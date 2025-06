Documentos. El doctor Oscar Blando, abogado y ex Director del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Santa Fe disertará sobre: “Una crítica a las detenciones por no portar documentos. Me va a tener que acompañar”. Dirigida a todo público. Con preguntas como ¿Estamos obligados a exhibir nuestro documento? Organiza Foro en Defensa de los DDHH. Mañana, a las 19, en Auditorio del Colegio de Psicólogos/as. Dorrego 423. Rosario

Carteles. Este sábado 28/06, de 9 a 18, se realizará la Jornada Nacional de Carteles de la EOL en la ciudad de La Plata, con Plenarias, conferencia central y Mesas simultáneas. En Colegio Nacional Rafael Hernández 1 y 49 y en Facultad de Psicología 122 y 52. Informes en Face e Insta.

Síntoma. Seminario 2025 "Sobre el síntoma. Lecturas para una clínica de nuestro siglo", por María del Rosario Ramírez. Sábado 28/06 a las 10 presencial y virtual. [email protected]

Jornadas. 26 Jornadas Anuales de la EOL Rosario “Cuando los análisis duran”, se realizará el 2/8/25 desde las 9, en la sede de Gobierno de la UNR, Maipú 1065. Abierta la inscripción. Info: [email protected]