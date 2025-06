En una entrevista reciente, el respetado actor Sean Penn resumió su perspectiva sobre la situación actual de las estrellas de cine en Hollywood. Elogió a Jennifer Lawrence como "probablemente la última gran estrella de cine" y destacó la habilidad de Tom Cruise, planteando una reflexión profunda sobre el panorama cambiante de la industria cinematográfica. Tras sus declaraciones sobre la posible desaparición del estrellato tradicional, frases que han resonado en el sector, Penn sugiere que figuras como Lawrence representan el final de ese modelo clásico de estrella.

La decadencia del sistema tradicional de estrellas

Las declaraciones del actor de Milk han generado un intenso debate sobre si Hollywood todavía produce estrellas de cine al estilo tradicional. La decadencia de las "movie stars" es, según Penn, una realidad palpable desde que Jennifer Lawrence alcanzó la cima cinematográfica. "Creo que la fábrica de estrellas de cine se agotó en su época", reflexionó durante la entrevista.

Esta postura no es compartida por todos. A pesar de los comentarios de Penn, hay figuras que rechazan esta visión. El director Quentin Tarantino, por ejemplo, culpó a la proliferación de los superhéroes del universo Marvel como un factor que diluye la singularidad actoral y el aura de los intérpretes. Según Tarantino, la identidad de actores como Chris Evans queda absorbida por sus personajes de cómic. Sin embargo, figuras como Harrison Ford sostienen que siempre habrá grandes actores, con o sin el título de "estrella de cine".

El arte y la artesanía de Tom Cruise

En la misma conversación, Penn no escatimó elogios hacia Tom Cruise, otro pilar fundamental de la gran pantalla cuyos logros van más allá de la actuación. "Es un muy buen actor que también es un artesano extraordinario", dijo Penn sobre Cruise, subrayando la destreza del intérprete para realizar sus propias escenas de riesgo.

En el reciente Festival de Cannes, Cruise presentó la última entrega de Misión Imposible, película en la que despliega sus habilidades como especialista. Para Penn, él es "probablemente el mejor especialista del mundo del cine", enfatizando que las producciones no alcanzarían su nivel actual sin su dedicación y talento excepcional.

Contrastes entre generaciones de actores

La admiración por las figuras icónicas del cine no está exenta de contrastes. Cuando Penn fue consultado sobre la calidad de las actuaciones de los jóvenes, expresó admiración por algunas interpretaciones que incluso le hicieron considerar un cambio de profesión. Sin embargo, su comentario crítico hacia Timothée Chalamet, un joven considerado una estrella en ascenso, resultó sorprendente.

"Todavía no he visto sus películas", fue la declaración de Penn sobre Chalamet, actor reconocido por Bob Dylan en A Complete Unknown. Chalamet, a pesar de la recepción no tan cálida de Penn, sigue siendo aclamado dentro del ámbito de Hollywood.