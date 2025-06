Mientras espera por Angel Di María, Central debuta el sábado en el segundo semestre del año. Copa Argentina confirmó el partido entre el canaya y Unión para el sábado a las 13 en San Nicolás y en la ciudad se venderán entradas jueves y viernes para seguir al equipo de Ariel Holan. En cuanto a la formación titular, el entrenador auriazul espera por la evolución de Emanuel Coronel y Franco Ibarra, ambos con molestias musculares y con presencia en duda.

El partido entre Central y Unión por los 16avos de final de Copa Argentina fue confirmado ayer por la organización para el sábado a las 13 en el estadio de San Nicolás. Habrá presencia de ambas hinchadas, aunque cada una de ellas tendrá asignada una ruta distinta para el traslado a San Nicolás. Los canayas viajarán por la autopista a Buenos Aires y los tatengues se desviarán en Avenida Circunvalación al llegar a la ciudad para tomar Ovidio Lagos, con dirección a Pergamino y de allí conectarán a la autopista Buenos Aires. De esta manera se disipa el temor a enfrentamientos entre hinchas.

Respecto al equipo, Holan no tiene dudas sobre la formación pero espera por la recuperación de Coronel e Ibarra, quienes no formaron parte del once titular que jugó el sábado al amistoso con Sarmiento en Arroyo Seco. Tanto el defensor como el volante presentaron molestias musculares la semana pasada y fueron preservados en el único ensayo de fútbol de la pretemporada.

Holan evaluará a ambos en la práctica del jueves. La opción de reemplazo para Coronel es Enzo Giménez y para Ibarra es Tomás O'Connor. Por el resto, el entrenador no tiene dudas: el once titular para buscar los octavos de final de Copa Argetina será con Broun; Coronel o Gimenez, Mallo, Quintana Sandez; Navarro, Ibarra u O'Connor, Duarte; Malcorra, Campaz; Módica. El plantel tiene lesionados a los delanteros Enzo Copetti y Lisandro López, por lo cual Holan seguramente le hará lugar a los juveniles para formar el banco de suplentes.

El partido se jugará en el estadio de San Nicolás porque finalmente el ministerio de Seguridad de la provincia aprobó el traslado propuesto para ambas hinchadas. Los hinchas de Central podrán adquirir las entradas en la ciudad el jueves y viernes. El expendio está a cargo de la organización y se realiza solo con pago en efectivo. La atención a los hinchas canayas será ambos días de 12 a 19 en la Sede del Cruce Alberdi (Catamarca 3538). Pero el viernes de 11 a 18 se podrán comprar entradas también en las boleterías del estadio de San Nicolás. Las populares tienen un costo de 30 mil pesos y las plateas 45 mil. Los menores pagan 20 mil pesos e ingresan acompañados de un mayor. No hay venta electrónica pero no se requiere ser socio de Central para comprar localidades. El sábado no habrá expendio de boletos en el estadio.