Los organismos de derechos humanos cuestionaron el ajuste a los jubilados por ley y repudiaron la represión desatada ayer en el centro porteño. “Nos sumamos al reclamo y movilización de las y los trabajadores contra una reforma previsional que es un despojo a jubilados, pensionados, titulares de la asignación universal, con el objetivo explícito de pagar la deuda externa y la fuga de capitales que propicia y aprovechan los sectores económicos que hoy nos gobiernan”. En un comunicado habían anunciado que estarían en “las calles junto a ellos”, y al finalizar la jornada condenaron la “salvaje represión”. Así se expresaron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos APDH La Matanza, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y Comisión Memoria Verdad y Justicia zona norte.

“Por el derecho a protestar y contra el despojo a los jubilados vamos al Congreso”, manifestaron los organismos de derechos humanos en un comunicado.

“El Gobierno asumió con votos, no con botas, pero sin embargo usa las botas para reprimir al pueblo. Me da vergüenza, no somos merecedores de este trato. Creo que el Gobierno está equivocado, que tienen que reaccionar”, dijo Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Esta escalada represiva es para condicionar al pueblo, es para disciplinar las protestas sociales. Esto se para con diálogo, se para sentados en una mesa y ver qué es la ley que quieren sacar, ¿Por qué no escuchan al pueblo? El Gobierno revolea plata, la gasta en cualquier estupidez, y no piensa en los jubilados”, agregó.

La histórica dirigente fue muy dura con los gobernadores y la CGT: “Me dan vergüenza los gobernadores y la CGT. No se definen, en vez de salir a la calle con toda la fuerza, tiene a los tres dirigentes de adorno, ¿Por qué la CGT no toma medidas drásticas? Juegan con su bolsillo a costa del sacrificio del pueblo”. Y en cuanto a la política represiva del gobierno de Cambiemos, Cortiñas planteó: “La señora Bullrich debería haber renunciado con que pasó con Santiago Maldonado, que fue desaparición forzada seguida de muerte. Quieren hacernos creer que ese cuerpito estaba ahí hace 80 días, ¿se creen que somos idiotas?. Me solidarizo con los periodistas reprimidos. Cada vez que van manifestantes presos hay que ir a resguardar que no desaparezcan”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) también se pronunció contra el proyecto de reforma previsional. “En lugar de mejorar la situación de los grupos que tienen mayor vulnerabilidad económica o discapacidad, el proyecto restringe la protección que habían alcanzado vastos sectores sociales, a partir de atar la actualización de sus ingresos a los indicadores de mejoras salariales”, indicó el organismo de derechos humanos.