Producción: Juan Barberis, Julia González y Lola Sasturain

114 ERRORES

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. Expectativas (Enrique Bunbury)

3. Coti Sorokin en el Teatro Colón

4. Green Day en Vélez Sársfield

5. Traje Desastre

AMOR ELEFANTE

1. Helados verdes (Los Besos)

2. Lechiguanas (Dani Umpi)

3. Diosque en La Tangente

4. Javiera Mena en el Teatro Sala Ópera, La Plata

5. Isla Mujeres

AMOR EN LA ISLA

1. Tamboor (Tamboor)

2. After Laughter (Paramore)

3. Indio Solari en el Predio Rural La Colmena, Olavarría

4. PJ Harvey en el Personal Fest

5. Tamboor

ANDRÉS RUIZ

1. Y A (Yuliano Acri)

2. Screen Memories (John Maus)

3. Los Besos en el Margarita Xirgu-Untref

4. Las Bistecs en Palermo Club

5. Pergamusi

ANTU LA BANCA

1. Ahora (Luca Bocci)

2. Flying Microtonal Banana (King Gizzard & the Lizard Wizard)

3. El mató a un policía motorizado en Teatro Vorterix

4. Mykki Blanco en Niceto Club

5. Isla Mujeres

AUDIA VALDEZ

1. Puñal (Dante)

2. MASSEDUCTION (St. Vincent)

3. Los Espíritus en El Teatro Flores

4. Mammút en Niceto Club

5. Malajunta Malandro

BABASÓNICOS

1. Cristales de tiempo (Daniel Melero)

2. Ripe & Majestic (Tobacco)

3. UN en Studio

4. Ney Matogrosso en el Gran Rex

5. Juani

BAMBI MORENO CHARPENTIER

1. Puñal (Dante)

2. Gone Now (Bleachers)

3. Festival Ciudad Emergente

4. U2 en el Estadio Ciudad de La Plata

5. Jack Antonoff

BANDALOS CHINOS

1. II (Usted Señálemelo)

2. Steve Lacy’s Demo (Steve Lacy)

3. Perras on the Beach en Niceto Club

4. The Strokes en el Lollapalooza

5. Luca Bocci

BANK ROBBER Y LAS MUJERES

1. Summer Hits (Extermiswamis)

2. Musas (Natalia Lafourcade)

3. Los Desencadenados en On Fire Discos

4. Bad Religion en El Teatro Flores

5. Banana Well

BARCO

1. La máquina de ser feliz (Charly García)

2. Humanz (Gorillaz)

3. Illya Kuryaki and the Valderramas en el Teatro Vorterix

4. Pete Doherty en el Teatro Vorterix

5. Toda la escena mendocina de rock

BENIGNO LUNAR

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. American Dream (LCD Soundsystem)

3. Mi Amigo Invencible en Espacio Quality, Córdoba

4. (votó en blanco)

5. Madre Chicha

BICICLETAS

1. Sobredosis (La Patrulla Espacial)

2. Sleeping Through the War (All Them Witches)

3. La Patrulla Espacial en El Emergente Bar

4. The Who en el Estadio Ciudad de La Plata

5. La secuela de Blade Runner

BLACK POPE FRANCIS

1. Ascético/Predicado (Ascético/Predicado)

2. Interiors (Quicksand)

3. Adrián Yanzón y Dante Sardi en Antropoético

4. Acid Mothers Temple en Club Paraguay, Córdoba

5. DHD

BOGADO CUMAN

1. La rebelión de los pobres diablos (Ricardo Capellano)

2. Villains (Queens of the Stone Age)

3. Dúo Grossman/Plachta en Tecer Jueves

4. Bill Frisell Trio en el CCK

5. Ignacio Martín & el Amor Sublimado

CABEZA FLOTANTE

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. Antisocialites (Alvvays)

3. Súper 1 Mundial en Naranja Verde

4. Megadeth en el Monsters of Rock

5. Tito y su disco Hotel universo

CADENA PERPETUA

1. El rock and roll lo inventó la CIA (Los muchachos de la secta)

2. Paranoiac Personality (Alice Cooper)

3. Los Fabulosos Cadillacs en el Madison Square Garden

4. The Dirty Coal Train en Club V

5. Sheer Magnetic

CALATO

1. Pampa (Catriel Nievas y Sergio Merce)

2. Before the Heat Death (CP Unit)

3. Yoto en Festival Hyperlocal

4. Deerhoof en el Centro de Experimentación del Teatro Colón

5. Estadão

CAMIONES EN LA CASA

1. II (Usted Señálemelo)

2. Villians (Queens of the Stone Age)

3. Proyecto Gómez Casa en IMPA

4. Korn en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas

5. Hijos del Monte

CARISMA

1. Nuevas preferencias (Ana Helder)

2. Detona (Djs Pareja & Bryan Kessler)

3. Ibiza Pareo en La Tangente

4. Diegors en el Sonar

5. Eduardo Hoco Huoc

COLÉRICO BUDA

1. Mi corazón es una manzana podrida (Mal Momento)

2. Trouble Maker (Rancid)

3. La Renga en Huracán

4. Rob Zombie en Museum

5. Lisandro Carcavallo por Cemento, el documental

CORAL CASINO

1. (impugnado porque el disco votado era de 2016)

2. ON GAZ (A.CHAL)

3. Juan Ingaramo en Niceto Club

4. BADBADNOTGOOD en Niceto Club

5. Jorja Smith

DIEGO MARTEZ

1. Halo (Juana Molina)

2. Utopia (Björk)

3. Jaime Sin Tierra en La Trastienda Samsung

4. Sigur Ros en el Sonar

5. Julián Desbats

DJ FF

1. Oro y perfume (0600 x Neo Pistea)

2. Culture (Migos)

3. Francisca y los Exploradores en Niceto Club

4. (votó en blanco)

5. Duki

DJ JMP

1. Satélite 23 (Satélite 23)

2. Colors (Beck)

3. Massacre en Obras

4. Bruno Mars en el Estadio Ciudad de La Plata

5. Siamés

DJ RASFLEK

1. Antología reggae jamaicano (Edrian M)

2. Havana Meets Kingston (Mista Savona)

3. Lacandona Social Sound en el Marquée

4. Swan Fyahbwoy en Palermo Club

5. Edrian M

DOVLA

1. Halo (Juana Molina)

2. Colors (Beck)

3. Fuga Jurásica en el Museo de Ciencias Naturales

4. Xiu Xiu en el C.C. San Martín

5. Bube Kaoss Mayik Klan

DRAGÓN VERDE

1. Velay / Mojarrita Porá (Cuarteto Cedrón)

2. The Road: Part 1 (UNKLE)

3. Cuarteto Cedrón y La Lija en el Teatro El Popular

4. Megadeth en el Monsters of Rock

5. Reverendo Ram y los Putos Problemáticos

EDU SCHMIDT

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. (votó en blanco)

3. Científicos del Palo en La Minga, Rojas

4. (votó en blanco)

5. La Taza Calva

EL ESTRELLERO

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. Pure Comedy (Father John Misty)

3. Los Espíritus en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas

4. The Radio Dept. en Niceto Club

5. Tobny Houston

EL PLAN DE LA MARIPOSA

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. Residente (Residente)

3. La Renga en Huracán

4. Metallica en el Lollapalooza

5. Nahuel Briones

ESE PERRO

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. DAMN. (Kendrick Lamar)

3. Louta en cualquier lado

4. Chic en el Gran Rex

5. Luca Bocci

ETERNA INOCENCIA

1. Rojo y negro (AménSur)

2. Victory Lap (Propagandhi)

3. Loquero en Groove

4. Bad Religion en El Teatro Flores

5. Marina Fages

FALSA CUBANA

1. Justicialista, volumen uno (Científicos del Palo)

2. Spirit (Depeche Mode)

3. La Mono en Niceto Club

4. Chico Trujillo en Palermo Club

5. Las Armas Bs As

FER CENZABELLA

1. El disco de la primavera (Boom Boom Kid)

2. Triplicate (Bob Dylan)

3. Stuka en Tío Bizarro

4. PJ Harvey en el Personal Fest

5. Paltax

FERNANDO RUIZ DIAZ

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. Spirit (Depeche Mode)

3. Lisandro Aristimuño en el Luna Park

4. The Kills en C.C. Konex

5. Bishop Briggs

FLEMA

1. Mi corazón es una manzana podrida (Mal Momento)

2. On Air (The Rolling Stones)

3. Bulldog en Obras

4. The Who en el Estadio Ciudad de La Plata

5. XXL Irione

GENTE CONVERSANDO

1. Semilla (Tildaflippers + Samo)

2. Screen Memories (John Maus)

3. Extermineitors en 1917

4. Hanson en el Teatro Ópera

5. Ruido y Contexto Editora

GÜACHO

1. Sobredosis (La Patrulla Espacial)

2. A Deeper Understanding (The War on Drugs)

3. Shaman y los Pilares de la Creación en el Margarita Xirgu-Untref

4. Prophets of Rage en el Maximus Festival

5. Ayermaniana

HERNÁN “CAMEL” SFORZINI

1. Aguas (Perotá Chingó)

2. Inna de Yard (Ken Boothe)

3. Expedición Líderman en el Padilla

4. The Real Sound of Black Uhuru en Parque Sarmiento

5. Sacrapulco

HUGO LOBO

1. (votó en blanco)

2. Daylight (The Selecter)

3. Turf en Niceto Club

4. Juan Luis Guerra en GEBA

5. Mambas

IVONNE GUZMÁN

1. Fértil (Felipe Herrera)

2. Needle Paw (Nai Palm)

3. Sig Ragga en el Teatro Ópera

4. Jacob Collier en Niceto Club

5. Julia Agra

JAVIER BUSTOS

1. Mecha02 (compilado del grupo T R R U E N O)

2. Arca (Arca)

3. Calato más ocho compositores en el C.C. San Martín

4. Dror Feiler’s Noise Orchestra en la Biblioteca Nacional

5. Tatiana Heuman

JULIÁN DESBATS

1. Macura (Pomatski y los Reptiloides)

2. Fresh Air (Homeshake)

3. Perras on the Beach en Niceto Club

4. (votó en blanco)

5. Cuco

KNEI

1. Agua ardiente (Los Espíritus)

2. Hitchhiker (Neil Young)

3. Los Ratones Paranoicos en el Hipódromo de Palermo

4. Lee Fields and the Expressions en Niceto Club

5. Las Diferencias

KRIS ALANIZ

1. Niños voladores del sur (Frane)

2. Marginal (Cacife Clandestino)

3. Malajunta Malandro en Niceto Club

4. Maceo Parker en el Teatro Coliseo

5. KFJ ft June Marieezy

LA PATRULLA ESPACIAL

1. Te prometo (Los Cebados)

2. Need to Feel Your Love (Sheer Mag)

3. Shaman y los Pilares de la Creación en el Margarita Xirgu-Untref

4. Black Magic Six en Pura Vida, La Plata

5. Fuz Delei

LA SUMA DE TODOS LOS TIEMPOS

1. El hijo pródigo (Limbo Junior)

2. Un día afuera (Columpios al Suelo)

3. La Renga en Huracán

4. Julen y la Gente Sola en Ladran Sancho

5. Medalla Milagrosa

LA TEORÍA DEL CAOS

1. Caracas (Pérez)

2. American Dream (LCD Soundsystem)

3. Peces Raros en El Rincón de los Amigos, La Plata

4. The Strokes en el Lollapalooza

5. Borrego

LAS BODAS QUÍMICAS

1. Labios de río (Acorazado Potemkin)

2. Utopia (Björk)

3. Los Espíritus en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas

4. Phil Manzanera en el CCK

5. Sergio Dawi y los Estrellados

LAS LIGAS MENORES

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. DAMN. (Kendrick Lamar)

3. El mató a un policía motorizado en Niceto Club

4. The Strokes en el Lollapalooza

5. Súper 1 Mundial

LAS MOROCHAS

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. Everything Now (Arcade Fire)

3. La Renga en Huracán

4. The Strokes en el Lollapalooza

5. Nagual

LAS SOMBRAS

1. Agua ardiente (Los Espíritus)

2. Deddicated to Bobby Jameson (Ariel Pink)

3. Los Ratones Paranoicos en el Hipódromo de Palermo

4. PJ Harvey en el Personal Fest

5. La Vida en Familia

LOLO FUENTES

1. Niños del universo (Rocco Posca)

2. As You Were (Liam Gallagher)

3. El Club del Rifle en todos lados

4. Bruno Mars en el Estadio Ciudad de La Plata

5. Rocco Posca

LORIHEN

1. Karma (Cirse)

2. We the People (Adrenaline Mob)

3. Eruca Sativa en el Luna Park

4. Helloween en el Luna Park

5. Crytical

LOS BARENBOIM

1. Labios de río (Acorazado Potemkin)

2. American Dream (LCD Soundsystem)

3. Milano en La Mulata, La Plata

4. Brian Eno en el CCK

5. Que la mayoría de las bandas de rock sean de derecha por elección, omisión, ubicuidad, docilidad o comodidad

LOS SIBERIANOS

1. Mancho (Banda de Turistas)

2. Sincerely, Future Pollution (Timber Timbre)

3. Knei en cualquier lado

4. Algodón en Mamerta

5. Luca Bocci

LU GLASS

1. El amor y el tiempo (La Vida en Familia)

2. Screen Memories (John Maus)

3. Pyramides en el Festival Otro Río, Rosario

4. Winter en el Festilaptra

5. Queridas

LUCA BOCCI

1. II (Usted Señálemelo)

2. DAMN. (Kendrick Lamar)

3. Louta en cualquier lado

4. The Strokes en el Lollapalooza

5. Fonso

LUCAS TOTINO TEDESCO

1. Al calor de mi sampler (Seba Landro)

2. Spectric Acid (Jan St. Werner)

3. Sentidos Alterados en E.C. Mi Casa

4. (votó en blanco)

5. Bandera de Niebla

LÚDICO

1. Halo (Juana Molina)

2. Concrete and Gold (Foo Fighters)

3. Carca en el Margarita Xirgu-Untref

4. (votó en blanco)

5. Zoppi

MANUEL OSORIO

1. Pensiones (Inés Navarro)

2. The Spiral (Pye Corner Audio)

3. Fiesta Blip Blop en E.C. Mi Casa

4. Xiu Xiu en el C.C. San Martín

5. Susi Pireli, el proyecto de Paula Trama e Inés Copertino

MARÍA PIEN

1. Waiata (Guli)

2. Rocket ((Sandy) Alex G)

3. Candelaria Zamar en La Tangente

4. PJ Harvey en el Personal Fest

5. Guli (Agustín Bucich)

MARIANA PÄRAWAY

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. Rennen (Sohn)

3. Louta en Niceto Club

4. Sigur Ros en el Sonar

5. Gonza Nehuén

MAXI PRIETTO (LOS ESPÍRITUS)

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. Flying Microtonal Banana (King Gizzard & the Lizard Wizard)

3. Knei en El Emergente

4. Tony Allen en Niceto Club

5. Montaña Eléctrica

MI NAVE

1. Yunga (Chimo)

2. Fresh Air (Homeshake)

3. Atrás Hay Truenos en el Margarita Xirgu-Untref

4. El Último Vecino en el Festival Otro Río, Rosario

5. Pyramides

MILITANTES DEL CLÍMAX

1. De bar y río (Los Mangrulleros)

2. DAMN. (Kendrick Lamar)

3. La Renga en Huracán

4. Yassin Bey en Movistar Fri Music

5. Banzai FC

MINCO

1. S (Ciénaga)

2. Chico Limeira (Chico Limeira)

3. Lisandro Aristimuño en el Luna Park

4. The Who en el Estadio Ciudad de La Plata

5. Los Espíritus

MORBO Y MAMBO

1. Waiata (Guli)

2. From Deewee (Soulwax)

3. Los Espíritus en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas

4. PJ Harvey en el Personal Fest

5. Usted Señálemelo

MUÑECAS

1. Agua ardiente (Los Espíritus)

2. DAMN. (Kendrick Lamar)

3. Juana Molina en el Galpón de la Música, Rosario

4. The Strokes en el Lollapalooza

5. Louta

NAHUEL BRIONES

1. Todo como es (Daiana Leonelli)

2. American Dream (LCD Soundsystem)

3. Ignacia en The Roxy

4. Raphael Sinphonico en el Gran Rex

5. tuidoloesunforro.com.ar

NANDO DÍAZ

1. Caracas (Pérez)

2. Spirit (Depeche Mode)

3. Gustavo Santaolalla en el C.C. Martín Fierro, Jujuy

4. The Who en el Estadio Ciudad de La Plata

5. Valbé

NAVE

1. Des (Un Planeta)

2. Humanz (Gorillaz)

3. Juana Molina en el Teatro Sala Ópera, La Plata

4. Sigur Ros en el Sonar

5. Liima

NICO CANEDO

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. Humanz (Gorillaz)

3. BIFE + invitades en el Margarita Xirgu-Untref

4. Phoenix en el Personal Fest

5. Madison y los Imaginarios

NIÑOS ENVUELTOS

1. 168 (Los Darwin)

2. 50 Song Memoir (The Magnetic Fields)

3. El Gran Búfalo Blanco en Niceto Club

4. La Prohibida en La Tangente

5. Hiroshima Dandys

NO SALGAS CON ROBOTS

1. Justicialista, volumen uno (Científicos del Palo)

2. Spirit (Depeche Mode)

3. Divididos en el Luna Park

4. The Who y Guns n’ Roses en el Estadio Ciudad de La Plata

5. Oscar “Cachín” Pais

ORDEN

1. Infancia tardía (Blas Finger)

2. IT (Alan Vega)

3. Tildaflipers en E.C. Mi Casa

4. PJ Harvey en el Personal Fest

5. Black Pope Francis

PÉREZ

1. Des (Un Planeta)

2. American Dream (LCD Soundsystem)

3. Louta en Niceto Club

4. Lee Perry en Niceto Club

5. Luca Bocci

PICAPORTERS

1. Agua ardiente (Los Espíritus)

2. Rough Times (Kadavar)

3. Guacho en El Galpón de las Artes

4. Neurosis en el Teatro Vorterix

5. IAH

POL NADA

1. Lugares para nadar (San Ignacio)

2. Plunge (Fever Ray)

3. Música Quántica en la Usina del Arte

4. Xiu Xiu en el C.C. San Martín

5. Hemos abandonado nuestra carrera de campeones, teatro de objetos, danza y música por Diego Velázquez y Eugenia Estévez

PROYECTO DA SILVA

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. I See You (The XX)

3. Proyecto Gómez Casa en IMPA

4. Erika Chuwoki en el Teatro Monteviejo

5. Robinho Cassares

PROYECTO QUASAR

1. Los reinos (Hiram)

2. In-ter A-li-a (At the Drive-In)

3. Proyecto da Silva en Kirie Music Club

4. Animals as Leaders en Groove

5. La banda de los metales

RAMIRO ABREVAYA

1. Agua ardiente (Los Espíritus)

2. Humanz (Gorillaz)

3. Los Espíritus en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas

4. U2 en el Estadio Ciudad de La Plata

5. Trapalanda

RICHTER

1. Humanum (Cosaquitos en Globo)

2. Spirit (Depeche Mode)

3. Fuga Jurásica en el Museo de Ciencias Naturales

4. Cuarteto de Nos en el Luna Park

5. The Charlie’s Jacket

RÍO PARDO

1. Muta (Morbo y Mambo)

2. DAMN. (Kendrick Lamar)

3. El mató a un policía motorizado en Niceto Club

4. The Strokes en el Lollapalooza

5. Twin Peaks: The Return

SANTIAGO MOTORIZADO (EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO)

1. Las pruebas destructivas (Bestia Bebé)

2. Antisocialites (Alvvays)

3. Matilda en el Teatro Vorterix Rosario

4. The Strokes en el Lollapalooza

5. Perras on the Beach

SICK PORKY

1. Sobredosis (La Patrulla Espacial)

2. Villains (Queens of the Stone Age)

3. Marilina Bertoldi en C.C. Konex

4. The Kills en C.C. Konex

5. Los Espíritus

SIMÓN FUGA

1. El bosque brillante (Lucio Balduini)

2. The Mugician (Keyon Harrold)

3. Leo Genovese en el CCK

4. BADBADNOTGOOD en Niceto Club

5. Mudo

SIMÓN POXYRAN

1. Ahora (Luca Bocci)

2. Flower Boy (Tyler the Creator)

3. Usted Señálemelo en Niceto Club

4. BADBADNOTGOOD en Niceto Club

5. Tito y Nacho

SOFÍA VITOLA (POTRA)

1. Halo (Juana Molina)

2. Salvavidas de hielo (Jorge Drexler)

3. Varias Artistas en Margarita Xirgu-Untref

4. The XX en el Lollapalooza

5. Louta

SUEÑO FLORIDO

1. Gato negro (Gualicho Turbio)

2. Colors (Beck)

3. Gualicho Turbio en

El Emergente Bar

4. Ney Matogrosso en el Gran Rex

5. Gualicho Turbio

SURUBA

1. En el desaprender (Todo Aparenta Normal)

2. Mismo sitio, distinto lugar (Vetusta Morla)

3. Eruca Sativa en el Luna Park

4. Green Day en Vélez Sarsfield

5. Todo Aparenta Normal

TALL JUAN

1. El territorio del silencio (Bandera de Niebla)

2. This Old Dog (Mac DeMarco)

3. Piierrock en Hasta Trilce

4. Juan Wauters en el C.C. Matienzo

5. Champagne Superchillin

TAPONES DE PUNTA

1. La fábula rota (Juan Mayo)

2. Cross My Palm with Silver (Avishai Cohen)

3. Militantes del Clímax en La Trastienda Samsung

4. Ravi Coltrane en el CCK

5. Los Espíritus

TRACY LORD

1. Karma (Cirse)

2. Villains (Queens of the Stone Age)

3. La Renga en Huracán

4. CJ Ramone en El Amparo, Burzaco

5. Tamboor

TRÍLICOS

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. Villains (Queens of the Stone Age)

3. Louta en el Data Festival

4. Green Day en Vélez Sársfield

5. Bandalos Chinos

VALBÉ TRÍO

1. Las oportunidades (Ciruelo)

2. Regina (Becca Stevens)

3. Duratierra en el CCK

4. Jorge Drexler en el Gran Rex

5. Luca Bocci

VALDES

1. Waiata (Guli)

2. DAMN. (Kendrick Lamar)

3. Louta en el Festival Nueva Generación, Córdoba

4. Phoenix en el Personal Fest

5. L’Esec

VILLA DIAMANTE

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. Hipi Hapa Vacilanduki (Bejo)

3. King Coya & Queen Cholas en el Sonar

4. Bejo en Palermo Club

5. Louta

VIOLETA CASTILLO

1. Some Plays (Fonso)

2. Lechiguanas (Dani Umpi)

3. El mató a un policía motorizado en Teatro Vorterix

4. Mykki Blanco en Niceto Club

5. Fonso

VIVA ELÁSTICO

1. La síntesis O’Konor (El mató a un policía motorizado)

2. Everything Now (Arcade Fire)

3. Julián Desbats en Ladran Sancho

4. Julian Casablancas en el Teatro Vorterix

5. Peces Raros

VODEVIL

1. Pelea al horror (Pez)

2. Shade (Living Colour)

3. Litto Nebbia y Pez en C.C. Konex

4. Sting en el Hipódromo de Palermo

5. Jaguar

XXL IRIONE

1. Pils3n (en vivo) (Pils3n)

2. Residente (Residente)

3. Flema sinfónico en el Teatro Roma, Avellaneda

4. Arce Perroviejo en el Movistar Fri Music

5. Joystick