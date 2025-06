“¡Thanos fue solo el principio! ¡Tony no podrá salvarnos esta vez!”, agita un pregonero en los primeros minutos de Ironheart (este martes será su estreno por Disney+). Y quién surca los aires con un vuelo rasante remite a una de las figuras más prominentes de Los Vengadores. La escena en cuestión deja en claro, por si hiciera falta, que el Universo Cinematográfico de Marvel aún no pudo superar el duelo de Avengers: Endgame. Han pasado unas cuantas películas y series comprimidas en dos fases, y la brújula de la mayor maquinaria pop del siglo XXI todavía no encuentra su norte. "Fatiga de los superhéroes", lo denominó el director James Gunn. En ese contexto aparece la enésima iteración de esta saga que claramente tiene el anhelo de mirar hacia adelante. ¿Cómo? Con un camino del héroe iniciático, o mejor dicho de una heroína que quiere llevar el legado del hombre de hierro un paso más allá.

La protagonista no es una neófita en este amplísimo terreno donde todo es posible excepto la aparición de un cameo de Stan Lee. Riri Willimas (Dominique Thorne) había sido parte de Pantera Negra: Wakanda por siempre (Ryan Coogler; 2022). La prodigio de la MIT había creado un detector de vibranium, aunque más bien había servido de McGuffin humano para justificar la guerra entre el reino africano con sus pares submarinos. Tras aquellos acontecimientos (descritos como una “pasantía” en el exterior), la chica mantiene el anhelo de ser la mayor inventora de su generación. Algo así como una herrera medieval que sabe emplear la IA y demás chirimbolos tecnológicos. Su deseo es ser más grande que “Bill Gates, Steve Jobs, que Hank Pym y Tony Stark juntos”. Y por ello está a la búsqueda de un traje que haría llorar de emoción al sarcástico heredero de las Industrias Stark.

“Quiero construir algo innegable. Quiero epifanías científicas de verdad”, proclama la universitaria. Claro que sin fondos propios, Riri recurrió a trapisondas que causaron su expulsión del célebre instituto de Massachusetts. Devuelta a Chicago, la joven quema las horas en un taller en pos de una armadura "icónica", aunque también deberá que resolver algunos temitas de su pasado. Ahí está la historia con una amiga fallecida, Natalie (Lyric Ross), a la que revivirá sin quererlo en un holograma fantasmagórico. En su camino, por otro lado, se cruza con Parker Robbins/The Hood (Anthony Ramos), líder de una banda que realiza golpes criminales de lo más pirotécnicos. Que la protagonista sea afroamericana y los inadaptados tengan ADN woke (hay una hacker trans y una dupla de hitmans no binarias) resulta menos trascendente que otra cuestión dentro del relato. A paso seguro, la ficción –producida por el propio Ryan Coogler- apela al poder de las artes oscuras. Para convertirse en una templaria superheroica, Riri tendrá que batallar con hechiceros, el abracadabra armamentístico y su propio sistema de creencias.

En el orden de lo visual, geografía y conflictos, los seis episodios de Ironheart están lejos de la saga de T'Challa y la princesa Suri. El “black is beautiful” se siente en algunas postales del lugar, la jerga de sus personajes y una banda sonora en la que resuenan melodías de Nina Simone, Gil Scott-Heron, Doja Cat y Chaka Khan, entre otros. Las conexiones con el dueño original de la armadura marvelita son más explícitas. Dicho esto, con Robert Downey Jr. calzándose el traje de villano para la próxima Avengers: Doomsday, vale preguntarse cómo será el encuentro entre Dr. Doom y la Iron -Black- Woman por mérito propio.

­Programados

* AXN estrenará NCIS: origins el próximo miércoles a la medianoche. Tal como sugiere su título, se trata de una precuela del policial de procedimiento. Su protagonista no es otro que Leroy Jethro Gibbs, originalmente por Mark Harmon, y ahora a cargo de Austin Stowell. Episodio a episodio, se seguirán los primeros pasos del personaje como agente especial en las oficinas del NCIS a comienzos de los '90. Narrada por el propio Harmon, este quinto spinoff desenfunda el sugerente pasado del hombre con mirada de hielo.

* Dos de Max. Acaba de iniciarse el rodaje de la segunda temporada de The Pitt, el drama hospitalario creado por R. Scott Gemmill y protagonizado por Noah Wyle. Por otro lado, a plataforma de streaming le dará lugar en su grilla a Estado de furia desde el 11 de julio. Un efecto mariposa a la española con cinco mujeres dispuestas a todo ante situaciones límite dentro de un único universo compartido. Eso y Cecilia Roth interpretando a una actriz erótica de los años ’70.

* La quinta temporada de Caballos lentos ya tiene fecha de estreno prevista para el próximo 24 de septiembre por Apple TV+. A esta altura, la propuesta es tan reconocible como las flatulencias que orgullosamente se lanza Jackson Lamb (Gary Oldman). El modelo se compone de algún libro de la saga de espionaje de Mick Herron, el respeto por los engranajes del género, el dejo de algunas notas sobre la actual coyuntura inglesa y el tono zumbón propio de la comedia negra. Esta vez una serie de extraños sucesos sacuden Londres y los espías del Slough House una vez más deben salir a resolverlos. La entrega ya tiene asegurada su continuación por una sexta temporada.

El personaje

Amaia Olaberria de Olympo (Clara Galle). La capitana del equipo de nado sincronizado español no hace más que autoexigirse. Hasta que en la ecuación de pericias acuáticas y sexo, se sumen doping y Nicolas “Diosito” Furtado haciendo de las suyas. Ya se la puede ver por Netflix.