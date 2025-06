Lista para bailar el vals, la AM 750, una de las señales emblemáticas del Grupo Octubre, festejará este viernes 27 su decimoquinto aniversario. Y no lo hará a puertas cerradas, como suele suceder en los medios, sino con una celebración junto a sus oyentes. Ya no con el parlante como intermediario mágico, sino cara a cara.

La cita es al mediodía de Palermo, en la puerta de la radio (Emilio Ravignani 1732). Desde las 13 estarán allí los locutores, conductores y periodistas que acompañan a sus oyentes cada día por el 750 del dial: Pancho Muñoz, Nancy Lamas, Cynthia García, Víctor Hugo, Tomás Méndez, Nora Veiras, Diego Brancatelli, Alejandro Dolina, Gustavo Campana, Mariano Martín, Claudio Zlotnik, David Cufré, Fernando Juan Lima, César Litvin y Victoria Torres, entre otras y otros, recibirán con torta cumpleañera a quienes gusten acercarse. Además, durante el encuentro habrá una instancia para la emoción, con la exhibición de placas conmemorativas.

Como si ello fuera poco, y para no dejar afuera a la audiencia que no es vecina de la radio, habrá sorteos y premios para los oyentes durante cada hora de la jornada. Sólo hay que sintonizar la radio y, siguiendo la larga tradición radiofónica, aguardar las consignas.

La 750 comenzó a transmitir en 2010 con una programación que hacía foco en la cultura y la música, influencia evidente de la casa que la albergaba en sus orígenes: el Centro Cultural Caras y Caretas (San Telmo), aunque muy pronto incorporó los temas de la agenda social y política del país y la Ciudad, fruto también de su cercanía (y participación de numerosos periodistas) de otro medio del Grupo Octubre, el diario Página/12, que tenía su redacción a pocos metros. Con los años, la incorporación de leyendas vivas de la radiofonía argentina como Víctor Hugo Morales –después de ser desplazado de Radio Continental tras la victoria de Mauricio Macri en las elecciones nacionales de octubre de 2015- o, luego, Alejandro Dolina y su clasiquísimo La venganza será terrible ayudaron a consolidar el lugar de la radio entre la audiencia. La suma de figuras como Cynthia García, Nora Veiras, Diego Brancatelli y Gustavo Campana, entre otros, también contribuyó a realzar el perfil de la radio, comprometido con las causas sociales y la democracia, plantándose frente a las políticas injustas de los distintos gobiernos de derecha.

Con 15 años de trayectoria y en medio de celebraciones, la AM750 da fuertes señales de estar lista para encarar otros 15 años más. Y mientras tanto, festeja.