La pelea entre el gobierno santafesino y Mercado Libre sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que la empresa anunciara la aplicación de tarifas diferenciadas según los impuestos nacionales y provinciales en cada transacción, aumentando los costos en Santa Fe. El ministro de Economía, Pablo Olivares, salió al cruce de la firma y consideró que se trata de una "represalia" al reclamo del gobierno provincial para que la empresa profundice sus controles respecto a la entrega de los posnet que permiten cobrar con tarjetas de crédito y débito. "En muchos sitios o búnkeres donde se comercializa droga se secuestran dispositivos Point de Mercado Pago", cuestionó el funcionario en redes sociales. A las críticas se sumó el propio gobernador, Maximiliano Pullaro, aunque con un mensaje que va en otra dirección: "Si las billeteras virtuales prestan plata como los bancos, es lógico que nosotros vamos a asimilarlas al trabajo o a la actividad que hacen los bancos. Le guste a Marcos Galperin o no".

El anuncio de Mercado Libre se publicó este martes por medio de un comunicado. El mensaje detalla que, a partir del 8 de julio, tanto Mercado Libre como Mercado Pago diferenciarán sus cargos según los impuestos locales de cada provincia, que a la fecha son iguales en todos el país. La explicación es que el Impuesto a los Ingresos Brutos sube el costo de las plataformas digitales y eso impacta en quienes utilizan estas herramientas. En ese sentido, el mensaje destaca que "las diferencias cada vez mayores en las alícuotas de Ingresos Brutos entre provincias terminan perjudicando a quienes trabajan y compran en aquellas con menor carga impositiva".

Entre los cambios anunciados en el comunicado de la firma se destaca una disminución en los cargos por ventas que se realicen en las provincias de Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero "donde el impuesto a los Ingresos Brutos es más bajo que en otras provincias". En tanto, aumentarán los costos para quienes operen en Córdoba, Santa Fe y Jujuy, donde el impuesto "es más alto en comparación con el promedio del país". El resto de las provincias se mantiene sin cambios. El mensaje finaliza señalando que Ingresos Brutos es un impuesto que "encarece los productos y servicios, va en contra de la formalización, reduce la competitividad y genera mayores costos".

Desde el gobierno, Olivares salió al cruce de la empresa que dirige Marcos Galperin, negando que Santa Fe haya incrementado la carga tributaria a plataformas de venta online. "Estamos ante una maniobra donde la empresa busca falsas excusas para hacer discriminación de precios a sus usuarios", sostuvo el titular de la cartera económica santafesina. Luego, en un tono alejado de la mesura que se le conoce a la hora de declarar, el funcionario se refirió en duros términos contra la firma, por la falta de controles a la hora de entregar los dispositivos Point, que son encontrados con frecuencia en los puntos de venta de droga, cuando se realizan distintos allanamientos.

"Este comunicado parece una represalia al reclamo que desde principio de año venimos haciendo a Mercado Libre para que realicen controles elementales a quienes les entrega dispositivos Point, dado que en muchos sitios o búnkeres donde se comercializa droga se secuestran dispositivos Point (lectores de tarjeta y QR) de Mercado Pago", cuestionó Olivares en sus redes sociales. "Las fotos de los allanamientos en la provincia de Santa Fe muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de Mercado Pago", agregó.

"Resulta paradójica esta situación porque mientras Mercado Libre facilita indirectamente las transacciones de los narcos, el Estado de Santa Fe debe destinar recursos de Ingresos Brutos para financiar las políticas de seguridad y el accionar policial para combatir estas mismas actividades ilícitas", completó.

El mensaje de Pullaro

Este miércoles, el gobernador se refirió al tema, aunque con una dirección distinta a la de Olivares. Con un enfoque puesto en alentar los sectores productivos de la provincia, Pullaro recordó que en Santa Fe los bancos pagan un 9% de Ingresos Brutos, con el fin de desalentar la especulación financiera y dirigir esos recursos a los sectores que generan empleo y valor agregado. “En Santa Fe no premiamos la especulación financiera. Quien gana dinero prestando plata, paga como corresponde”, sostuvo el mandatario en rueda de prensa desde Sauce Viejo, durante la presentación del programa Exporta Simple.

En ese marco, el gobernador planteó que si una fintech presta plata como un banco, la carga tributaria debe ser la misma. "No es que la provincia le cobra más a esta empresa en particular, sino que tenemos una línea de trabajo que es fortalecer nuestro sistema productivo, no a nuestro sistema financiero", expresó y agregó: "Si las billeteras virtuales prestan plata como los bancos, es lógico que nosotros vamos a asimilarlas al trabajo o a la actividad que hacen los bancos. Le guste a Marcos Galperin o no. Lo vamos a seguir haciendo de la misma manera, porque para nosotros los que prestan plata tienen que estar en las mismas condiciones. Y cuando las fintech prestan plata como los bancos, hay que cobrarles el 9%".

Siguiendo esa misma línea, Pullaro remarcó que los recursos que salen de cobrarle más impuestos a quienes "hacen negocios prestando plata" se vuelcan al sector productivo de la provincia. "De ahí salen las líneas de crédito con tasas subsidiadas, los programas de asistencia a pymes, al campo, a la industria y todas las políticas públicas que acompañan el desarrollo real de Santa Fe", explicó. "No le cobramos de más a nadie. Lo que hacemos es aplicar una política pública que tiene una lógica muy clara: fortalecer al que produce, no al que especula", finalizó el gobernador santafesino.