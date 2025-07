Quizás Javier Milei extrañaba comer milanesas con un aliado desde que se interrumpieron los encuentros con Mauricio Macri donde ese era el plato predilecto. Lo cierto es que el martes a la noche recibió a Luis Juez en Olivos. ¿El menú? Milanesas. Juez fue hasta hace un tiempo el presidente del bloque del PRO en el Senado, pero rompió con Macri en el mismo momento en que contó públicamente que deseaba que Milei lo elija como su candidato a gobernador por Córdoba. Claro que ese lugar va a tener que disputárselo con algunos dirigentes de La Libertad Avanza como Gabriel Bornoroni y con el radical Rodrigo De Loredo, que también hace méritos para ser el elegido de Milei.

En la decisión de Juez de convertirse al mileismo con todo lo que tiene, terminó por llamarlo "amigo" al cierre de la cena donde conversaron sobre la situación del país.

“Nada mejor que las milas de Olivos con un gran amigo. Gracias Javier Milei”, sostuvo en un posteo de Twitter, en el que incluyó una foto junto al libertario en la residencia presidencial.

A nadie se le escapó la mención que hizo Juez a las "milanesas". Eran el plato que supo compartir Milei con Macri, al punto que se solía hablar de los "pactos de las milanesas" (según Macri, hubo bien poco: nunca avanzaban las promesas presidenciales). La foto y la alusión hablan de la relación rota de Macri y de cómo Milei se lleva a otro dirigente que supo ser del PRO. Si le dará la candidatura a gobernador que desea, eso es harina de otro costal. Y está lejos de saberse.

En la cena, Milei no le sacó el tema a Juez de los proyectos que amenazan con avanzar en el Senado, entre ellos el que implica un aumento a los jubilados o el regreso de la moratoria que el Gobierno dejó caer. Tampoco hablaron de las universidades, cuyo financiamiento también se está discutiendo en el Congreso. Todos esos proyectos Milei tiene previsto vetarlos como hizo el año pasado y parece tan seguro de contar con el apoyo de Juez que el tema ni salió.

El encuentro no pareció tener el objetivo ni de definir candidaturas, ni de apuntalar votos en el Senado, sino de darle una señal a Macri, a quien desde la Rosada observan de cerca. Por caso, les llamó la atención el encuentro que tuvo con Emilio Monzó, con quien estaba distanciado. No obstante, los adláteres de Milei creen que no hay un intento serio de Macri de armar un espacio nuevo de centroderecha y que, incluso si lo intentara, está destinado al fracaso. Consideran que su único destino -el único que le queda antes de la jubilación- es ser socio menor de La Libertad Avanza e ir entregándole uno a uno sus cuadros políticos hasta que ya no le quede nada.

De hecho, cualquier movida de Macri es leída pura y exclusivamente como un intento de subirse el precio en medio de las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para hacer una alianza en la provincia de Buenos Aires. El expresidente ahí se muestra prescindente y lo único que pidió es un acuerdo "digno". En el Gobierno, no le prometen ni eso.

El encuentro con Juez, en ese punto, responde a la idea de mostrar que a Macri le quedan pocos dirigentes propios. A Milei, por ahora, no le cuesta nada, dado que las elecciones a gobernador donde Juez le va a pedir su apoyo quedan lejos. Pero está claro que en Córdoba ese rol estará disputado: dentro de LLA, el jefe de bloque de Diputados Bornoroni se va a intentar agenciar ese lugar y, entre los aliados, está claro que De Loredo va a pedir pista. ¿Quién será el elegido? Hoy es difícil saberlo.

Una primera pista surgirá en las elecciones de octubre, donde todos esos sectores deberían converger en una alianza. Si se dice "deberían" es porque ahí tampoco está fácil ponerse de acuerdo en unificar un frente. El principal problema va a ser, como siempre, quién va a encabezar la boleta. En los sectores que privilegie Karina Milei todos buscan leer una indicación temprana de a quién ungirán como candidato a gobernador dentro de dos años.