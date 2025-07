El ministro de Justicia y Derechos Humano de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, advirtió que la Argentina deberá afrontar en los próximos años una reforma judicial que permita garantizar que no le ocurra a ningún otro dirigente político, social ni ciudadano una condena plagada de irregularidades como la que recibió la presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner.

Así lo hizo saber en una entrevista con Buenos Aires/12, donde expuso la anomalía de que la Corte Suprema de Justicia está integrada por solo tres miembros, lo que a su entender afecta el normal desempeño del servicio de justicia.

En el plano provincial, el funcionamiento del sistema de justicia también se lleva todas las miradas. Por caso, en la jurisdicción más grande del país en términos de población, económicos y electorales, quedan sillas a cubrir en el máximo tribunal. Para el ministro Mena ahora, con los avances en la cobertura de las faltantes en los juzgados con los que los vecinos interactúan en la diaria, ya están las condiciones dadas para poner en debate los cargos máximos.

-- ¿Cómo sigue la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner?

--Es importante destacar es que la Corte no trató el caso y eso es lo más grave: el caso donde se condena a la dos veces presidenta de la Nación y una vez vicepresidenta, por actos de la gestión que ni más ni menos vienen a casi reescribir la Constitución Argentina. La condenan por un delito que ella no podría haber cometido, dado que el presidente del país no es quien administra el país y la condenan por administración fraudulenta, pero, además, con todos los planteos en términos jurídicos, constitucionales, de violación de derechos y garantías que tenía este caso. La Corte decidió que no era un caso trascendente para tratarlo. Creo que esa es la primera gravedad que se desprende de lo que pasó. Más allá de que existen algunos recursos que podrán explorarse el día de mañana dentro de nuestro país, ahora lo que se abre es la instancia internacional.

--¿Por ejemplo cuáles?

--El equipo de abogados de Cristina está trabajando para ver cuál va a ser la vía que se va a utilizar pero mientras tanto también se están discutiendo otras cuestiones por las condiciones en que el tribunal reglamentó la prisión domiciliaria. Ahora se abre una etapa donde se está trabajando para ver cuáles van a ser los próximos planteos. Este juicio es absolutamente nulo, pero por múltiples motivos. Primero, no fue juzgada por jueces imparciales, la juzgaron el que jugaba al tenis con Macri, el que pasaba los cumpleaños con él, el que jugaba al fútbol en la quinta Los Abrojos. Después, se le negó la prueba que ella proponía, que es otro de los grandes baluartes de las garantías constitucionales para juzgar a alguien. Vamos a ver los instrumentos, los que sean los más ágiles y los mejores, para poder poner a discusión y que si quieren llevar a juicio a Cristina por esto, que lo hagan, pero que lo hagan bien, no con este juicio que fue un disparate.

--¿Hay alguna expectativa de que Cristina pueda quedar en libertad?

-- Yo creo que sí. La campa es "Cristina libre" porque es "Cristina inocente" de los hechos que le imputaron. No es un capricho que dice que hay que liberarla porque fue excelente presidenta, más allá de que para muchos lo fue. Obviamente es compleja la situación, cada día se fue agravando más con el correr del tiempo y ahora resolvió la Corte. No solo es un fallo muy difícil de defender, no he visto un solo jurista que lo defienda, sino que además está adoptado por tres personas. No hay país en el mundo, ni en los regímenes más autoritarios, que tenga una Corte integrada por tres personas, que es la integración mínima de cualquier tribunal. De tres personas, dos fueron nombrados por uno de los principales ideólogos de esta causa, que fue Mauricio Macri y que, más allá de que el origen del nombramiento pueda ser o no un dato según el caso concreto, en este caso es relevante porque aceptaron ser nombrados en la Corte violando la Constitución Nacional. Después el Senado normalizó el trámite, pero ellos habían aceptado entrar violando la norma fundamental. El fallo en sí mismo grita que alguien lo revise. El problema es que estamos en conflicto institucional donde la cabeza de un Poder del Estado está absolutamente corrompida y no funciona, entonces habría remedios en nuestro país para arreglarlo yo creo que con estas personas no se puede. Entonces de momento habrá que discutir en el ámbito internacional.

--Ya se planteó y fracasó en otras oportunidades una reforma judicial. ¿Se va a insistir con eso?

-- No estaba previsto en nuestros sistemas, nuestras democracias modernas, que el ataque pudiera venir ni más ni menos que por uno de los poderes del Estado, que es el árbitro que tiene que resolver los conflictos. Nos merecemos una profunda reforma que vuelva a poner las cosas en su lugar, que brinde justicia para los ciudadanos y que no permita de ninguna manera que vuelva a ponerse en poder del Estado el servicio de inescrupulosos intereses políticos para llevar adelante cuestiones políticas. Se viene intentando desde hace bastante tiempo, todas fracasaron. Habrá que buscar más músculo político. De hecho, el gran fracaso fue en los últimos cuatro años del Frente de Todos, porque ahí debía corregirse lo que Mauricio Macri había hecho en la Justicia y no se logró. Entonces, en tiempos de mucha fragmentación política, para reformas que además merecen mayorías calificadas, hay que extremar el músculo político, mucha decisión y ejercicio del poder para poder corregir estas situaciones, porque es inviable seguir así. O sea, no hay posibilidad de administrar un país para quienes nos gusta la función pública, ni de vivir en un país para el resto de los argentinos, en el que las cosas funcionan de esta manera.

--¿Cómo está la situación de las vacantes judiciales en la provincia?

-- Eso fue parte de la charla del primer día con el gobernador cuando me convocó para esta responsabilidad enorme en la provincia de Buenos Aires. La Provincia venía con una crisis muy fuerte en materia de cobertura de vacantes del Poder Judicial, no solo de la Corte, sino de todos los tribunales inferiores. Se había llegado, fruto de muchos años de falta de acuerdo político, a un nivel de vacantes que era insostenible. Estábamos al borde del colapso judicial. Lo que había que hacer primero era empezar a acomodar la situación. A un año y seis meses de gestión puedo decir que esa tarea está cumpliéndose bien y no fue un trabajo individual, sino que fue con apoyo del gobernador, la vicegobernadora, el bloque legislativo y en diálogo con las fuerzas políticas. Empezamos a desatar el nudo y eso es lo que nos permitió cubrir en apenas un año legislativo 412 de las 720 vacantes, algo que es absolutamente inédito para la provincia de Buenos Aires. Pudimos destrabarlo y ahora estamos volviendo al cauce normal. Una de las primeras prioridades en el primer paquete de pliegos que solucionamos, puse énfasis en dos cuestiones muy muy importantes: la justicia de familia y la justicia del trabajo, que estaban desiertas. Hoy nos quedan algunas, no llegamos a 100, que es un número razonable para resolver.

--¿Cree que se puedan cubrir las sillas que faltan para que la Suprema Corte bonaerense deje de funcionar con tres jueces en el corto plazo?

-- Superado lo de las vacantes, tenemos que resolver la Corte. Obviamente que es una discusión políticamente más compleja, pero en términos de trascendencia y de afectación al ciudadano, empezamos por lo que mayor afectación le genera al vecino bonaerense, que es la justicia que tiene cercana, donde tiene sus problemas. Esto sin sacarnos la responsabilidad de lo de la Corte, que obviamente estamos trabajando para hacerlo. Es un tema de consulta y de charla con el gobernador en cada una de nuestras reuniones, porque lo queremos resolver y estamos haciendo los acuerdos políticos para que eso suceda y pronto, pero teníamos que resolver todo el sistema. Ahora, entonces, vamos por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para terminar de normalizar el sistema judicial de la provincia.