El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó ayer en Buenos aires que “hay una mirada flexible” de la provincia “entendiendo el momento del país” acerca de la deuda previsional que Nación mantiene con Santa Fe, estimada en más de un billón de pesos y por cuyo reclamo judicial el mandatario participó de una reunión de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a los ex gobernadores Omar Perotti (PJ) y Antonio Bonfatti (PS). El radical buscó mostrarse firme pero a la vez dúctil al afirmar que “nadie viene a poner un cuchillo en la garganta” de los deudores, “pero no queremos ceder ni un centavo que les corresponde a los santafesinos y las santafesinas”. También aseguró que el distrito que gobierna ha sido “responsable en la administración” de los recursos públicos en las última gestiones y agregó que “ser el mejor alumno de la República Argentina debería jugar a favor” de los intereses locales. Eso se verá.

El encuentro en suelo porteño fue convocado por el máximo tribunal de justicia del país, cuyo fallo sobre la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner el gobernador santafesino celebró. En esta ocasión, la Corte convocó a una audiencia de conciliación entre la provincia y la Ansés, por la demanda que la primera presentó tras la mora en el pago por parte de la segunda de la compensación por no haber transferido, en los año 90, la Caja de Jubilaciones y Pensiones local al sistema previsional nacional.

Esa deuda, estimada por la provincia en $1,2 billón, fue reclamada inicialmente en sede judicial por el gobierno de Perotti y continuada por el de su sucesor, Pullaro. Se compone de dos partes: el stock acumulado y el flujo que de cada mes que el Gobierno nacional no envía a Santa Fe los recursos correspondientes a ese concepto, compromiso asumido en un pacto fiscal de los años 90 cuando varias provincias transfirieron sus sistemas previsionales a Nación.

Luego del encuentro, en el que se brindaron “argumentos políticos y técnicos”, el gobernador sostuvo en rueda de prensa que “la reunión fue buena” y que “el Estado nacional reconoce que hay una deuda”.

“El reclamo de Santa Fe se sostiene sobre dos ejes: por un lado, el stock de deuda acumulada, cuyo monto aún debe determinarse; y por otro, el flujo de fondos que Nación dejó de transferir de manera unilateral desde enero de 2024, incumpliendo el decreto 280 firmado el año pasado”, abundó el mandatario santafesino.

Si bien no se avanzó en la posibilidad de un acuerdo para cancelar el pasivo, Pullaro anticipó que “la provincia tiene una mirada flexible” para su cobro “entendiendo el contexto del país, pero no vamos a resignar ni un solo centavo de lo que le corresponde a Santa Fe”. Tampoco, aclaro, pondrá “un cuchillo en la garganta” para garantizar la cancelación del adeudo.

Respecto al corte del flujo, detalló que “la provincia no recibe un solo peso más de Nación en concepto de financiamiento previsional” y que “eso es lo que vinimos a reclamar de manera urgente”, por medio de una medida cautelar iniciada por la Casa Gris.

Onda no les falta

Luego de la reunión con la contraparte, el gobernador se mostró confiado en poder llegar a un acuerdo. “Percibo buena voluntad tanto del Poder Ejecutivo nacional como de la Anses para empezar a discutir la deuda. Es una obligación que surge de decisiones tomadas en los años 90, cuando Santa Fe optó por mantener su Caja de Jubilaciones dentro de la órbita provincial, mientras otras provincias la transfirieron a Nación. Ese fue un esfuerzo enorme que hoy debe ser reconocido”, sostuvo.

Pullaro adelantó también que en los próximos 15 días se abrirá una instancia técnica para avanzar en un acuerdo sobre el flujo de la deuda -es decir, el envío mensual de los recursos- y, posteriormente, sobre el stock, que es un número más elevado. “Mientras tanto, seguimos sosteniendo una medida cautelar presentada ante la Corte, que exige la restitución inmediata del flujo que Nación interrumpió, sin perjuicio de que luego se discuta el monto total del stock adeudado”, detalló el mandatario provincial.

A la vez, el líder de la alianza Unidos destacó que las cuentas públicas santafesinas están equilibradas y, a diferencia de otras oportunidades en las que criticó a su anteceder, en esta ocación dijo que “Santa Fe hoy tiene equilibrio fiscal, porque todas las gestiones que nos antecedieron han sido responsables”, señaló, para remarcar que “ninguno ha tirado manteca al techo y hoy somos la provincia menos endeudada de la República Argentina, que tiene equilibrio fiscal en un momento difícil de todo el país”.

Con los deberes del ajuste realizado, qué podría salir mal. “Eso no puede jugarnos en contra. Al contrario, debería jugar a favor. Es lo que hoy venimos a exigir. Nunca vamos a resignar la deuda que Nación tiene con nosotros, porque esos recursos son fundamentales para obras y servicios que mejoran la vida de los santafesinos”, indicó Pullaro.

Sobre la magnitud del pasivo nacional con Santa Fe, el gobernador lo puso, como suele hacerse, en términos de obras: “Estamos hablando de fondos que equivalen a 1.500 kilómetros de rutas nuevas o a la construcción de 170 escuelas. Por eso vamos a mantener este reclamo hasta que cada centavo que le corresponde a los santafesinos esté acordado y empiece a pagarse”.

Apoyo transversal

Pullaro, Perotti y Bonfatti llegaron juntos, en un auto oficial, al edificio de Tribunales en cuyo cuarto piso se ubica la Corte Suprema de Justicia. También brindaron la rueda de prensa en forma conjunta, como muestra de las transversalidad el reclamo judicial.

“Estamos dando un ejemplo de institucionalidad, somos oficialismo y oposición y aquí estamos defendiendo todos los intereses de los santafesinos”, dijo el socialista Bonfatti, actual diputado provincial. “Hemos ganado otros juicios, me acuerdo del famoso del 15 por ciento (de detracción de la masa coparticipable por parte de Ansés, que inicio Hermes Binner), sabemos de los tiempos, que no son los que uno quisiera, pero nos va a encontrar siempre juntos, trabajando con responsabilidad y honestidad defendiendo los recursos de los santafesinos”, completó el legislador.

A su turno, Perotti planteó que “acompañamos institucionalmente porque lo que está en juego son los recursos de todos los santafesinos. Y en un momento de tantas divisiones en el país, las regiones que van a sobresalir son las que logren acuerdos en temas trascendentales”.

De la audiencia también participaron la secretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Julia Tonero; el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso; y el fiscal de Estado, Domingo Rondina.