Michael Palin explicó por qué cree que otra reunión de Monty Python no funcionaría. El grupo de comedia fue cofundado en 1969 por Palin junto a Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle y Terry Jones. En 2014 hicieron una serie de shows de reunión, pero sin Chapman, que había muerto de cáncer de amígdalas en 1989 a los 48 años. Jones falleció en 2020, a los 77, a causa de una rara forma de demencia.

Aunque varios miembros del grupo se han reencontrado en privado a lo largo de los años -a pesar de una pelea bastante fuerte en redes entre Cleese y Jones-, Palin, que hoy tiene 82 años, admitió que el contacto entre ellos es cada vez más esporádico.

"Ya no estamos tan en contacto como antes", dijo en una entrevista reciente, y calificó aquellos shows de 2014 como "una muy buena despedida".

"Hay ideas para que nos juntemos, pero ahora sólo quedamos cuatro y cada uno está en la suya", le contó a la revista Saga. "Eric se adaptó completamente al estilo de vida estadounidense. John está muy bien con Fawlty Towers en el West End, así que está en su mejor momento. A Terry lo veo mañana, vive a la vuelta de mi casa. Siempre está con una película importante en marcha, que él dice que alguien le está arruinando. Ahí me doy cuenta de que está feliz".

Sobre los rumores de una versión teatral de la clásica comedia de 1979 La vida de Brian, Palin dijo: "Sí, eso tiene potencial. No sé en qué estado está ese proyecto". Sin embargo, no se mostró muy entusiasmado con la idea de una reunión oficial. "Creo que lo que produjo Python es lo que pudimos hacer cuando estábamos todos juntos y cuando Graham estaba con nosotros. Él era brillante como el personaje central en La vida de Brian. Así que hacer algo nuevo sin esa parte no me parece del todo correcto. Es como una mesa de cuatro patas a la que le falta una. Todavía se puede usar, más o menos, pero no es muy estable."

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.