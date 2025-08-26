Este fin de semana se realizará el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto volverá a salir a la pista con el objetivo de mejorar sus últimos rendimientos. Cronograma con días y horarios para Zandvoort y dónde verlo en vivo online y por TV desde Argentina.

Cómo ver el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 en vivo online o por TV

Toda la acción del Gran Premio de Países Bajos podrá verse en vivo a través de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras. Otra alternativa es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.

Cronograma con días y horarios del Gran Premio de Países Bajos de F1

Viernes 29 de agosto

07:30 | Práctica libre 1

11:00 | Práctica libre 2

Sábado 30 de agosto

06:30 |Práctica libre 3

10:00 | Clasificación

Domingo 31 de agosto

11:00 | Carrera

¿Cómo es el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1?

El GP de Países Bajos fue parte del Campeonato Mundial de Fórmula 1 entre los años 1952 y 1985 de manera ininterrumpida y volvió a ser parte del calendario en el 2021. Siempre se corrió en el Circuito de Zandvoort, en el noroeste neerlandés. El mismo consta de 72 vueltas de 4,259 kilómetros, por lo que el recorrido total es de 306,587 km repartidos en 14 curvas, de las cuales 10 son a derecha y cuatro de izquierdas.

La pista tiene dos zonas de DRS, una en la recta que sale tras la curva 10 y la otra justo antes de entrar en la curva 13. El récord a la vuelta más rápida le corresponde al heptacampeón de F1 Lewis Hamilton, que en 2021 la hizo en 1:11:097 a bordo de su McLaren. El británico Jim Clark —Team Lotus— es el piloto que más veces ganó el GP con 4 consagraciones, mientras que Ferrari con 9 es la escudería más exitosa en la pista neerlandesa.

Circuito de Zandvoort. Imagen: Fórmula1.





"Muy rápido", "bastante demencial", "una locura" y "de la vieja escuela" fueron las palabras utilizadas por la actual generación de pilotos de F1 cuando se les pidió que describieran el circuito de Zandvoort, según precisa la propia Fórmula 1 en su sitio web oficial.

El trazado de Zandvoort es ondulado, se desliza y fluye entre las dunas de arena, creando una sensación de montaña rusa en cada vuelta. Y si bien el circuito fue modernizado para el regreso más reciente a la F1 —incluyendo el aumento del ángulo del peralte en la famosa curva Tarzan hasta los 18 grados, una cifra que supera al Indianapolis Motor Speedway—, Zandvoort sigue siendo un circuito altamente desafiante.

Seguí leyendo