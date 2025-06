El fenómeno mundial El juego del calamar, cuya tercera y última temporada está a punto de estrenarse en Netflix, podría ver una nueva expansión en su universo, según su creador Hwang Dong-hyuk. Durante una entrevista, Hwang analizó la posibilidad de un spin-off, considerando un período no explorado entre las temporadas uno y dos. Esta idea surge mientras los seguidores de la serie se preguntan cuál será el destino de sus personajes favoritos.

El final anticipado

Cuando se anunció que la tercera temporada sería la última, muchos fanáticos quedaron desconcertados ante la idea de que El juego del calamar podría concluir. Sin embargo, Hwang ha dejado claro desde el principio su deseo de contar la historia en tres partes. Explicar su perspectiva creativa es esencial para entender por qué eligió cerrar esta narrativa con una estructura específica de tres actos. "Mi visión siempre fue compartir esta historia en tres temporadas", afirmó Hwang, enfatizando que el final está diseñado cuidadosamente para resolver todas las tramas.

Desde su debut, El juego del calamar ha capturado la atención del mundo, batiendo récords de audiencia en Netflix y dominando las tendencias culturales. Parte de este éxito se atribuye a su enfoque único y a la construcción del mundo del juego, que es tanto intrigante como aterrador. Hwang ha sugerido que el tiempo entre las dos primeras temporadas ofrece un territorio rico aún sin explorar que podría aportar nuevas perspectivas al universo que creó.

Un universo expandido

Aunque Netflix aún no ha confirmado el desarrollo de spin-offs, las palabras de Hwang no descartan por completo la posibilidad. Es crucial señalar que cualquier nueva historia no seguiría el formato tradicional de una secuela directa, sino que profundizaría en aspectos mencionados previamente pero nunca detallados.

"He considerado representar los tres años de incertidumbre durante los cuales Gi-hun busca a los responsables del juego", explicó. Este enfoque intermedio podría permitir a los fanáticos descubrir más sobre figuras enigmáticas como los reclutadores y el Capitán Park, explorando sus vidas fuera del ámbito del juego.

Al abordar la especulación actual, Hwang subrayó que, aunque el concepto es "una idea vaga", las historias en ese lapso entre temporadas no solo ofrecerían algo nuevo, sino que también profundizarían la comprensión de los eventos que conducen al inicio de la segunda temporada.

Perspectivas futuras

La presión por mantener la relevancia de una serie tan popular es innegable. Hwang ha reconocido que la producción de El juego del calamar ha sido un proceso agotador, mencionando incluso haber perdido dientes debido al estrés. Sin embargo, este esfuerzo ha valido la pena por la recepción mundial del programa.

A pesar de estos desafíos, Hwang mira con interés su posible spin-off, señalando que su intención es siempre mantener la integridad del universo creado. También detalló que cualquier proyecto futuro deberá alinearse con la narración original, asegurando que no se diluya el impacto catártico que los fanáticos esperan del final.

Con el estreno de la temporada final a la vuelta de la esquina, el futuro de El juego del calamar dependerá del talento creativo y de la disposición de los narradores para expandir lo que ha sido una experiencia cultural global.