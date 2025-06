Central inicia hoy con su partido de Copa Argentina ante Unión en San Nicolás un semestre extraordinario. El hincha espera por la llegada de Angel Di María, la expectativa en Arroyito se expandió y el socio agotó ayer abonos para el torneo Clausura. Para la próxima temporada faltan diez días pero para canalizar la ansiedad el público auriazul se traslada al estadio de San Nicolás para intentar empujar al equipo a los octavos de final del torneo federal. El partido con el tatengue se juega desde las 13. No se venden entradas en la cancha.

Di María no llegó pero ya transformó la vida del club. Los socios se volcaron masivamenta a la compra de abonos a platea, se vendieron casi 15 mil, algo que nunca antes había sucedido. La dirigencia se preserva un 25 por ciento de las ubicaciones para poner a disposición del socio en cada partido y así darle la oportunidad a todos los que tengan la cuota al día del ver al canaya en la próxima temporada.

Pero mientras se espera por la vuelta del ídolo, el hincha podrá canalizar su ansiedad esta tarde. Central juega los 16avos de final de Copa Argentina ante Unión en el estadio de San Nicolás. Llegar a la final del torneo es una aspiración del plantel y por eso el partido de esta tarde tiene relevancia. Las entradas se vendieron en la ciudad jueves y viernes y no hay más.

El equipo de Ariel Holan no llega con su alineación ideal. Porque Santiago López y Enzo Copetti quedaron marginados por lesiones y con solo un amistoso jugado, el pasado sábado con Sarmiento, el entrenador no despejó las dudas. Emanuel Coronel tuvo problemas musculares en la pretemporada y quizá hoy por este motivo ingrese Enzo Giménez en su puesto de la defensa. Mientras que el mediocampo el interrogante es del orden táctico: Lautaro Giaccone o Gaspar Duarte. El primer tiene más juego con los volantes, el segundo más movilidad y recorrido por todo el lateral. Pero para el hincha la novedad será la vuelta de Agustín Módica, tras once meses de ausencia por lesión de ligamentos. Holan rescata al delantero ante la falta de opciones con las bajas de los puntas titulares.

Union llega al encuentro con equipo renovado. Leonardo Madelón reemplazó como técnico al Kily González y la llegada del delantero Cristian Tarragona es la mayor incorporación para la nueva temporada. El ex Talleres no jugó los partidos de preparación porque no estar en su mejor condición física pero para esta tarde el técnico lo confirmó como titular.

Los hinchas de Central accederán a San Nicolás por autopista a Buenos Aires. Los de Unión, en cambio, se desviarán en Circunvalación por avenida Ovidio Lagos y se trasladarán vía Pergamino para así evitar el cruce de parcialidades.

Central: Broun; Coronel o Giménez,Mallo, Quintana, Sández; Duarte o Giaccone, Ibarra, Navarro, Campaz; Malcorra; Módica. DT: Ariel Holan.

Unión: Tagliamonte; Vargas, Pardo, Fascendini, Del Blanco; Palacios, Martínez, Mauro Pittón, Fragapane; Gamba, Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: San Nicolás

Hora: 13

TV: TyC Sports