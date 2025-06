Joan Crawford me llegó como revelación una madrugada de confinamiento pandémico. Esas horas de introspección casi alucinatoria fueron caldo de cultivo para las más variadas fantasías epifánicas. Una noche viendo Serial Mom (1994) de John Waters, se me presentó una visión infernal. Reproducida en un televisor de fondo, la célebre Miss Crawford, una de las mayores actrices del Hollywood dorado, blandía un hacha con el rostro transfigurado. Era un recorte de su película Strait-Jacket (1964). En sus manos, hasta el slasher se volvía melodramático. Tragedia griega con hombreras.

Strait-Jacket trata sobre una mujer que regresa a su hogar luego de veinte años encerrada en un asilo por haber decapitado a hachazos a su esposo y su amante ante el estupor de su hija. El tono es tal cual arranca: un espejo estalla y le sigue un montón de griterío. Es salvaje. Pero para Crawford, actuar en una de terror de bajo presupuesto no pareció haber implicado más que un cambio de peluca porque arrastra la película con un ímpetu abominable y estremecedor. Me dejó totalmente impactado. La película se convirtió en una pista de por qué algo que no entendía tenía en mí una intensidad emocional tan concreta. Así empiezan las obsesiones y ahí empezó la mía con esta actriz, que más que actriz es un personaje. En Strait-Jacket, lleva de escena a escena las ruinas de su propia filmografía y corona 45 años de carrera en un film tan extraño como especial.

Lucille Fay Le Sueur nace en Texas, Estados Unidos, alrededor de 1906. Digo alrededor porque, como le corresponde a una diva, el año es un dato en disputa. Comienza bailando en orquestas ambulantes y haciendo de dama de compañía, actividad por la que es arrestada. Cuando firma contrato en Hollywood con la MGM, le organizan un concurso para rebautizarla, llamado “¡Nombra a la estrella y gana $1000!” en la revista Movie Weekly. Se tiñe, oculta sus pecas, y nace Joan Crawford: puro artificio.

De ahí en más, este tanque de guerra de cara angulosa avanza inquebrantable de papeles intrascendentes hacia los que le correspondían por derecho. En los años veinte, se convierte en el epítome de las irreverentes chicas flapper. En los treintas, entierra su acento sureño y se transforma en el símbolo del rags-to-riches, la joven pobre que asciende a fuerza de mandíbula y glamour, motivo típico de la Gran Depresión. Le toca el honor de cerrar esta década coronada por los medios con dos titulares incongruentemente magistrales: “reina de las películas” y “veneno de taquilla”.

Durante los cuarenta, salta del drama doméstico al noir y gana un Oscar por Mildred Pierce (1945), traducida en Argentina como Abnegación de mujer, título que adoro con todo el corazón. A partir de ahí: tercer divorcio, cuatro hijos adoptivos, alcoholismo galopante, una tonelada de amantes y papeles cada vez más erráticos, espaciados y, sobre todo, camp. Esta cualidad le pavimenta la entrada en los sesenta: la etapa bizarra, gloriosa, final, asaltada por el subgénero Grand Guignol hollywoodense: viejas glorias haciendo de viejas locas en thrillers clase B (clase Z, en la mayoría de los casos). Acá se ubica Strait-Jacket.

Fallece en 1977 por un infarto y deja fuera del testamento a dos de sus hijos. La primogénita, Christina, cobra su herencia a modo de venganza publicando, poco después, su autobiografía llamada Mommie Dearest (Mamita querida), donde relata una infancia llena de violencia. Contrario a lo esperado, este testimonio, por demás dudoso, eleva a la actriz a ícono pop, ampliando su público a nuevas generaciones de gusto más refinadamente queer, impúdicos aficionados de lo problemático y lo avasallante. Así somos.

En sus últimas presentaciones para Pepsi, marca que publicitaba y de la que además formaba parte del consejo administrativo (gran dato), se repite un gesto: el mentón en alto, con tono impostado de madre superiora, hilando lecciones de vida vagas y vacías, pero grandilocuentes. Todo esto dirigido a un público que no la festeja, respondiendo con la misma cadencia de siempre.

Cuando vi el must geek Whatever Happened to Baby Jane? (1962), mi atención se la había llevado Bette Davis, haciendo de nenuca vieja. Crawford quedaba condenada a la pasividad, entre artilugios y humillaciones. Solo después de ver Strait-Jacket entendí que en esa condena está la gracia, bien conocida por la diva y admirada por el homosexual, de tensionar emociones más bien quietas, como la angustia y la melancolía, hasta hacerlas tocar el terror y la violencia. Un movimiento lento hacia un estado de ánimo más complejo y total en el que uno queda hundido sin darse cuenta. Esta lógica intento llevar a mi obra en cada dibujo.

Recorrer su trayectoria fue una experiencia tan agresiva como abrumadora, un documento sobre la imposibilidad de salir de una misma, una carta de amor a la obstinación. Mi parte favorita es esta etapa crepuscular que, haciendo contraste, exagera y delata en su actuación cierto código que estuvo siempre: la dirección hacia algo más grande, trascendental, que consigue justificar sus momentos más titubeantes como su era más jugosa. Este corrimiento es lo que más me gusta y lo que me reúne con ella. Probablemente una parte de la razón de esta obsesión. Si la actualidad no cede, vamos a jugar a que vivimos en otro tiempo, inventado y romantizado, en el que la idiosincrasia personal haga más sentido. El artificio es salvación. El derrumbe, con el tiempo, puede ser la cima. Como artista, no queda más que admirar.

Nicolás Said nació en 1995 en la ciudad de Buenos Aires, donde vive y trabaja. Desde el 2018 exhibe su obra en Latinoamérica y Europa. Durante el 2024 realizó la residencia Studio Voltaire en Londres y ganó el Premio Arte Joven en el Concurso de Artes Visuales UADE. En el 2023 inauguró su primera exhibición en Buenos Aires llamada La otra casa en galería Constitución.