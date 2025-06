La franquicia de videojuegos Street Fighter se prepara para regresar al cine con una próxima adaptación live-action de la mano de Lionsgate. Con una preproducción en marcha, el elenco continúa ampliándose y ahora se conoció a la actriz interpretará a la icónica Chun Li. Según un nuevo informe, Callina Liang, conocida por sus actuaciones en Presence y Tell Me Everything, es quien se adentrará en el mundo de las artes marciales en esta nueva versión de la legendaria saga de Capcom.

A pesar del secretismo que rodea la producción, se anticipa una película llena de acción que traerá de vuelta a personajes icónicos. Esta noticia genera expectativas tras años de diversos intentos por llevar la magia de Street Fighter a la pantalla grande. Chun-Li debutó en Street Fighter II en 1991 y es conocida tanto por su habilidad en artes marciales como por su misión como agente de la Interpol. Ella compartirá escena con un sólido elenco formado por Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa y Roman Reigns, bajo la dirección del experimentado Kitao Sakurai.

El regreso de una saga clásica

Desde su lanzamiento en 1987, la serie de videojuegos Street Fighter se ha mantenido en la cúspide de los juegos de lucha. Chun-Li, un personaje pionero al ser la primera mujer en un juego de estas características, ha mantenido un legado que sigue captando la imaginación de nuevas generaciones. La franquicia ha visto adaptaciones anteriores como la película Street Fighter de 1994 y Street Fighter: La leyenda de Chun-Li de 2009. A pesar de la recepción mixta de estas cintas, cada intento ha buscado captar la esencia de los personajes y la historia que millones de fans han adorado durante décadas.

El impacto cultural de Chun-Li

Con la reciente incorporación de Callina Liang, se espera que esta película ofrezca una visión renovada y auténtica de Chun-Li. Liang no solo aporta talento actoral, sino que parece encarnar el espíritu de determinación que hace a Chun-Li tan querida.

Desde su debut, Chun-Li ha sido un ícono de empoderamiento femenino en los videojuegos. Su papel como la primera mujer luchadora es fundamental en la historia del medio y ha influido en la creación de personajes femeninos fuertes y autónomos.

Con la expectativa creciendo con cada nuevo anuncio del casting y detalles de la producción, este próximo capítulo en la saga de Street Fighter con Callina Liang promete honrar los orígenes del personaje mientras ofrece una interpretación dinámica y fresca.