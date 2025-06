La comisión investigadora del caso $Libra en Diputados terminaba por definir, al cierre de esta edición, como continuará su trabajo en medio de la acefalía de autoridades ante un empate de integrantes del arco opositor y del oficialismo que quieren ponerle fin a la investigación que involucra a Javier Milei en la estafa con la cripto moneda. Sin embargo, los testimonios de varios expositores comprometieron seriamente a los empresarios cripto con el entorno presidencial en la estafa que terminó con 75 mil damnificados a nivel internacional y mas de 100 millones de dólares que la justicia estadounidense ordenó bloquear hasta que culmine su investigación. Anoche, al cierre de esta edición, los diputados que integran la comisión que, por ahora, preside el secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán, todavía debían resolver si la investigación avanza o queda paralizada.

Expositores

La primera en exponer ante los diputados entre una docena de invitados, fue la periodista de PáginaI12 Irina Hauser, que investiga el proceso judicial en la Argentina. Durante los 50 minutos, Hauser ratificó la participación de Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy (socios en la empresa Tech Forum), Julián Peh --todos empresarios del ecosistema cripto-- y a Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, quien renunció a su cargo en los primeros días de marzo.

“Acá supimos que el presidente Javier Milei había emitido un tuit que promocionaba una criptomoneda y eso provocó que 40.000 personas, que compraron, terminaran perdiendo la mayor parte de lo que habían comprado”, explicó ante los legisladores. "La ONG Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) admitió la posibilidad de acceder para investigar el delito, solo con el tuit, de las negociaciones incompatibles con la función pública”, afirmó la periodista de este diario.

La especialista en tema judiciales, señaló que “se acumularon una decena de denuncias penales en el Juzgado de María Servini de Cubría y en la Fiscalía del juez Eduardo Taiano”. En esa línea, explicó que la justicia “menciona una serie de delitos como posibilidad de estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y cohecho”,

Ante una pregunta del diputado Oscar Agost Carreño, del bloque EF (que solicitó la presencia de la periodista), Hauser habló sobre la visita de Mauricio Novelli junto a su madre a la sucursal ubicada en Martínez del Banco Galicia con fecha del lunes 17 de febrero, primer día hábil tras la difusión de $Libra, a la que “entraron con mochila y bolsos vacíos y se los llevaron llenos”. La diputada Julia Strada (UxP) ilustró la afirmación con las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad: “Estuvieron alrededor de 40 minutos y después la jueza dispuso que no entraran más”, añadió la periodista.

Otro dato saliente aportado por Hauser a la Comisión Investigadora fue sobre la reunión entre Novelli y el asesor ad honorem del oficialismo Agustín Laje durante el “interín de días entre la apertura de las cajas de seguridad en el Galicia de Martínez (4 de febrero) y el lanzamiento de $LIBRA (14 de febrero)”. Respecto al avance de esa investigación, la expositora señaló que “dependerá de que lo pida el fiscal”.

“Hay teléfonos secuestrados que no son del presidente, ni de la hermana, solo está el de Sergio Morales, exfuncionario, y hay un rumor de un video promocionando”, expresó Hauser, quien señaló, también, que el plan de difusión contemplaría, en primer lugar, el tuit del 14 de febrero y en segundo lugar “un video para pasar a la tercera etapa donde lo iban a promocionar influencers”. El último aporte fue sobre el arribo de Julián Peh al país: “No figura con ese nombre y la incógnita es si J. Peh es un nombre real o no”. A ellos, agregó que “la duda también la tiene la justicia”, pero aclaró que “en el Tech Forum se lo menciona como Julián Peh”.

El segundo en exponer ante la comisión también fue otro periodista: Alejandro Bercovich, que lo hizo en forma virtual e incorporó otro nombre a la investigación. El de Diógenes Casares, presentado como “empresario argentino – estadounidense que simpatiza con Donald Trump y con el programa de ultraderecha de La Libertad Avanza”. “Me sorprendió mucho el nivel de detalle con el cual contaba sus conversaciones con funcionarios de alto rango del Gobierno”, aportó el economista y periodista de C5N y RadioConVos y añadió que Casares “dijo que le habían revelado que alguien del Gobierno, muy encumbrado, había cobrado un dinero como soborno”.

El expositor fue invitado por el diputado nacional del Frente de Izquierda Christian Castillo, quien realizó una serie de preguntas sobre las fuentes empresariales que Bercovich contestó: “En ningún caso (la difusión de cripto) lo hacen sin recibir nada a cambio”. Luego, mencionó el caso de un artista del exterior: “En esos días hubo información sobre otra moneda que lanzó un rapero estadounidense Kayne West, donde él advirtió a sus seguidores que le ofrecieron promocionar una estafa por 2 millones de dólares y le reiteró a sus seguidores que era una estafa y debía decir, una vez consumada, que no tenía nada que ver”.

Bercovich también detalló que tuvo acceso a un supuesto borrador de contrato donde se detallaba que “establecía que la Argentina pasaría a ser líder global en criptomonedas” con Sergio Morales a la cabeza. “El contrato daba exclusividad a la Argentina y habla de un pago para Morales que oficiaría como asesor oficial de webchain de Javier Milei”, aportó.

Consultado sobre si consideraba importante que Caseres fuera convocado a la comisión, el periodista argumentó que sí y hasta propuso otro nombre para que comparezca: el jefe de asesores del Presidente, Demián Reidel, al sostener que el economista y físico mantuvo contactos con empresarios cripto a los que conoce para buscar desligarse y negar que él haya sido el contacto con Milei por el caso Libra. “Baja después su perfil, se contacta con estas personas para excusarse y mantiene es postura hasta hoy”, definió Bercovich.

Especialistas oficiales y damnificados

Luego llegó el turno de especialista cripto convocados por LLA y sus aliados en la comisión que buscaron despegar a Milei del criptogate. Nicolás Perchesky, abogado y especialista en finanzas salió en defensa del mundo cripto y hasta auguró que Argentina se convertiría “en el cuarto polo cripto a nivel global”. Ante la insistencia de los diputados sobre el papel de los funcionarios en el entramado investigado, Perchesky respondió: “No soy funcionario, no pertenezco al gobierno, ni soy vocero. No puedo responder por eso”.

Sobre el procedimiento, Perchesky dijo que “hubo distintas interpretaciones: que se trató de una meme coins y también de inversión para Pymes. No hay una sola respuesta correcta. Yo no hablé de estafa. Hable de meme coins. No podemos hablar de estafa. Denunciar es gratis y por eso denuncian”,

En el mismo sentido se pronunció el “comunicador y consejero blockchain”, Iñaqui Apezteguia. Dijo que el inversor cripto es “educado” y eso “achica potenciales víctimas”. “Solana en la billetera, no se consigue en la farmacia. No creo que haya víctimas en la argentina. Conozco la dificultad para acceder”, esgrimió el especialista que invirtió en Libra. “Los fondos están. No se en que se van a utilizar”, insistió y sostuvo que “la justicia es la que debe determinar si es estafa o no”.

Todos argumentos que fueron rebatidos por Martín Romeo, un joven inversor y conocedor cripto, que fue aportante a la campaña presidencial de Milei y que ahora es querellante en la causa judicial en la Argentina por los damnificados. “Tenemos la convicción firme que una comisión investigadora es necesaria, que es urgente y roza lo burdo no avanzar”, arrancó y agregó: “estamos acá porque el oficialismo hace semanas está bloqueando una comisión investigadora, que en principio no condenará sino que investigará a un Presidente”. “No es la primera vez que Javier Milei se involucra en movimientos turbios del sistema cripto”, insistió para detallar otros lanzamientos frustrados donde “personas perdieron dinero” y “en todos los caso su respuesta fue la misma que era ‘solo una opinión’ y el problema con Libra lo hizo desde una figura pública, con miles de seguidores y responsabilidad institucional”.