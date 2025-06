El proyecto económico que el gobernador Axel Kicillof envió al Senado bonaerense el 7 de mayo y que incluye, entre otras cosas, el aval de endeudamiento por el equivalente a 1.045 millones de dólares y un fondo para intendentes, buscará encontrar cauce a partir de este lunes, cuando Unión por la Patria realice movimientos para tratar de avanzar con su tratamiento.

A fines del mes pasado, el texto pasó por la comisión de Presupuesto, pero oficialismo y oposición decidieron postergar el debate. Ahora, el presidente de ese cuerpo, el peronista Marcelo Feliú, convocó a una nueva reunión para este lunes, en la previa de la sesión ordinaria que se llevará adelante el martes. Si avanza en la comisión, el texto queda disponible para ser tratado en la sesión inmediata, aunque los acuerdos están en maduración.

El texto contempla varios temas que quedaron pendientes tras el fracaso de la aprobación del Presupuesto 2025, aunque también oficialismo y oposición marcaron sus diferencias, especialmente en los puntos que refieren a los recursos para los municipios, dado que el proyecto señala que se destinará a los 135 distritos el 8 por ciento de la deuda que se vaya a tomar, sin precisar un monto exacto. También hay diferencias en torno al punto que llama a suspender deudas en lugar de ir por la condonación de las mismas.

Como sea, el texto requiere de la mayoría especial de dos tercios de los votos para tener luz verde en las dos Cámaras, por eso, el oficialismo está obligado a negociar con la oposición dado que no cuenta en soledad con la cantidad de votos necesarios para eso.

Los espacios mayoritarios de la oposición, el PRO y la UCR, que funcionan como una suerte de interbloque en la Legislatura aunque tienen bancadas divididas, ya hicieron conocer al oficialismo sus pretensiones. Los ministros de Economía, Pablo López y de Infraestructura, Gabriel Katopodis y la secretaria General, Agustina Vila, funcionan como interlocutores.

La oposición ya lo planteó el año pasado en el marco de la discusión por el Presupuesto que no fue: que Axel Kicillof abra la discusión por los cargos en los diversos organismos.

También desde el propio Unión por la Patria señalaron que es momento de abrir ese debate. “La realidad es que a veces la Legislatura no tiene todas las herramientas para conseguir los dos tercios. Son los famosos cargos en el Banco Provincia, en la Contaduría, en la Dirección General de Escuelas, lugares que en muchos casos están prorrogados por decreto, algo que cuestiona la oposición”, dijo en Uno Tres Cinco el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera.

“Cuando necesitamos los dos tercios, no tenemos los legisladores las herramientas para negociar eso. Cuando se le pidió al Ejecutivo que tratara o analizara la posibilidad de poner en juego parte de eso, no se dio. No sé si se dará en esta nueva instancia, pero la oposición pide diálogo con el Ejecutivo y poder discutir los cargos, que es histórica, no es algo que se inventó ahora contra Kicillof”, sumó el dirigente del Frente Renovador. En efecto, los llamados "cargos de control" fueron destinados históricamente a la oposición en la Provincia.

El proyecto había generado rispideces al interior de Unión por la Patria. Por caso, el diputado massista Ruben Eslaiman había cuestionado el envío de la propuesta y reclamó que se debería agregar, además, el Presupuesto; en tanto que señaló que el fondo para municipios debe ser del 20 por ciento sobre el endeudamiento. También la intendenta de Quilmes y dirigente del PJ bonaerense, Mayra Mendoza, pidió incluir en el texto un financiamiento especial para obras hidráulicas.

“El gobernador ha enviado un proyecto de endeudamiento a la Legislatura de la Provincia y creo que también podría incluir lo necesario para que podamos comenzar a hacer obras, para poder aliviar algunas de las situaciones de nuestros distritos si es que el gobierno nacional no nos da la garantía para un crédito con la CAF”, dijo en el marco de una reunión del Comité la Cuenca de los Arroyos San Francisco-Las Piedras. “Que pase por la Legislatura bonaerense y que en el endeudamiento del gobernador también esté integrado el presupuesto para las obras necesarias para mitigar las inundaciones”, agregó la jefa comunal.

Desde la Casa de Gobierno bonaerense, en tanto, señalaron a Buenos Aires/12 que la intención del equipo económico es que, en principio, el texto salga de la Legislatura tal como fue enviado, argumentando que el mismo recoge “todos los puntos solicitados en diciembre” y que por eso “no debería haber nuevos pedidos”.

En esa línea, sumaron que en el pedido de endeudamiento está contemplado un porcentaje para los municipios, mientras que el fondo de seguridad que se había solicitado en diciembre ya está implementado, considerando que se anunciaron giros para municipios de más y de menos de 70 mil habitantes.

Con todo, desde calle 6 reconocieron que, si en el marco de las conversaciones hay posibilidades de negociar “seriamente”, habría disposición a modificaciones. Sin embargo, desde la mesa chica de Kicillof avisan que los pedidos de modificación “no pueden ser otro intento de golpe institucional como fue la negociación del Presupuesto”.

Los puntos clave del proyecto

El proyecto que el gobernador ingresó a la Legislatura a través del Senado pide en sus primeros artículos la autorización para tomar deuda por el equivalente a 1.045 millones de dólares y para la emisión de Letras del Tesoro por el equivalente en pesos a 250 millones de dólares.

Según Kicillof, el dinero será utilizado para hacer frente a deudas anteriores de la administración bonaerense, como también a financiar obras de infraestructura. Indicó que la administración de María Eugenia Vidal tuvo autorización para tomar deudas por montos mayores a 3.500 millones de dólares.

El proyecto incluye, además, la declaración hasta el 31 de diciembre de 2026 de siete emergencias, que habían vencido en marzo último. Se trata de aquellas en materia penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética. Esto permite a las carteras afectadas, poder tomar medidas y realizar contrataciones de un modo más laxo que en las situaciones regulares.

En ese contexto, encomienda al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a llevar adelante el proceso que culmine con la implementación de la revisión tarifaria integral del servicio de energía eléctrica, “que le permita alcanzar los acuerdos de entendimiento para resolver de modo armónico las cuestiones suscitadas con las empresas concesionarias durante la emergencia energética, confiera sustentabilidad a la prestación del servicio con la normalización de la etapa de transición tarifaria”.

El texto contempla también la creación de 489 cargos para el Poder Judicial, 1.500 para el Servicio Penitenciario y otros 260 para el área de Niñez y Adolescencia, al tiempo que suma 5 mil horas cátedra para la escuela secundaria.

“Ante este panorama es que se vuelve indispensable contar con las herramientas necesarias para fortalecer las capacidades del gobierno provincial y hacer frente a las demandas emergentes, optimizando el uso de los recursos y orientando el gasto hacia políticas públicas que permitan dar una respuesta oportuna y adecuada a las necesidades más urgentes de la población y al sostenimiento de inversiones en los municipios de la provincia”, justificó el mandatario.