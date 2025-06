--¿Cómo tramitás el desafío de por un lado estar a la altura y por otro enfrentar la estigmatización de ser un Kirchner?

--Desde chiquito que uno viene lidiando con eso. Por ejemplo cuando hablamos de las candidaturas, entender que la espalda de Cristina no es mi espalda y menos en una estrategia que no diseñamos. Pero uno siempre es consciente de estas cosas, de las limitantes, de lo que le queda del camino por recorrer. Lo bueno y lo malo que te da. Cuando, por ejemplo, la gente te abraza y te dice: ‘Yo con tu vieja pude quedar embarazada por las políticas de asistencia que hubo es un mimo enorme. O que te miren y te recuerdan a tu viejo con lágrimas en los ojos. Y también vienen algunos odios muy puntuales. Lamentablemente hay veces que la disputa política excede tanto la normalidad que terminás con Cristina con una pistola en la cabeza.

--¿Cuáles son las enseñanzas o máximas que te dejó para la política?

--Siempre decía que lo que se encarara en la vida había que hacerlo con la mayor dedicación. Y no encarar nunca a los débiles. Él si iba a pelear era con el que consideraba igual o más fuerte. Imaginate que en un momento en la Argentina se caracterizó como débil a quien se quedó con todas las telefónicas. Sacando alegrías familiares, personales, yo pocas veces lo vi tan contento y feliz como cuando le pago al Fondo Monetario Internacional. Creo que está bueno que te deje eso, que vos puedas ser feliz a través de algo que en lo personal te beneficia como ciudadano, pero no directamente. Fue fenomenal. Y también el levantarse Yo me acuerdo el día que pierde contra De Narváez. Estabamos solos, en el hotel y dice “que derrota miserable”. No me olvido más. Llegamos a Olivos y y nos quedamos charlando. Me levanté al otro día y él ya había renunciado al PJ, no sé si ya había ido para Carta abierta. Una voluntad inquebrantable, de hierro. No había manera de frenarlo. De hecho, cuando va a Santa Cruz el 8 de octubre, ya con con las operaciones en el lomo, yo le pido que afloje un poco. El me dice “vos tenés que vivir tu vida como vos entendés que tenés que vivirla, porque es lo que yo voy a hacer”.

--Hacés referencia a la necesidad de explicar, de ser pedagógico, desde la Cámpora no pensás que se manejaron demasiado cerrados y eso también dio lugar a la estigmatización.

--Puede ser que por ahí cuando fue tan atacada que en vez de abrirse cerró filas. Lo hemos evaluado, lo hemos charlado, fue parte de un proceso. Igualmente quizás es el mismo proceso que nos trajo un costo externo e internamente fortaleció. Quizás si yo hubiera hablado más otros compañeros y compañeras no hubieran ganado espacios. Soy de los que cree que la sociedad se debe involucrar en todos los lugares. Debe meterse, porque cuando uno no ocupa el lugar lo ocupan los poderes más estables, el statu quo, los partidos judiciales o la mafia judicial.