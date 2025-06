Con el 50 aniversario de Tiburón a la vuelta de la esquina, National Geographic y Disney+ presentan Tiburón: la historia de un clásico, explorando el legado de una de las películas más influyentes en la historia del cine. A través de entrevistas inéditas, imágenes de archivo y testimonios de quienes participaron en su creación, el documental que llegará a la plataforma el próximo 11 de julio ofrece una mirada íntima a la caótica producción de la cinta que definió un género y transformó tanto la cultura cinematográfica como la de las playas.

Producción tumultuosa

Desde su concepción, la producción de Tiburón estuvo plagada de contratiempos y desafíos. Dirigida por un joven Steven Spielberg, que entonces tenía apenas 27 años, la película enfrentó innumerables dificultades técnicas, incluido el infame tiburón mecánico apodado "Bruce". Según relata Richard Dreyfuss, nominado al Oscar por su papel, durante los tres meses de rodaje en Martha's Vineyard, los participantes estaban atormentados por la frase que resonaba constantemente en los intercomunicadores: "el tiburón no funciona". Estos problemas recurrentes casi llevan a Spielberg a abandonar la dirección.

El impacto cultural de Jaws

Estrenada en 1975 con un presupuesto inferior a los 9 millones de dólares, Tiburón rompió récords de taquilla al recaudar más de 470 millones de dólares. La película no solo marcó la carrera de Spielberg, sino que introdujo el concepto del blockbuster veraniego en el cine, convirtiéndose en un referente para la industria. Mediante entrevistas con figuras como James Cameron y Guillermo del Toro, el documental examina cómo Tiburón influyó en futuros cineastas y en la representación de los tiburones dentro de la cultura popular.

Reflexiones personales y legado

El director Laurent Bouzereau, reconocido por su conocimiento del cine, ofrece un análisis profundo y personal del legado de Tiburón, coincidiendo con su próxima exposición en el Museo de la Academia en septiembre. Con Steven Spielberg compartiendo sus vivencias y reflexiones, junto a la colaboración de expertos en conservación marina, el documental busca educar e inspirar a nuevas generaciones sobre la coexistencia entre humanos y tiburones. Además, sirve como recordatorio del poder del cine para cambiar percepciones y conectar audiencias globales.

Steven Spielberg declaró en una entrevista reciente: "Tiburón me dejó una marca indeleble, no solo en mi carrera, sino también en mi vida personal... Fue una odisea que casi me supera, pero una lección que agradezco haber aprendido".

Cómo resonará este documental entre los espectadores y qué nueva ola de interés despierte, está por verse. Tiburón: la historia de un clásico, al unificar cine y ciencia, promete ofrecer una perspectiva renovada sobre uno de los gigantes de la historia del séptimo arte.