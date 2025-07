Todavía está fresco el triunfo de Anora en la ceremonia del Oscar del último 2 de marzo. Sin embargo, los principales estudios de Hollywood ya mueven sus películas en el tablero del marketing y el lobby para posicionarlas de la mejor forma posible de cara a la temporada de premios 2026. Hasta hace no mucho tiempo las candidatas comenzaban a perfilarse recién entre agosto y siempre, luego de los festivales de Venecia, Toronto y Telluride, pero lo ocurrido este año con Anora, Flow, Emilia Pérez y La sustancia –y antes con Parásitos y Anatomía de una caída– muestran que la grilla de largada, globalización mediante, empieza a conformarse apenas termina el Festival de Cannes. A casi seis meses de la ceremonia de los Globos de Oro, que el 11 de enero marcará el comienzo oficial de la seguidilla de alfombras rojas en el hemisferio norte, un punteo de cuáles son los primeros títulos anotados en la carrera del Oscar 2026.

*Sentimental Value, de Joachim Trier: Anora tuvo sus primeras exhibiciones en Cannes y fue producida por el estudio independiente Neon. Las dos características se repiten en esta película del responsable de The Worst Person in the World, que ganó el Gran Premio en el evento francés y sigue a Nora (Renate Reinsve), hija de un cineasta en declive (Stellan Skarsgård) que intenta relanzar su carrera ofreciéndole un papel en su nuevo proyecto. Como ella lo rechaza, el personaje termina en manos de una joven estrella de Hollywood (Elle Fanning), quien queda atrapada en los conflictos familiares.

*The Secret Agent, de Kleber Mendonça Filho: Sentimental Value no sería la única película de Neon con estreno en Cannes que pisará fuerte en la temporada de premios. El estudio también está detrás de la última película del director de Sonidos vecinos, Aquarius y Bacurau, que se llevó la Palma a Mejor Dirección y centra su trama en un profesor que, en 1977, intenta huir de su pasado turbulento huyendo a la ciudad de Recife, donde descubrirá que las fuerzas gubernamentales lo persiguen. ¿Se viene el segundo Oscar a Mejor Film Internacional para Brasil luego de Aún estoy aquí?

*Hamnet, de Chloé Zhao: La adaptación del libro homónimo de Maggie O'Farrell estará dirigida por la ganadora del Oscar por Nomadland y tiene todos los números para convertirse en uno de esos dramas prestigiosos que tanto gustan a los académicos, especialmente a los europeos. Con Sam Mendes y Steven Spielberg entre sus productores, la película narrará la lucha de Agnes (Jessie Buckley), la esposa de William Shakespeare (Paul Mescal), por superar la pérdida de su único hijo, Hamnet.

Deliver Me From Nowhere, la biopic de Bruce Springsteen.





*Bugonia, de Yorgos Lanthimos: La dupla creativa conformada por el griego y Emma Stone ha demostrado su efectividad en materia de nominaciones para el Oscar, como demuestran las diez obtenidas por La favorita (ganó sólo uno) y las once de Pobres criaturas (ganó cuatro, incluyendo Mejor Actriz). Si bien hasta ahora no han tenido suerte en la categoría Mejor Película, ambos intentarán que la tercera sea la vencida. Lo harán con esta remake del film coreano Save the Green Planet en la que dos jóvenes conspiranoicos secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, convencidos de que se trata de una extraterrestre decidida a destruir el planeta.

*Deliver Me From Nowhere, de Scott Cooper: Las biopics musicales se han vuelto una de las recurrencias de Hollywood y suelen caer muy bien entre los académicos. Así lo validan las ocho nominaciones de Un completo desconocido este año. Una de las que se perfila para ocupar ese lugar en 2026 es Deliver Me From Nowhere, en la que Jeremy Allen White (el chef Carmy de El oso) se pondrá en la piel de Bruce Springsteen durante el proceso creativo de los álbumes Nebraska y Born in the USA. La película está dirigida por Scott Cooper (Loco corazón, por la que Jeff Bridges ganó un Oscar) y tiene en su elenco a Jeremy Strong, que competió como Mejor actor de reparto por El aprendiz.

*Frankenstein, de Guillermo del Toro: No sería la primera vez que los monstruos –sufrientes, melancólicos, profundamente sensibles– le abren las puertas del Oscar al mexicano. Premiado como Mejor Director en 2017 por La forma del agua, el director de El laberinto del fauno da otro paso en la adaptación grandes clásicos de la literatura –su última película, Pinocho, ganó el Oscar a mejor Film Animado en 2022– llevando a la pantalla grande Frankenstein. El viejo anhelo de del Toro, quien varias veces ha confesado estar detrás de esta historia hace 20 años, tendrá a Pretorius (Christoph Waltz) queriendo continuar los experimentos del doctor Frankenstein (Oscar Isaac), por lo que necesita localizar a su monstruo, que se cree que murió en un incendio 40 años atrás. Al igual que Pinocho, será un estreno de Netflix.

*Jay Kelly, de Noah Baumbach: Y hablando de Netflix, otra de las producciones de la N roja -a la que el Oscar a Mejor Película le ha resultado esquivo- es el nuevo trabajo del realizador de Greenberg, Frances Ha, Mientras seamos jóvenes e Historia de un matrimonio. Si bien aún no hay mucha información oficial sobre los caminos narrativos, sí se sabe que el casting incluirá a George Clooney (cuatro veces nominado como actor, otra como director y dos como guionista), Adam Sandler, Laura Dern, Greta Herwig (esposa del director y realizadora de Barbie), Isla Fisher, Billy Crudup y Emily Mortimer, quien también es coautora del guion.

Dwayne Johnson busca prestigio conThe Smashing Machine.





*The Smashing Machine, de Benny Safdie: Es sabido que el prestigio ejerce un magnetismo enorme sobre actores deseosos de probarse en el terreno de lo “serio”. Lo que no se sabía era que su fuerza era tan grande como para atraer a esa montaña de músculos que Dwayne Johnson. Sí, el ex The Rock, héroe por excelencia de las películas familiares contemporáneas, intentará subir al escenario del Dolby Theatre interpretando al excampeón de lucha libre Mark Kerr, cuyo asenso al estrellato fue tan rápido como su caída a raíz de su adicción a los opiáceos. Primera película en soledad de Benny Safdie, director junto a su hermano Josh de Good Time: Viviendo al límite y Diamantes en bruto.

*Marty Supreme, de Josh Safdie: Los primeros pronósticos aseguran que Benny no sea el único Safdie en la próxima gala del Oscar, ya que otra de las películas que suena para la temporada es el debut solista de su hermano Josh. En este caso, con la historia de un campeón de ping pong de los años ’50, interpretado por el actorcito del momento, Timothée Chalamet.

*Pressure, de Anthony Maras: Hollywood adora las historias de hombres y mujeres en la lona que, al mejor estilo del Ave Fénix, renacen para alzar vuelo rumbo al éxito. Bien lo sabe Brendan Fraser, que a fines del milenio pasado asomaba como gran estrella y, sin embargo, su rastro se perdió, hasta que La ballena le insufló nuevos aires a su carrera. Es así que el actor ya suena como una fija para las categorías interpretativas por su papel en esta biopic del general Dwight D. Eisenhower y su rol central en los desembarcos del Día D.

*Blue Moon y Nouvelle Vague, de Richard Linklater: A partir de Boyhood, el hombre detrás de la Trilogía del Amanecer subió varios peldaños en la consideración de los electores de todas las premiaciones. El año que viene, en lugar de una tendrá dos películas con potencial ganador. Una se llama Blue Moon, se estrenó con críticas notables en la última Berlinale, está protagonizada por Margaret Qualley y Ethan Hawke y narra lo ocurrido durante la noche del 31 de marzo de 1943, cuando el letrista Lorenz Hart llega al mismo bar donde su antiguo colaborador Richard Rodgers celebra el estreno de su exitoso musical Oklahoma!. La otra refiere a un hecho central de la corriente cinematográfica francesa de fines de los ’50 y principios de los ’60 como fue el rodaje de Sin aliento, de Jean-Luc Godard. Dado que está hablada en francés y producida en ese país, suena como representante del país del gallo en la categoría internacional, lo que marcaría un proverbial salto de calidad en comparación con Emilia Pérez.

*Avatar: Fire and Ash, de James Cameron: Si Avatar y su secuela (El camino del agua) fueron candidatas a mejor película, ¿por qué no habría de serlo la tercera, que llegará a los cines el 18 de diciembre? Si bien trascendieron pocos detalles de su producción, está confirmado que habrá tres actrices ganadoras del Oscar (Zoe Saldaña, Kate Winslet y Sigourney Weaver) y que aparecerán por primera vez los Na'vi de fuego.