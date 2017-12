Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan se reunirán hoy con senadores y senadoras de los distintos bloques –entre los que participará la ex presidenta Cristina Fernández–, para terminar de delinear el proyecto de ley de creación de una comisión bicameral que investigue lo que ocurrió con la nave extraviada hace más de un mes. El encuentro fue convocado por el bloque FpV-PJ, pero se espera que participen senadores oficialistas y de otros bloques opositores. El proyecto de ley para la conformación de la comisión bicameral fue incluido el viernes en el temario de las sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, luego de que un grupo de diputados se reuniera el miércoles pasado con familiares y resolviera mandarle una carta al presidente, Mauricio Macri, en la que le pidieron que garantizara la continuación de la búsqueda y que incluyera el proyecto en el temario, dado que sólo el Ejecutivo puede integrar temas a estas sesiones. En diálogo con PáginaI12 la senadora mendocina del FpV Anabel Fernández Sagasti señaló que “la principal premisa es escuchar a los familiares y aunar esfuerzos para conocer la verdad sobre lo que pasó con el submarino”. En la reunión, los legisladores y los familiares resolverán, además, si avanzarán con un pedido de interpelación contra el ministro de Defensa, Oscar Aguad.

La senadora Fernández Sagasti explicó que el encuentro fue convocado por el bloque FpV-PJ, “ante la necesidad de seguir trabajando en la búsqueda del submarino y de su tripulación. Es necesario que el Congreso en su integridad los escuche y contemple sus pedidos. La idea es darles visibilidad y voz a los familiares; quedar a disposición de ellos para empezar a investigar lo que pasó con el submarino y llegar a la verdad”. “Mandamos la invitación a senadores de todos los bloques, esperamos que mañana vayan a la reunión así entre todos podemos atender las demandas de los familiares”, apuntó luego.

“Los pedidos a los senadores van a ser los mismos que les hicimos a los diputados. La idea es darle más entidad a la reunión del otro día con una nueva instancia de diálogo”, dijo a este diario Claudio Rodríguez, hermano de un tripulante del ARA San Juan. En la reunión con más de 20 diputados que se llevó a cabo el pasado miércoles, promovida por el diputado del FpV Guillermo Carmona, todos los diputados presentes acordaron hacerle tres pedidos al presidente Macri: la continuidad de la búsqueda del submarino, la incorporación al temario de sesiones extraordinarias de la creación de una comisión bicameral para investigar lo sucedido con la nave y, por último, que ordene al ministro Aguad que vaya al Congreso a dar explicaciones. “Mañana (por hoy) vamos a ser más de 20 familiares; esperamos seguir avanzando y que se pueda tratar el proyecto en estos días”, afirmó Rodríguez.

Nuevamente el principal reclamo de los familiares será “que se arme una comisión investigadora bicameral que sea independiente a la Armada”, apuntó el hermano del submarinista. “Creemos que la Armada no está buscando al submarino. No lo quieren encontrar porque saben que no estaba en condiciones para navegar”, denunció luego. Sumado a esto, Rodríguez indicó que van a pedir a los senadores “que se incluya en la búsqueda a barcos pesqueros y a otros buques privados. Sabemos que hay muchos que están dispuestos a colaborar, pero la Armada no lo permite. En ese sentido, sería importante que el Estado les dé un apoyo económico a estos buques y que se puedan incorporar a la búsqueda”.

En línea con lo resuelto en la reunión con diputados, la senadora sostuvo que “uno de los temas centrales es armar la comisión bicameral para empezar la investigación lo antes posible”. Frente al reclamo de integrar buques privados al rastreo del submarino, aseguró que “los senadores haremos los trámites necesarios para garantizarlo; mañana (por hoy) lo resolveremos”. Por último, Fernández Sagasti advirtió que en la reunión “vamos a proponer la citación al ministro Aguad para que dé explicaciones en el Congreso. Tenemos que resolver entre todos si hacemos un pedido de interpelación al ministro”.

Durante la reunión con los diputados, los familiares denunciaron que la Armada había decidido abandonar el rescate prematuramente y que no estaba buscando al submarino lo suficiente. Al día siguiente a la reunión, el jueves, un grupo de familiares que se había concentrado en la Plaza del Congreso fue reprimido por Gendarmería, durante el operativo de seguridad desplegado en el marco del tratamiento de la reforma previsional en la Cámara de Diputados, que ese día finalmente no consiguió el quórum necesario para sesionar.

La desconfianza de los familiares hacia la Armada los llevó a acudir a los legisladores, para que el Congreso les garantizara una investigación paralela a la de la fuerza. “Lo único que queremos es que los miembros que integren la comisión sean imparciales, que no tengan nada que ver con la Armada”, dijo ayer a este diario Itatí Leguizamón, esposa de un tripulante. Leguizamón destacó que la conformación de la comisión bicameral debe concretarse con urgencia: “Nuestro temor es que la comisión investigadora llegue tarde. Sabemos que la Armada está haciendo desaparecer información y pruebas sobre lo que pasó con el submarino. Cada día hay menos pruebas, muchos familiares tenemos miedo de que la investigación quede en la nada”. Para la esposa del cabo primero Germán Suárez, “evidentemente una investigación real compromete a la Armada, si no no estarían desapareciendo la información. Ellos saben que las condiciones del submarino eran pésimas, que no podía navegar”.

Informe: Juan Funes.