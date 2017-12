Tras el maratónico y caldeado debate de ayer, que en medio de cacerolazos de protesta en toda la ciudad aprobó el ajuste a los jubilados impulsado por el Gobierno, el oficialismo busca hoy aprobar la reforma tributaria. En lugar de calmar las aguas, Nicolás Massot, jefe del bloque de Cambiemos, decidió retomar la sesión con una cuestión de privilegio contra los diputados del Frente para la Victoria que recordaron los vínculos de su familia con la dictadura militar.

El discurso de Massot estuvo dirigido contra Juan Cabandié y Horacio Pietragalla, ambos hijos de desaparecidos, quienes ayer señalaron la complicidad de su tío, Vicente Massot, ex propietario del diario La Nueva Provincia, con los crímenes de la dictadura cívico-militar. El legislador de Cambiemos dijo estar “muy orgulloso y agradecido de la familia a la que pertenezco y del apellido que cargo" y afirmó que su moción iba también contra el jefe del bloque del FpV, Agustín Rossi, y “a través de ellos a todos los que de alguna y otra manera hicieron alusión” a su apellido.

Apuntó especialmente contra Cabandié, con quien dijo haber tenido numerosos encuentros, incluso uno en la casa del legislador y nieto recuperado. “No queda más que dos opciones: o ha habido mala fe en su comentario o ha habido una utilización política de su historia, eso es más indigno”, lanzó. Y chicaneó que tanto a Cabandié como a Pietragalla al lanzarles que “deben sentirse muy incómodos de ser conducidos por el jefe de Milani, por el que lo designó a Milani”, en alusión a Rossi, ex ministro de Defensa.

Luego le habló al jefe de la bancada del Frente para la Victoria, quien ayer reprochó la denuncia penal que anunció el oficialismo contra los diputados que hicieron naufragar la escandalosa sesión del jueves. “A veces ser botón es buscar la justicia”, fue la justificación de Massot, quien finalizó con una nueva chicana al expresar: “Prefiero tener chapa de botón que de encubridor, ustedes encubrieron un atentado en el que murieron 85 personas”.

Cabandié, Pietragalla y Rossi le contestaron. “Durante muchos años en los que el ocurantismo reinaba en la Argentina, era menester poder reivindicar esa historia por el reclamo de justicia”, dijo Cabandié al responder a la acusación por la “utilización política” de su condición de hijo de desaparecidos. Luego apuntó: “Yo hago responsable a la familia Massot de la desaparición de mis papás”, pero aclaró: “Eso no significa que yo traslade al diputado Massot la responsabilidad de su familia”.

“Ante la provocación del día jueves del diputado Massot nos obliga a responder, pero no nos corre el rencor ni el odio. Sino no lo hubiera invitado a mi casa”, aclaró. Luego contó la anécdota de cuando el jefe del bloque de Cambiemos “para romper el hielo” le preguntó dónde había nacido. “Le dije que en la Esma. De colorado pasó a bordó porque se dio cuenta de que había hecho una pregunta impertinente”, relató.

A su turno, Pietragalla recordó que el tío del legislador macrista “entregó a dos sindicalistas que trabajaban en su diario” y además “era propagandista de la dictadura”. “No solo era propagandista, sino que encubría los operativos de las Fuerzas Armadas como enfrentamientos”, añadió.

"A mis viejos me los entregaron en una caja de zapatos. Los huesitos me entregaron. A mi no me vengás a correr”, tuvo que gritar ante las interrupciones y provocaciones de una diputada de Cambiemos. “Te estás metiendo en un lugar muy sensible, se están metiendo en un lugar muy sensible. Mis abuelos se murieron golpeando puertas a políticos como ustedes y nadie les daba la respuesta, y no me llegaron a conocer”, añadió.

Por último, Pietragalla revindicó las políticas de memoria, verdad y justicia del kirchnerismo y consideró que “lo que más les duele es que desenmascaramos a la responsabilidad civil, hoy la sociedad sabe quién es el tío de este señor, quién es Magneto, quien es Blaquier”. En esa línea, denunció el congelamiento de la Bicameral para investigar las Complicidades Económicas y Financieras con la dictadura: “Claro, vamos a encontrar cientos de funcionarios de este gobierno nacional que tuvieron responsabilidad, tanto sus familias, sus testaferros, con esa dictadura”. “Estamos orgullosos de nuestros padres porque lucharon hasta último momento y pusieron en riesgo su vida por la igualdad social”, concluyó.

Rossi fue el último en responderle a Massot. “Me parece una verdad de Perogrullo que el diputado Massot esté orgulloso de su familia. Yo estoy orgulloso de la mía, no es un argumento político eso. Nosotros venimos acá a discurtir de política”, afirmó y sostuvo que “para algunos de los que están sentados acá o para los familiares de los que están sentados acá, la dictadura no fue la dictadura, simplemente fue otro gobierno.

Ratificó también que considera “una botoneada” que se denuncie a los diputados que evitaron la sesión del jueves pasado. “No tenían quórum, nunca consiguieron el quórum”, insistió y expresó: “Yo fui ocho años presidente del bloque del oficialismo y nunca denuncié penalmente a nadie”. “Por el bien de esta Cámara, retiren esa denuncia, no le hace bien al Congreso”, concluyó.