto con otros textos- está leyendo, mientras pedía que se lo acerquen para mostrarnos, (Martínez de Hoz. Jefe civil de la dictadura. Julián Zícari), contando que el genocida Videla tenía una devoción casi religiosa por esa oligarquía a la que deseaba pertenecer y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que lo aceptaran, por eso idolatraba a Martínez de Hoz.

Tuvimos también un intercambio muy interesante sobre los militantes de la década del 70, nuestras y nuestros 30.000, a quienes ella siempre tiene presentes. Con mucho énfasis mencionó que fue la única generación, “más allá de errores y aciertos”, repitió dos veces, que puso su cuerpo, su vida, al servicio de los ideales que defendían. “Los únicos” volvió a decir. Recordó una de sus alocuciones cuando dijo “si no son 30.000 y son 9.000 ¡digan entonces que hicieron con los nueve mil!”. Y remarcó que la discusión sobre esa generación aún es un debate abierto que en algún momento hay que dar.

Manifestó que otra discusión a dar, donde se deben realizar profundos cambios, es el sistema educativo, fundamentalmente en el nivel Secundario que necesita una transformación para recuperar el análisis de pensamiento abstracto, que se encuentra bastante perdido en nuestros jóvenes, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación. Una compañera, abogada de lesa humanidad, docente en una Universidad del conurbano, reafirmó desde su experiencia la necesidad de esa discusión y cambio.

Hablamos también de la necesidad de la unidad del campo popular y de la elección de lxs candidatxs, remarcó que hay que tener presente que la categoría de “líder” solo es otorgada por el pueblo, que el líder es en tanto el pueblo lo pone en ese lugar. Insistió con una referencia enigmática que viene repitiendo en sus últimos discursos, sobre la necesidad de dejar de lado mezquindades y egos. Y en ese contexto, reflexionó sobre la necesidad de recuperar la esencia de un proyecto colectivo, como teníamos en los 70.

Recordó a Néstor en varias oportunidades, lo recuerda en la política como quien irradiaba luz sobre los demás, y recordamos como Néstor reivindicó a los y las militantes de la década del 70, cuando se reconoció como parte de una generación diezmada e hijo de las Madres de Plaza de Mayo y desde allí inició un proceso de reconstrucción de la Patria, con Justicia Social, distribución del ingreso y desendeudamiento. Dentro de esos recuerdos, hubo hasta una anécdota graciosa: “les voy a contar algo para que se vayan con una sonrisa”, expresó.

Ya para terminar, le preguntaron cómo se siente en estos momentos. Taty, por su parte, le manifestó su preocupación por la decisión que se tome después del fallo infame, a lo que ella, con mucha humildad, pero con una firmeza extraordinaria, dijo “aquí me tienen, estoy lista para lo que sea”, haciendo alusión incluso a los comentarios que escucha sobre posibles humillaciones, apareciendo esposada, etc. Después de una hora de reunión, y de un largo intercambio que excede esta crónica, teniendo a Taty y Vera a cada lado, agradeció la visita y acompañamiento de todxs, se levantó para hacer las fotos de rigor, sonriendo permanentemente.

La vimos con un ánimo inmejorable y con una templanza admirable para transitar este momento tan injusto y cruel que le toca vivir. Tal como le expresó una compañera, el poder económico y sus adláteres creen que ganaron y la vencieron, pero no es así, no lo lograron, no pueden quebrarla. Es indudable que ha sabido forjar con su militancia, sus dos gobiernos y sus otros cargos institucionales, ese amor que no podemos dejar de darle en las buenas y en las malas.

Todo el encuentro, tan amoroso e inolvidable, estuvo enmarcado por “la música de la calle” que ingresaba permeando los enormes ventanales de esos balcones, que, con su presencia en ellos durante todos estos días, están dando que hablar, para abrazarla, por un lado, y para desparramar odio, por otro. Pero ya sabemos que es el amor el que nos mueve a luchar y a organizarnos, para volver más sabios y construir de una vez y para siempre la Patria Libre, Justa y Soberana, que permita la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Patria.

*Familiares y compañerxs de los 12 de la Santa Cruz